De parte de Portal Libertario OACA December 22, 2022 151 puntos de vista

Observando la huelga de hambre de Alaa Abd el-Fattah desde la Palestina ocupada

En el último ensayo de su libro «Aún no has sido derrotada», Alaa Abd el-Fattah, preso político egipcio desde hace mucho tiempo, sueña con escapar de su celda en la Prisión de Máxima Seguridad 2 de Tora a la asediada Franja de Gaza. Escribe: «Si estuviera libre en Gaza en lugar de encerrado en El Cairo, leería libros… pasearía por la playa, trabajaría y me ganaría la vida». Su sentimiento es innegablemente digno, incluso hermoso: «Gaza está sitiada, pero no ha sido tomada cautiva, y la diferencia es enorme». Aun así, me detengo ante estas palabras. ¿Se puede pasar por alto un cielo bloqueado por alambre de espino? ¿Qué es eso sino cautiverio?

He oído decir y lo he dicho yo mismo que las personas confinadas por el asedio o el encarcelamiento pueden emanciparse en la mente. Para cavar un túnel, primero hay que imaginarlo antes de arañar el suelo. Así que quizás Palestina enseñó a Alaa lo que ha enseñado a muchas personas, que aquí el significado simbólico de las barreras militares no va más allá del hecho material de su cemento. Pero, por otra parte, el peso de ese cemento es innegablemente aplastante. La fragmentación que impone es muy real.

Alaa es, por supuesto, consciente de ese peso asfixiante. «Sé que no he vivido bajo un bombardeo», escribe, «que visitar un asedio es diferente a vivir bajo él». Pero lo que Alaa destaca de las personas palestinas de Gaza es lo que tiene en común con ellas: el rechazo a las realidades impuestas y a las fronteras fabricadas, la negativa a morir en la espera.

(EX)PRESIÓN