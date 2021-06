–

Lavapi茅s se ha puesto de moda, y algunas 茅lites, empresarios y pol铆ticos est谩n utiliz谩ndolo para hacer negocios con el turismo y la vivienda.

Es el caso del arquitecto Javier Gonz谩lez, que despu茅s de especular y servir de intermediario para construir el Hotel Ibis en la Plaza de Lavapi茅s en 2016, quiere volver a hacerlo. En este caso, ha puesto el ojo y el dinero sobre una de las plazas m谩s famosas del barrio, la Plaza de Cabestreros o la Nelson Mandela. Ha comprado a Tom谩s Prada, el due帽o de la pensi贸n, el n潞1 de la calle de Cabestreros (el Restaurante Baobab) y el n潞 3 (la Pensi贸n Prinoy) para derribarlos y construir un hotel 鈥渓ow cost鈥.

El plan elaborado por Javier Gonz谩lez y Tom谩s Prada consigui贸 provocar el cierre del m铆tico restaurante de comida senegalesa 鈥淏aobab鈥 en Enero del 2020. Pero para rematar este plan, hab铆a que echar a las 13 personas que se alojaban en la Pensi贸n Prinoy, un lugar de ayuda y encuentro de la comunidad senegalesa en el barrio.

Seg煤n declaraciones de las propias afectadas, a finales de julio del 2020, Tom谩s y la polic铆a se presentaron en la pensi贸n para presionar a las personas que all铆 viv铆an a que abandonaran el lugar. Al tercer d铆a, Tom谩s les cort贸 la luz, el agua y cerr贸 los ba帽os con llave. Ante estos hechos presuntamente ilegales, la Polic铆a les aconsej贸 acudir a la comisar铆a de Leganitos para denunciarlo. Cuando llegaron, la propia polic铆a avis贸 a Tom谩s que no hab铆a nadie dentro del edificio, y que pod铆a proceder a cambiar la cerradura de la puerta. Acababan de dejar en la calle a 13 personas, entre ellas una persona de 80 a帽os y una mujer embarazada de 8 meses.

Adem谩s, aprovechando que los habitantes de la pensi贸n estaban en la comisar铆a, la polic铆a detuvo a 2 personas durante 2 d铆as por un supuesto delito de amenazas y desobediencia a la autoridad. Esta acusaci贸n, aparte de carecer de ning煤n tipo de credibilidad, responde m谩s a un intento de la polic铆a de atemorizar y castigar a las inquilinas.

Desafortunadamente, este no ha sido el 煤nico caso de desalojo ilegal en la ciudad de Madrid (recordemos el del Centro Social La Ingobernable o el proceso que sufren las vecinas del Palacio de la Infanta Carlota en Malasa帽a). Esta situaci贸n ilustra perfectamente c贸mo las leyes en los denominados 鈥淓stados de Derecho鈥 son arbitrarias ya que se aplican, o no, dependiendo de las circunstancias y de a qui茅n beneficie.

Estas operaciones inmobiliarias no son casualidades ni hechos aislados. Lo que est谩 sucediendo en Lavapi茅s y en otros barrios que tambi茅n sufren la gentrificaci贸n y turistificaci贸n, responde a una estrategia de empresarios y pol铆ticos que ha permitido crear un marco legal y cultural donde todo est谩 permitido para hacer negocios, incluso cuando esto implica dejar a la gente sin casa.

No es razonable que los precios del alquiler en Madrid hayan subido un 33% desde el 2008 y los salarios tan solo un 6%. Con estas condiciones es imposible que nos planteemos un proyecto de vida estable. 驴Qui茅n tiene la certeza de que en unos meses nuestros caseros no nos subir谩n el precio del alquiler?

Ante esta situaci贸n de sufrimiento y angustia para la gran mayor铆a de la clase trabajadora, los pol铆ticos se encargan de construir una imagen del barrio donde los culpables de la degradaci贸n son los 鈥渙tros鈥, ya sean los pobres, los okupas, las personas migradas o sin hogar. Nos dicen que la soluci贸n es traer m谩s polic铆a, poner c谩maras de seguridad y expulsar a las migrantes, pero no dicen nada de acabar con la desigualdad, la precariedad laboral o la racista Ley de Extranjer铆a. Adem谩s, promulgan leyes que dotan de mayor importancia al 鈥渄erecho鈥 a la propiedad privada que al derecho a la vivienda.

Por otro lado est谩n los empresarios, que gracias a su dinero e influencia comercian sin escr煤pulos con una necesidad tan b谩sica como la vivienda. En este caso queremos se帽alar a Javier Gonz谩lez y Tom谩s Prada, que han sido los responsables de la expulsi贸n de 13 vecinas del barrio, y del cambio que sufrir谩 la plaza y el barrio permitiendo la construcci贸n del hotel.

Por 煤ltimo, la polic铆a, que es quien se encarga de ejecutar las 贸rdenes de los pol铆ticos y empresarios con m茅todos que se suelen basar en la coacci贸n y en el uso de la fuerza, extralimit谩ndose en sus funciones muchas m谩s veces de las que aparecen en los registros oficiales. En el caso de la Pensi贸n, las antiguas inquilinas denunciaron el comportamiento presuntamente ilegal de la polic铆a, pero el Juzgado ha decretado el archivo de la causa recientemente. Las abogadas est谩n en proceso de recurrir esta decisi贸n judicial.

Su avaricia, sus negocios y el derecho a la propiedad no est谩n por encima de nuestro derecho a un techo y a una vida digna.

No queremos que nos echen del barrio, ni que echen a nuestras vecinas. No queremos vivir en soledad, viendo cada d铆a caras nuevas de turistas en nuestras calles y casas. Queremos que la Plaza de Cabestreros sea un espacio de encuentro y disfrute de las vecinas, no un negocio para unos pocos.

隆隆POR ENCIMA DE SUS NEGOCIOS, NUESTRAS VIDAS!!

Paremos Hotel Cabestreros

Twitter: @ParemosHotel