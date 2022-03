–

De parte de Portal Libertario OACA March 3, 2022

¡Alarma!

Durante los últimos 8 años, la población de Donbass ha sido masacrada continuamente. Desde entonces, la zona ha vivido una guerra de desgaste por parte de Ucrania que ha dejado casi 14.000 cadáveres.

Bajo esas condiciones, la camarilla en el poder solicita ayuda exterior y Rusia busca entorpecer a los que armaron y siguen suministrando armamento a Ucrania. A su vez, los medios de comunicación tergiversan la información para convencernos de sus patrañas.

Si en las guerras fallecieran los canallas que las provocan puede que mi opinión variase un poco, pero temo que eso nunca ocurrirá, por tanto no me considero la persona más apropiada para hacer un análisis sosegado. Por eso mismo, he incluido un par de artículos que, si bien no están escritos desde una perspectiva anarquista, sí creo que pueden servirnos para conocer mejor ciertos aspectos que se nos escapan sobre la complicada situación que se vive en Ucrania.

En cualquier caso, un par de cosas están claras: todas las contiendas desatan tragedias horribles, y de las guerras siempre hay desgraciados que sacan tajada.

¿Cuál será el balance final? Como en toda guerra colonizadora, el pueblo siempre perderá. ¡Malditos sean!

(EX)PRESIÓN