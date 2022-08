–

Inglaterra. Carta de Toby Shone

芦驴Sabe esta generaci贸n naciente que los que inauguraron la jornada de 8 horas fueron condenados a muerte por orden del Capital?禄. Lucy Parsons, Los m谩rtires de Haymarket, noviembre de 1926.

芦Aunque no somos reformistas, la lucha por obtener mejoras en la situaci贸n inmediata de cada uno (salarios, vivienda, salud, educaci贸n, ocupaciones, etc.) ve a los anarquistas presentes, pero no ven estas luchas como fines en s铆 mismas.

Empujan a los explotados hacia esta forma de lucha para que puedan desarrollar los elementos de autoorganizaci贸n y de rechazo del delegado que son indispensables para desarrollar la acci贸n directa en todos los dem谩s niveles禄. Alfredo M. Bonanno, 驴Qu茅 son los anarquistas?

A pesar de estar en la c谩rcel, de vez en cuando me llegan noticias de las numerosas operaciones represivas y de las terribles circunstancias a las que se enfrentan nuestros compa帽eros. Por eso estoy de acuerdo con la propuesta que vuelve a hacer la Cruz Negra Anarquista de una semana de solidaridad a finales de agosto. Se ha elegido esta fecha para conmemorar el asesinato por parte del Estado de los anarquistas Sacco y Vanzetti. No podemos ceder a la resignaci贸n ni ser complacientes en estos tiempos. Es m谩s importante que nunca explicar y hacer accesible el an谩lisis anarquista y ponerlo en pr谩ctica inmediatamente.

El anarquismo es internacionalismo, autogesti贸n, ayuda mutua, solidaridad y acci贸n directa: incisivo, voraz y vivo.

Por eso nuestros espacios son asaltados y desalojados, nuestras publicaciones confiscadas, nuestras comunidades perseguidas, golpeadas, encarceladas y asesinadas en todo el mundo.

Durante mis interrogatorios, la polic铆a antiterrorista se centr贸 en un momento dado en la Semana Internacional de Solidaridad con los presos anarquistas, acusando a este evento de apoyar el terrorismo, de enaltecerlo. Eso es porque parte de su estrategia es tratar de ilegalizar la Cruz Negra Anarquista. Su objetivo es destruir todas las estructuras de solidaridad y contrainformaci贸n que difunden informaci贸n y dan apoyo material a las causas judiciales de los compa帽eros anarquistas que est谩n encerrados.

El 11 de junio recib铆 una visita inoportuna de un polic铆a de la Unidad Antiterrorista del Suroeste, adscrita a la Divisi贸n de Seguridad Nacional, acompa帽ado de un agente de libertad condicional de la misma. Me informaron de que, a pesar de haber sido declarado 芦no culpable禄 de los cargos de terrorismo, quedar铆a en libertad bajo restricciones y vigilancia antiterrorista cuando me toque la libertad condicional en diciembre. Estas restricciones incluyen exigencias de mayor alcance y draconianas que la 芦Orden de Prevenci贸n de la Delincuencia Organizada Grave禄 que fue derrotada en el Tribunal de la Corona de Bristol el 6 de mayo. Estas restricciones son expl铆citamente pol铆ticas y pretenden impedirme asistir a reuniones, ir a manifestaciones y tener contacto con mis camaradas, allegados y la contracultura. Todo en nombre del 芦Anti-Extremismo禄. El r茅gimen exige que me encierren en un albergue de seguridad, una micro c谩rcel abierta que est谩 en una ciudad con la que no tengo ning煤n v铆nculo. Ni una sola vez estos servidores mencionaron la raz贸n por la que estoy encarcelado porque a estas alturas simplemente no importa, ya que se trata de una medida represiva contra las ideas anarquistas y nada m谩s 鈥/鈥

(EX)PRESI脫N