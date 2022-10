–

October 24, 2022

Canarias. El capitalismo empuja a los pobres contra los migrantes

芦El gran 茅xito del capitalismo es que una poblaci贸n empobrecida busque a los responsables en su misma clase禄.

La ubicaci贸n geogr谩fica de Canarias la coloca de forma natural en las rutas migratorias habituales para salir del continente. Su situaci贸n en el Atl谩ntico la ha convertido tambi茅n en un punto de conexi贸n tricontinental, un lugar de paso hist贸rico en la traves铆a de Europa a Am茅rica. El volumen de emigraci贸n canaria fue enorme desde el siglo XVI hasta el XX y a煤n hoy mantiene di谩sporas destacables en pa铆ses como Cuba, Puerto Rico o Venezuela (llamada durante mucho tiempo en Canarias 芦la octava isla禄).

La afirmaci贸n de que hab铆a m谩s canarios viviendo fuera de las islas que en ellas fue un lugar com煤n a principios del siglo pasado.

Lo expuesto podr铆a darnos a entender que en Canarias se entiende el fen贸meno migratorio con naturalidad, pero desgraciadamente, y al menos actualmente, no es as铆. En las islas se vive una situaci贸n de disociaci贸n colectiva de la propia realidad geogr谩fica, social y pol铆tica. La educaci贸n estatal, el bombardeo medi谩tico, la propaganda cotidiana, las pol铆ticas gubernamentales han hecho que un alto porcentaje de la poblaci贸n canaria desarrolle un fuerte identitario europeo. En Canarias vivimos de espaldas al continente africano, aun estando a s贸lo 95 km de este. La idea de ser una de las 煤ltimas colonias de Europa no es algo que se confronte. Que el archipi茅lago sea uno de los territorios de la 芦Europa pol铆tica禄 m谩s empobrecidos, con mayor ratio de desempleo, desahucios, exclusi贸n social y pobreza infantil no ha evitado, parad贸jicamente, que impere el eurocentrismo, la mentalidad precolonial, el nacionalismo espa帽ol o el chovinismo insular y la xenofobia. Nos han educado, desde la escuela, para estar orgullosos de ser 芦europeos de segunda禄 y para se帽alar, ante cualquier crisis econ贸mica o social, a los extranjeros pobres鈥/鈥

