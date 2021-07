[Euskeraz azpian] >> Fotos de la acci贸n 鈥 La Asamblea Ciudadana estatal convocada por el Gobierno llega tarde y no es suficientemente ambiciosa: un simulacro virtual que solo servir谩 para 鈥渋nspirar鈥 a los diputados. XR Euskal Herria exige una Asamblea real, vinculante, con presupuesto y garant铆as. 鈥 El Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la OCDE piden a los pa铆ses que integren a la ciudadan铆a en la toma de decisiones para afrontar la crisis clim谩tica y proteger la democracia. 鈥 Francia y Reino Unido ya han celebrado asambleas de las que han surgido propuestas pol铆ticas con las que tratar la crisis ecol贸gica, sanitaria y social. Bilbao, 19 de junio de 2021.- Desde Extinction Rebellion Euskal Herria vemos con preocupaci贸n c贸mo las pol铆ticas hacia la transici贸n ecol贸gica se est谩n haciendo al margen de la ciudadan铆a. Esto sucede a pesar de los compromisos adquiridos por el Gobierno Vasco y por el Gobierno Foral de Navarra, con motivo de la declaraci贸n del estado de Emergencia Clim谩tica hace ya casi un a帽o. Por otro lado, la Asamblea estatal que prepara el MITECO para este oto帽o llega tarde y presumiblemente se convertir谩 en un mero simulacro de participaci贸n ciudadana. Por este motivo, XR exige al Gobierno de Euskadi que siga los mismos pasos que otras regiones europeas y se constituyan inmediatamente las Asambleas Ciudadanas Clim谩ticas verdaderas, vinculantes y visibles para abordar los pasos a seguir tras la declaraci贸n de emergencia clim谩tica, siguiendo las recomendaciones de: 鈥 El informe Alston para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU: publicado en 2019, estableci贸 que el calentamiento global no s贸lo socavar谩 los derechos b谩sicos a la vida, el agua, la alimentaci贸n y la vivienda de cientos de millones de personas, sino tambi茅n perjudicar谩 gravemente la democracia. Alertando de que los derechos humanos 鈥渘o sobrevivir谩n a las revueltas que se avecinan鈥, recomienda a los gobiernos 鈥渄ejar de dar pasos en la direcci贸n equivocada鈥 e integrar la ciudadan铆a activamente en la toma de decisiones para impulsar cambios de gran magnitud. 鈥 El informe 鈥Catching the democratic wave鈥 de la OCDE remarca que la participaci贸n directa de los ciudadanos en la toma de decisiones es la 煤nica herramienta disponible para hacer frente a la magnitud del desastre ambiental y evitar, al mismo tiempo, que la crisis clim谩tica acabe con los derechos m谩s elementales. Asambleas Ciudadanas: democracia en acci贸n La democracia representativa tradicional ha demostrado no estar a la altura de la emergencia clim谩tica y ecosocial que afrontamos. Suspende en pluralismo, en eficiencia, y nos est谩 conduciendo al colapso con sus reuniones, sus aplazamientos y su inacci贸n. Muchos son los factores que bloquean los cambios urgentes que necesitamos para vivir: dependencia de intereses, corrupci贸n, lobbies, puertas giratorias, l贸gica de partidos鈥 Necesitamos abrir la democracia. Las Asambleas Ciudadanas son un mecanismo clave (como los jurados populares), que adem谩s de amplificar la democracia, permiten liberar la inteligencia colectiva, poni茅ndola al servicio del bien com煤n. Ayudan a romper la inercia y el bloqueo de un sistema hasta ahora inactivo hacia la emergencia clim谩tica y que nos conduce a la extinci贸n. Se trata de una representaci贸n realista y justa de la sociedad que, a trav茅s de recomendaciones informadas, discutidas y deliberadas, propone soluciones a los acuciantes problemas de nuestra sociedad y ofrece instrucciones para su puesta en marcha a los gobiernos. Asambleas ciudadanas en Europa A lo largo de 2020, dos asambleas ciudadanas -constituidas una en Francia y otra en el Reino Unido, han ultimado su cometido proponiendo a sus respectivos gobiernos pol铆ticas con las que tratar la crisis ecol贸gica, sanitaria y social. As铆, por ejemplo, Clement S茅n茅chal, responsable de Greenpeace Francia, reconoc铆a que las Asambleas ciudadanas clim谩ticas representan una evoluci贸n decisiva de la lucha clim谩tica y cualquier intento de los gobiernos y autoridades locales para echarse atr谩s ser铆a 鈥渦na grav铆sima agresi贸n democr谩tica鈥. Seg煤n S茅n茅chal, 鈥渟贸lo podemos contar con la ciudadan铆a para evitar el desastre y para tener la valent铆a que los responsables pol铆ticos no tienen鈥. ACCI脫N XR Euskal Herria: 19 JUNIO BILBAO Activistas de XR Euskadi llevar谩n a cabo una acci贸n reivindicativa el pr贸ximo s谩bado 19 de junio para exigir la convocatoria de las Asambleas Ciudadanas Clim谩ticas Reales y Vinculantes/ Benetako Herritarren Batzar Klimatikoa. Lugar: Frente al Ayuntamiento de Bilbao. Hora: 13:00 pm. JUSTICIA CLIM脕TICA / JUSTIZIA KLIMATIKOA ABRIR LA DEMOCRACIA / DEMOKRAZIA IREKITZEA M谩s informaci贸n: 鈥 xreuskalherria@protonmail.com >> Ekintzaren argazkiak (arratsaldean 06/19 eskuragarri) 鈥 Gobernuak deitutako estatuko Herritarren Batzarra berandu da eta ez da nahikoa asmo handikoa: diputatuak 鈥渋nspiratzeko鈥 balioko duen simulakro birtuala. XR Euskal Herriak benetako Batzar loteslea eskatzen du, aurrekontua eta bermeak dituena. 鈥 NBEren Giza Eskubideen Kontseiluak eta ELGAk herrialdeei eskatzen diete herritarrak klima krisiari aurre egiteko eta demokrazia babesteko erabakiak hartzeko orduan. 鈥 Frantziak eta Erresuma Batuak batzarrak egin dituzte eta horietatik proposamen politikoak sortu dira krisi ekologikoari, osasunari eta gizarteari aurre egiteko. Bilbao, 2021eko ekainaren 17a.- Extinction Rebellion Euskal Herrian kezkaz ikusten dugu trantsizio ekologikorako politikak herritarrengandik kanpo egiten ari direla. Hori gertatzen da, Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako Foru Gobernuak hartutako konpromisoak gorabehera, horiek larrialdi klimatikoaren egoera deklaratu baitzuten. Bestalde, udazkenerako prestatzen ari den MITECO Estatuko Batzarra berandu dator eta herritarren parte-hartzearen simulakro bihurtuko dela dirudi. Hori dela eta, XR Euskal Herrian Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroako Foru Gobernuari eskatzen diegu Europako beste eskualde batzuen urrats berak jarrai ditzatela. Eta egin ditzatela, berehala, herritarren batzar klimatiko egiazkoak, lotesleak eta agerikoak, larrialdi klimatikoaren deklarazioari ekiteko, gomendatzen duten bezala: 鈥 NBEko Giza Eskubideen Kontseiluak 2019an argitaratutako Alston txostenaren arabera, berotze globalak ehunka milioi pertsonaren bizitzeko, uretarako, elikadurarako eta etxebizitzarako oinarrizko eskubideak ahuldu ez ezik, demokraziari kalte larria ere egingo dio. Ohartarazi duenez, 鈥淕iza eskubideek ez dute gaindituko datozen matxinadak鈥, eta gobernuei 鈥渙kerreko norabidean pausoak emateari uztea鈥 eta herritarrak erabakietan aktiboki integratzea 鈥済omendatu die, aldaketa handiak bultzatzeko. 鈥 ELGAren 鈥Catching the democratic wave鈥 txostenak azpimarratzen duenez, herritarrek erabakiak hartzerakoan zuzenean parte hartzea da datorren ingurumen-hondamendiari aurre egiteko tresna bakarra. Eta saihestu, aldi berean, krisi klimatikoak eskubide oinarrizkoenekin amaitzea. Herritarren Batzarrak: demokrazia Ekinean

Ordezkaritza-demokrazia tradizionalak erakutsi du ez dagoela aurre egin beharreko larrialdi klimatiko eta ekosozialaren mailan. Ez da plurala, eraginkortasunik eza da, eta kolapsora garamatza atzerapenekin eta ekintzarik ezarekin. Asko dira, bizi behar ditugun premiazko aldaketak blokeatzen dituzten faktoreak: ustelkeria, lobbyak, ate birakariak, alderdien logika, etab. Demokrazia ireki behar dugu. Herritarren Batzarrak funtsezko mekanismoak dira, eta demokrazia zabaltzeaz gain, adimen kolektiboa askatzea ahalbidetzen dute, guztion ongiaren zerbitzura jarriz. Sistemaren inertzia eta blokeoa apurtzen laguntzen dute. Sistema hau ez da larrialdi klimatikoaz arduratzen eta desagertzera garamatza. Herritarren Batzarrak gizartearen ordezkaritza errealista eta justua dira, eta, gomendio informatu, eztabaidatu eta deliberatuen bidez, gure gizartearen arazo larrietarako irtenbideak proposatzen dituzte eta gobernuei abian jartzeko jarraibideak ematen dizkiete. Herritarren batzarrak Europan

2020an zehar, herritarren bi asanbladak, bata Frantzian eta bestea Erresuma Batuan, euren zeregina amaitu dute, bakoitzak bere gobernua proposatuz: Krisi ekologiko, sanitario eta soziala tratatzeko politikak. Hala, Clement S茅n茅chal Frantziako Greenpeaceko arduradunak aitortu duenez, herritarren batzar klimatikoak klima-borrokaren bilakaera erabakigarria dira, eta tokiko gobernuek eta agintariek atzera egiteko egiten duten edozein saiakera 鈥渆raso demokratiko larria鈥 izango litzateke. S茅n茅chalen arabera, 鈥Hondamendia saihesteko eta arduradun politikoek ez duten ausardia izateko baino ezin ditugu herritarrak kontuan hartu鈥. XR Ekintza: ekainaren 19an, Bilbon

XR euskal herriko aktibistek aldarrikapen ekitaldi bat egingo dute datorren larunbatean, ekainak 19, Klima Herritarren Batzarra deitzeko. Lekua: Bilboko udaletxearen aurrean.

