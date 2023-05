–

Una paciente relata como se enfrent贸 a seis a帽os de esperas, operaciones y dolor en un hospital p煤blico de Andaluc铆a para concebir a su hijo Manuel.

芦Tampoco es para tanto禄, fue la respuesta de las enfermeras a Desi en su tercer intento de embarazo mediante la fecundaci贸n in vitro. Una experiencia que describe como 芦inhumana禄 y 芦humillante禄 en la que lleg贸 a desmayarse por el dolor ante la falta de anestesia durante la punci贸n ov谩rica, necesaria para extraer los 贸vulos y su posterior fertilizaci贸n.

Casos como este fueron denunciados en el Congreso de los Diputados por la Asociaci贸n Red Nacional de Inf茅rtiles, que presentaron un dec谩logo de medidas para conseguir la igualdad de acceso a los tratamientos de fertilidad p煤blicos en todo el territorio espa帽ol.

Seg煤n explic贸 la presidenta de la asociaci贸n, Helena Fern谩ndez, tienen constancia de que en algunos hospitales p煤blicos de Andaluc铆a y Canarias no ofrecen anestesia durante el proceso de extracci贸n de ovocitos, lo que supone un agravio comparativo para los pacientes que 芦afecta mucho emocionalmente y tiene un impacto severo en la salud mental禄, afirm贸 Fern谩ndez.

Todo ello apenas unas semanas despu茅s de que la Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS) presentase un informe donde califican la infertilidad como un 芦problema global禄 que afecta a una de cada seis personas en todo el mundo aproximadamente y que necesita pol铆ticas sanitarias espec铆ficas y prioritarias.

Adem谩s, en el caso de Espa帽a, como en el resto de econom铆as avanzadas, se suma el factor natalidad, que cae a帽o tras a帽o en nuestro pa铆s. Los 煤ltimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estad铆stica respecto a 2022, notificaron un descenso del 2,08% en el n煤mero de nacimientos en comparaci贸n con el a帽o anterior. Una tendencia a la baja que se mantiene desde 2008 y que contrasta con la dificultad para acceder a tratamientos de fertilidad en nuestro pa铆s, como la experiencia que relata Desi, asociada de la Asociaci贸n Red Nacional de Inf茅rtiles.

El proceso de reproducci贸n asistida

Desde que Desi y su pareja se casaron cuando ella ten铆a 22 a帽os, la dificultad para tener hijos no atenu贸 sus ganas de formar una familia. Tras un a帽o intent谩ndolo de forma natural, la dise帽adora y decoradora de eventos infantiles onubense y su pareja optaron por acudir al m茅dico de Familia para valorar un tratamiento de reproducci贸n asistida.

La respuesta no fue la esperada, ya que les recomendaron acudir a la sanidad privada ante la lista de espera de dos a帽os en la sanidad p煤blica. Pero esta alternativa no era viable econ贸micamente para la familia, que empez贸 a hacer las primeras pruebas en el Hospital V谩zquez D铆az de Huelva. Tras 26 meses de espera, en los que Desi fue diagnosticada con una obstrucci贸n en las trompas de Falopio, la onubense acudi贸 nerviosa al primer d铆a de tratamiento, donde le tuvieron que volver a hacer las pruebas por los m谩s de dos a帽os de espera. 芦Para m铆 no fue tan grave por la edad -comenz贸 el proceso a los 24 a帽os-, pero para los dem谩s…禄, comenta Desi.

Tras la espera empezaron las prisas, con consultas de apenas diez minutos, sin mucho margen para preguntar donde 芦explican todo muy r谩pido禄 en palabras de Desi. Un proceso complejo que implica medicaci贸n sensible y variada en el que cualquier error puede suponer un embarazo fallido, lo que a帽adi贸 m谩s nervios a la paciente. 芦Luego, si no te enteras, no tienes a donde llamar禄, a帽ade.

Pero el aut茅ntico tormento comenz贸 con el primer intento de fecundaci贸n in vitro. Sin mucha informaci贸n m谩s all谩 de un papel, la decoradora de interiores experiment贸 la primera punci贸n de 贸vulos para extraerlos. Al no contar con anestesia, relata como la ataron a la camilla para evitar que se moviera y le suministraron un medicamento que la dej贸 芦atontada禄 pero no paliaba el intenso dolor del proceso.

芦La primera vez estaba muerta de miedo y dolor. Estaba despierta y no me pod铆a mover porque si no podr铆a sufrir una hemorragia禄, afirma Desi. Pero no fue suficiente, ya que el proceso no tuvo 茅xito. Al mes siguiente, la joven se enfrent贸 por segunda vez a la intervenci贸n, una experiencia similar a la anterior que finaliz贸 en un embarazo ect贸pico, donde el 贸vulo fertilizado se instala en las trompas de Falopio en lugar de en el 煤tero. Otro intento fallido donde, adem谩s, Desi sufri贸 una hemorragia que casi le cuesta la vida y por la que le tuvieron que operar de urgencia.

A pesar de ello, la perseverancia de la onubense la empuj贸 a intentarlo de nuevo. Tras otra espera de un a帽o y medio, se enfrent贸 a una tercer ciclo de tratamiento y nueva punci贸n donde el dolor fue tan intenso que la paciente acab贸 desmayada en el proceso. 芦Tampoco fue para tanto禄, le dijeron los enfermeros tras recuperar el conocimiento. Finalmente, Desi consigui贸 quedarse embarazada, aunque perdi贸 al beb茅 en siete semanas.

La llegada de Manuel

Despu茅s de las tres operaciones, Desi estuvo dos a帽os 芦tocada禄 y 芦hundida禄, intentando asimilar por todo lo que hab铆a pasado. Una experiencia que le impact贸 gravemente; se aisl贸 y dej贸 de salir de casa. Ten铆a miedo de, incluso, cruzarse con otra embarazada por el da帽o emocional que hab铆a experimentado.

Pero no fue el final. La onubense conoci贸 a la presidenta de la Asociaci贸n Red Nacional de Inf茅rtiles, de la que se convirti贸 en socia, y volvi贸 a intentarlo en una cl铆nica privada. Dos intentos despu茅s (el quinto), Manuel naci贸 y todo el sufrimiento y espera se torn贸 en amor y esperanza, aunque ella no olvida todo por lo que tuvo que pasar.

