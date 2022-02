–

De parte de Nodo50 February 23, 2022

Puedes tener capitalismo o sustentabilidad pero no puedes tener las dos cosas.

J. Riechmann

Por Pablo Sessano*, especial para NODAL

La creciente conflictividad ambiental en Argentina viene increment谩ndose en la misma medida que el gobierno aleja sus pol铆ticas de la preocupaci贸n por la condici贸n ambiental presente y futura del territorio y de las pocas promesas de campa帽a y apuesta desembozadamente a la continuidad de la receta productivista-extractivista. Y en esa misma medida los conflictos han escalado sostenidamente hacia las primeras p暮anas de los medios y sobre todo de las redes. De hecho la 鈥渃uesti贸n ambiental鈥 se convirti贸 en tema permanente de la agenda pol铆tica coyuntural y la gobernabilidad, un espacio de visibilidad claramente ganado por la movilizaci贸n social. En ese contexto, el mas frecuentado debate se centra en la transici贸n un concepto agregado a las divergencias en torno a la idea de sustentabilidad, que al igual que esta, conlleva una carga una sem谩ntica tan diversa como actores sociales (es decir intereses) se suman a la discusi贸n. Se supone que todos acuerdan en que la transici贸n es hacia la sustentabilidad, pero esta ultima es tan polis茅mica que hace que aquella pierda todo sentido.

Transicionar hacia donde, hacia que escenario concreto es algo que nadie puede asegurar y mucho menos acordar. Consecuentemente cada grupo imagina el futuro que mas le conviene o desea o considera mejor o incluso, con mas pragmatismo, solo posible. Y suele ocurrir que los argumentos de unos y otros no se cruzan sino apenas se expresan atrincherados mostrando quiz谩s que la mentada armonizaci贸n entre sustentabilidad y desarrollo no es realmente posible. Se trata del fondo de la cuesti贸n, sobre lo cual los neodesarrollistas que enfrentan el desaf铆o de gobernar, no muestran creatividad ni audacia alguna para enfrentar las causas y solo atienden las consecuencias que en buena medida los son y seguir谩n siendo de sus propias e hist贸ricas recetas. Del otro lado un ambientalismo creciente, quiz谩s insuficientemente consciente de la complejidad y dificultad que implica, en las condiciones determinadas por la 鈥渞eal politic鈥 realizar cambios tan trascendentales, y soslayando en parte el riesgo que representa la ultraderecha, exige detener toda la maquinaria extractivista de inmediato.

A primera vista parecer铆a que de ambos lados hay una incompleta visi贸n del escenario. Pero no. Mientras el neodesarrollismo progre (el neoliberalismo ni hablar) que realmente poco tiene de nuevo (econom铆a cl谩sica equivoca y convenientemente interpretada, tecnoidolatr铆a, antropocentrismo, productivismo consumista, etc.) sigue imaginando un capitalismo con justicia social y ha incorporado la cuesti贸n ambiental a su agenda apenas como una externalidad y un factor t茅cnico, lo cual demuestra que no ha aprendido nada en los 煤ltimos 30 a帽os -en el caso del peronismo en Argentina, resulta sintom谩tica la persistente negaci贸n del posicionamiento que el mismo Per贸n propon铆a adoptar frente la cuesti贸n ambiental ya en 1972 -; el ambientalismo es en cambio, la expresi贸n 鈥 variopinta- de una sensibilidad social creciente que alcanza a ver los l铆mites que la naturaleza planetaria le impone a la vida y especialmente a la especie presuntamente m谩s inteligente y entiende y explica lo que por otra parte es evidente (aunque la mayor铆a no lo vea, tema aparte) y se ha repetido hasta el cansancio: no es posible solucionar los problemas creados por este modelo de vida y relaci贸n con la naturaleza mediante recetas que nacen de su misma l贸gica. En no reconocer eso radica la ceguera negligente y colonializada del desarrollismo progre; y en su reconocimiento radica la coherencia del pedido de justicia del ambientalismo. Que no refiere solo a la justicia ambiental, la mentada justicia social corre la misma suerte toda vez que va amalgamada con aquella.

Pero lo que me interesa resaltar es que la discusi贸n, no solo en Argentina sino en Am茅rica Latina, parece centrada en una dimensi贸n t茅cnica o t茅cnico-cient铆fica como si las respuestas estuviesen necesaria y principalmente, en ese plano. Sin importar la campana, aunque con mas frecuencia, l贸gicamente, desde el lado desarrollista se suele decir que el desaf铆o implicado en la transici贸n implica considerables y significativos costos econ贸micos, enormes desaf铆os tecnol贸gicos, y desde luego costos/sacrificios pol铆ticos鈥dem谩s de sociales y culturales, siendo estos dos 煤ltimos aleatorios o complementarios cuando en verdad deber铆amos plantearlo exactamente al rev茅s. Incluso cuando en el debate se involucran cientistas sociales estos se animan a debatir sobre las implicancias sociales de las transformaciones t茅cnicas, pero eluden centrarlo en los desaf铆os culturales que implica, ya no la transformaci贸n t茅cnica, sino la revisi贸n misma del modelo civilizatorio. Lo que en ultima instancia conduce a abrir el debate acerca de la razonabilidad o irrazonabilidad de darle al capitalismo, es decir a la sociedad de mercado, al modelo de bienestar (?) basado en ideales y practicas productivistas-consumistas solo sostenibles en en energ铆as f贸siles, una nueva oportunidad. No es un asunto simple, hasta los mas ecologistas hemos internalizado los imaginarios y las practicas alienantes del modelo civilizatorio hegem贸nico y no es cosa sencilla salirse de esa normatividad, mucho menos en contextos tan avasallantes y promotores de perdida constante de autonom铆a como las ciudades y los nuevos mundo virtuales.

Pero el punto es que se discute lo t茅cnico pero no se discute el modelo civilizatorio y con ello se proyecta la ilusi贸n, la mentira, de que una vez m谩s con mas o menos costo, la ciencia y la t茅cnica nos ayudar谩n a mantener las cosas como est谩n, ese 鈥渧olver a la normalidad鈥 que ha marcado pat茅ticamente el limitado af谩n de la humanidad frente a la pandemia, dudosa posibilidad que con seguridad no se cumplir谩 en el caso de la pandemia clim谩tica. La psicolog铆a de las masas, la sociolog铆a o la historia suelen explicar las dificultades de la humanidad para enfrentarse a situaciones liminares catastr贸ficas y los mecanismos de negaci贸n que operan en esas circunstancias, pero sin trascender el plano descriptivo. Desde la filosof铆a y los estudios culturales Slavoj Zizek ha pronosticado un futuro exactamente inverso al que prevee Byung-Chul Han, y Donna Harawey con el antropoceno en mente, argumenta que 鈥渧ivimos un tiempo de destrucci贸n clim谩tica, de extinci贸n y extractivismo. No hay vuelta al estado anterior de las cosas pero s铆 puede haber menos da帽o, nuevos modos de florecer en medio de la destrucci贸n, para admitir una sanaci贸n parcial, para poder ser comunes y corrientes otra vez鈥, dice.

Y quiz谩s aqu铆 este la pregunta que no se aborda, porque implica una profunda desacralizaci贸n del modelo de vida y una vuelta a estados y h谩bitos mas integrados al mundo natural, una vuelta que algunos consideran un retroceso, pero no es otra cosa que un reconocimiento de los l铆mites, tal como lo plantea Latouche. 驴Qu茅 ser谩 volver a ser comunes y corrientes? 驴Qu茅 se necesitar谩 y qu茅 podremos y tendr铆amos que abandonar?!

驴No ser谩n esas las preguntas que debemos abordar en el campo de la cultura y la educaci贸n? O es que es demasiado inc贸modo e improcesable y pol铆ticamente incorrecto en esos 谩mbitos permitirse dudar sobre la viabilidad del extractivismo, de la gran ciudad como espacio de vida, de la tecnolog铆a como vector indiscutible del bienestar, de la posibilidad de vivir con dignidad con menos energ铆a, de que la riqueza extrema y no la pobreza es el verdadero problema, de que la justicia social se alcanza 煤nicamente mediante el crecimiento econ贸mico, de que la naturaleza humana es menos competitiva que comunitaria鈥n fin dudar del capitalismo como modelo civilizatorio es algo que nadie (especialmente un progresismo claudicante) se atreve a proponer ni siquiera, y sobre todo, en esos espacios en los cuales todav铆a ser铆a posible cultivar un despertar del sue帽o alienante de una condici贸n posmoderna que ha renunciado a toda emancipaci贸n.

* Educador ambiental. Diplomado Internacional en Transformaci贸n Educativa. Master en Eco auditor铆as y Planificaci贸n Empresarial del Medio Ambiente. Especialista en Gesti贸n Ambiental Metropolitana y pol铆ticas p煤blicas ambientales.

Fuente: nodal