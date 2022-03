El front贸n de la localidad vasca de Berango, en Bizkaia, estaba a rebosar poco antes del mediod铆a de este domingo. No era para menos, un hijo dilecto de ese pueblo, Ibai Aginaga, volv铆a despu茅s de una ausencia de 21 a帽os, 19 de los cuales los pas贸 en distintas c谩rceles del Estado espa帽ol, y otros dos en una clandestinidad previa, a ra铆z de su militancia en ETA.

A primeras horas de la ma帽ana, Aginaga, militante comunista e independentista, sal铆a de la c谩rcel de Basauri y poco despu茅s llegaba a Berango para participar del Ongi Etorri (la bienvenida popular) que vecinos y militantes quer铆an brindarle a pesar de las prohibiciones estrictas del gobierno derechista espa帽ol y del desmarque de la dirigencia de la izquierda abertzale oficial que pide 鈥渆ncarecidamente鈥 que los recibimientos de presos se hagan de manera discreta y en forma privada. Pero Ibai Aginaga es un hombre de principios que precisamente por estas y muchas m谩s diferencias se hab铆a separado del Colectivo de presxs pol铆ticxs vascxs, a la vez que planteara, como otros tantos, su rechazo a la l铆nea que la izquierda abertzale oficial tomara desde que ETA abandonara las armas.

Ibai es un joven muy querido en su pueblo, al igual que su madre que durante estos 20 a帽os de lucha carcelaria estuvo al pie del ca帽贸n para acompa帽arlo y rodearlo de afecto, precisamente cuando Aginaga ten铆a que soportar como muchos otros presos y presas vascas, castigos extra, aislamientos y otras crueldades.

Sin embargo, tambi茅n Berango es un pueblo especial, rebelde y consecuente con las y los que luchan, y entre estos 煤ltimos est谩n sus presos m谩s queridos. Por eso, desde primeras horas de la ma帽ana, las calles se llenaron de carteles y pancartas, anticipando lo que ocurrir铆a poco despu茅s, ya que el front贸n (donde habitualmente se juegan partidos de pelota) luc铆a como en sus mejores momentos.

Con un orden ejemplar, se fueron llenando todos los lugares del recinto, donde se prohibi贸 entrar con celulares y a la vez se dej贸 afuera a la prensa espa帽olista que concurre a esos eventos para fabricar todo tipo de criminalizaciones y mentiras, como suele ocurrir en muchas partes del mundo. Adentro, m谩s de 900 personas aplaudieron la presencia de Ibai y gritaron consignas como 鈥淧resoak kalera, amnist铆a osoa鈥 (presos a la calle, amnist铆a ya), o 芦Jotake Irabazi arte禄 (Luchar hasta vencer) y tambi茅n 鈥淪in amnist铆a no habr谩 paz鈥.

Fue, sin duda, un acto de una fuerte potencia emocional, que comenz贸 con el toque de la txalaparta (instrumento legendario de Euskal Herria), luego hubo un coro que enton贸 canciones emblem谩ticas del pueblo vasco, se propal贸 una canci贸n del m铆tico trovador vasco Mikel Laboa, y se pudo escuchar a dos de los organizadores del recibimiento.

Cuando Ibai subi贸 al palco, fue la apoteosis: diez minutos de ovaci贸n, aplausos, consignas, no pocas l谩grimas, homenajeando a quien hab铆a peleado durante a帽os contra la adversidad de la c谩rcel y la clandestinidad, sin rendirse jam谩s.

Uno de los militantes de Amnist铆a ta Askatasuna cont贸 toda la vida del ex preso, desde su adolescencia hasta el presente, remarcando el compromiso de lucha por la independencia y el socialismo, que un momento, como le ocurriera a muchos j贸venes vascos pas贸 por alistarse en la organizaci贸n armada o a algunas de sus estructuras de masas. Por su parte, otra joven militante en su discurso, aparte de tocar aspectos de la coyuntura pol铆tica local, homenaje贸 la lucha de Palestina, los Mapuche y las Rep煤blicas Populares del Donbass.

La ovaci贸n y el climax emotivo volvi贸 a reiterarse cuando la madre de Ibai, subi贸 al escenario, y nuevamente se repiti贸 la ovaci贸n de los presentes, lo mismo que cuando un grupo de ni帽as y ni帽os del pueblo le entregaron flores a ambos, a manera de agradecimiento por su lucha.

En otro momento del acto, subieron a saludar a Aginaga, un grupo de ex presos pol铆ticos de la zona. Adem谩s fue notoria la presencia de dos militantes independentistas hist贸ricos, como Josemari Sagarduy (鈥淕atza鈥), un ex preso que m谩s permaneci贸 en prisi贸n, fue detenido con 22 a帽os y sali贸 de la c谩rcel con 53, e I帽aki Etxeberr铆a 鈥淢ortadelo鈥, que cumpliera 25 a帽os de c谩rcel y saliera libre recientemente. Adem谩s, se ley贸 un mensaje de saludo de otra presa pol铆tica, Saioa S谩nchez, tambi茅n de Berango.

Antes de que hablara Aginaga, un grupo de j贸venes del pueblo le bailaron un 鈥渁urresku鈥, danza de homenaje, que fue muy aplaudida. Finalmente, se le dio la palabra a Ibai, se帽alando que 鈥渄urante 21 a帽os no hemos oido tu voz y ahora te convocamos a que nos hables鈥.

El ex preso pol铆tico se mostr贸 muy emocionado, destac贸 su alegr铆a de encontrarse con varios compa帽eros de lucha que hab铆an compartido c谩rcel con 茅l y dedic贸 un p谩rrafo especial para 鈥淕atza鈥. Record贸 a otros presos independentistas como Kepa Preciado, Dani Pastor, 芦Txikito禄 y todos los presos antifascistas, incluidos los del PCE (r) y los Grapo, Adem谩s convoc贸 a seguir luchando y termin贸 su alocuci贸n se帽alando: 鈥渆ntr茅 a la c谩rcel militando en ETA y he salido como militante comunista鈥, despertando la 煤ltima ovaci贸n prolongada de tan particular acto.

Cartel: 芦Hasta la victoria, sin arrepentimientos y sin arrodillarnos禄