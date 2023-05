–

Tributo pol铆tico del miembro encarcelado de Acci贸n Anarquista Thanos Chatziangelou en el 47 aniversario del asesinato de la luchadora de la RAF Ulrike Meinhof.

芦Protesta es cuando digo que esto no me gusta. Resistencia es cuando pongo fin a lo que no me gusta禄. Ulrike Meinhof.

9 de mayo de 1976 Ulrike Meinhof, combatiente de la RAF, es asesinada en la celda de aislamiento de Stammheim. Un a帽o m谩s tarde, Andreas Baader, Gudrun Ensslin y Jan-Carl Raspe son asesinados en las celdas de aislamiento de Stammheim, e Ingrid Schubert es asesinada en Stadelheim.

La luchadora Ulrike Meinhof era una revolucionaria, carne y hueso de la lucha arma-da antiimperialista, nacida y muerta en el empe帽o de contribuir a la lucha por la libera-ci贸n individual y colectiva. Abandon贸 la legitimidad durante la acci贸n para liberar al revolucionario encarcelado Andreas Baader y se convirti贸 en miembro organizativo de la primera generaci贸n de la Facci贸n del Ej茅rcito Rojo.

Fue una persona carism谩tica que equilibr贸 la teor铆a con la pr谩ctica, desempe帽ando un papel destacado en la formulaci贸n te贸rica de la l铆nea ideol贸gica y pol铆tica de la RAF, sin abandonar nunca el campo operativo de la resistencia armada metropolitana. Fue una pieza clave de aquellas iniciativas que llevaban a sus espaldas el legado de los movimientos guerrilleros latinoamericanos, construyendo el 芦frente metropolitano禄 armado en los centros europeos. Que condujeron las hostilidades hasta el 芦coraz贸n de la bestia禄, poniendo en pr谩ctica la solidaridad con los pueblos de Vietnam, Palestina y los pa铆ses del Tercer Mundo que se ve铆an azotados por las intervenciones imperialistas de Estados Unidos.

En una 茅poca en que la canciller铆a alemana de Schmidt era un centro imperialista de decisiones y operaciones, portador de las gotas nazis en los mecanismos del poder, el florecimiento de la guerrilla urbana puso en cuesti贸n y anul贸 en la pr谩ctica tanto la omnipotencia del r茅gimen como la tolerancia opositora de los cr铆menes imperialistas por parte de la izquierda reformista. La historia de la revuelta y la resistencia se escribi贸 con la sangre de los torturados en los infiernos de internamiento, los asesinados en emboscadas y operaciones antiterroristas del departamento especial SoKo B/M del Servicio Federal de Investigaci贸n Criminal 鈥 BKA y los ejecutados en los pabellones de la muerte de las celdas de aislamiento sensorial鈥/鈥

(EX)PRESI脫N