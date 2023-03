–

De parte de Portal Libertario OACA March 23, 2023

Lo pagarás caro, ¡lo pagarás todo!

Con la sentencia del 24 de febrero, los hombres y mujeres del poder explicitaron definitivamente su voluntad de condenar a muerte a Alfredo: de hecho, los esbirros vestidos de armiño cumplieron supinamente la voluntad de los funcionarios y rechaza-ron la petición de rebaja de categoría. «Pronto moriré, espero que alguien después de mí continúe la lucha», éstas serían las palabras de Alfredo, filtradas desde su cama de hospital. Nuestra lucha continuará. Se lo debemos a él por el ejemplo, la altura moral y la capacidad de no doblegarse que expresó como anarquista revolucionario. Se lo debemos a los muchos compañeros y compañeras revolucionarios enterrados en las cárceles de todos los estados del mundo que no bajan la cabeza y son castigados por la coherencia de sus actos y convicciones. Nos lo debemos a nosotros mismos porque de forma confusa, inconclusa, erizada, fuimos capaces como movimiento anarquista de acurrucarnos en torno a uno de nuestros compañeros y expresar ese abanico de prácticas que abrieron el atisbo de recordarnos que la anarquía no es un bonito sueño cultural y ético sino que puede ser, volver a ser, la acción de ataque al presente y a la voluntad de los oprimidos que se convierte en práctica y discurso de desafío a los opresores y a sus arrogantes voluntades.

Pero en este momento también pensamos que se lo debemos a alguien más: se lo debemos a los periodistas, a los políticos, a los magistrados que en su cínica sesera se regocijaron con la noticia de que Alfredo morirá con despectiva y sangrienta exaltación. Por ellos debemos continuar la lucha, para que nuestra ira, nuestro odio, nuestro desprecio les sirvan de lección de humildad. Deformad vuestras agallas en una mueca feroz que nada tiene que ver con la sonrisa cómplice de dos anarquistas reunidos. Alzad vuestras vocecillas chillonas en un coro satisfecho porque creéis que podéis matar a un revolucionario y quedar impunes. Hundid vuestras manos repletas de la sangre de los oprimidos en el botín de riqueza social que les habéis robado.

Pero mantened los ojos bien cerrados para que no vislumbre la podredumbre de vuestra alma. Tened los ojos bien cerrados porque veréis, dentro de poco tal vez, cómo crece nuestra ira. Cerrad bien los ojos porque tendréis miedo de nuestra lucha que continuará.

Fuente: Dark Nights.

(EX)PRESIÓN