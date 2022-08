Extractivismo. Alerta Litio: saqueo y estafa a cielo abierto

Allkem, la segunda minera de litio operando del pa铆s, declara que en el segundo semestre el 45% del litio producido y exportado fue carbonato en grado bater铆a. Con su proyecci贸n de ventas totales para el a帽o por 12.512 toneladas, los ingresos con estos precios, alcanzar铆an los U$S 394 millones. No obstante, la minera proyecta ingresos que alcanzan los U$S 293 millones. La diferencia en contra del pa铆s rondar铆a los U$S 101 millones. La estafa est谩 en marcha y es p煤blica.