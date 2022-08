–

De parte de Portal Libertario OACA August 3, 2022 211 puntos de vista

Vaya, vaya

No ve谩is la que se ha montado por aqu铆 煤ltimamente a ra铆z de un par de percances con la Ertzaintza.

El primero porque a una ertzaina le sugirieron que no participara en una comparsa en las fiestas de Mutriku, y el segundo porque a otro de paisano le dieron un guantazo en Gasteiz.

As铆 las cosas, al secretario general de ErNE (central mayoritaria de la Ertzaintza), Sergio G贸mez de Segura, le pareci贸 deleznable y dijo que es mejor apartar a la izquierda abertzale de las fiestas As铆, como si nada.

En el segundo caso, el tema de peleas y grescas es algo que ocurre todos los d铆as, en fiestas o con cualquier pretexto. Por lo visto, la gente disfruta d谩ndose de ostias. Pero los sindicatos de la Ertzaintza lo han llevado a un contexto pol铆tico y, como suele ocurrir, los periodistas y pol铆ticos abyectos les han dado alas.

Ver茅is, hace unas semanas, un d铆a normal y corriente, paseaba por la ma帽ana por la calle 31 de agosto de Donostia, a la altura de la entrada de la Plaza de la Trinidad, cuando me cruc茅 con tres ertzainas con sus subfusiles patrullando en un espacio tranquilo que no requer铆a para nada de ese tipo de armas. Pues bien, al ver que estaban instalando una txosna uno de estos agentes le dijo al otro: 芦est谩n poniendo una txosna禄 a lo que su simp谩tico compa帽ero respondi贸: 芦s铆, del hijoputismo禄. 驴C贸mo? Qu茅 pena de no haber tenido compa帽铆a para responderles, pero bueno, aunque cueste, a veces es mejor callarse, porque estos fantasmas te buscan la ruina por cualquier motivo. Ese es el perfil del ertzaina al que la mayor铆a de condescendientes y arrastrados defienden estos d铆as. Y respaldarles significa justificar todos los atropellos que cometen a diario; pero el conformismo nos ha llevado a esto.

Esa es la realidad que conozco: gente armada, chula y que nos odia; de ah铆 que no condene sus contratiempos. Es m谩s, me importa un comino lo que les suceda o deje de pasarles.

Dejaremos para otro d铆a el tipo de armas que tiene la Ertzaintza, porque eso tambi茅n tiene su carga.

(EX)PRESI脫N