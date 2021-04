–

De parte de Portal Libertario OACA April 21, 2021 2 puntos de vista

Solidaridad con NoState

Desde hace un par de semanas, he tenido problemas para entrar en los servidores del colectivo NoState; me extra帽aba, pero no sospech茅 nada hasta que le铆 que la polic铆a lo hab铆a requisado. Un poco m谩s arriba tienes el comunicado de 325, donde explican lo sucedido. Si eres asidua al bolet铆n, sabr谩s que a menudo recog铆a noticias de estos sitios (325, Act for Freedom Now!…) En realidad, no s茅 qu茅 puedo decir 隆Tantos art铆culos interesantes! Espero que sepan c贸mo resurgir, porque los proyectos no mueren si somos solidarios.

El derecho a expresarse est谩 cada vez m谩s complicado; y quien se sale de su 贸rbita est谩 en su punto de mira.

Nos asaltan demasiadas veces, creen que as铆 podr谩n silenciarnos, pero que no olviden que ellos tambi茅n son vulnerables y que nosotras estamos en todas partes y luchamos juntas.