Mientras traduzco las preciosas palabras con las que Holly Lewis abre nuestro libro, no puedo evitar pensar en cuán ilusionante y grandioso es lo que estamos haciendo, y qué ganas de compartirlo. Os dejo un trocito de su prólogo.🥰

La mayoría de las políticas trans contemporáneas, como mínimo, critican los peores aspectos tanto del esencialismo de ghénero como de la organización obligatoria de la sociedad en esos pequeños feudos heteronormativos llamados familia. Sin embargo, hay un mundo de diferencia entra las reivindicaciones de las activistas trans revolucionarias anticapitalistas y las liberales trans. A diferencia de la política trans revolucionaria, el liberalismo trans se basta así mismo con la demanda de inclusión trans en el mundo tal y como existe en el presente; su objetivo final es la normalización de las personas trans en particular y de la diversidad de género en general dentro de la vida capitalista. Su horizonte político tiende a ser la representación trans: la representación trans en los medios de comunicación, en los pasillos del poder político, en la sala de juntas de las empresas, en las aulas y dentro de la maquinaria de guerra imperialista. El liberalismo trans posee una crítica inherente al sexismo y a la familia, pero generalmente limita sus soluciones a la inclusión social, a los llamamientos a la empatía de los aliados cis, a la educación trans-inclusiva y a la formación en conciencia cultural. En lugar de la familia heteronormativa obligatoria, el liberalismo trans exige respeto para todas las familias.

Pero las transfeministas revolucionarias y anticapitalistas no se conforman con la mera inclusión trans en el mundo tal y como es, porque el transfeminismo revolucionario entiende que el mundo actual -el mundo capitalista- no es un estado inevitable de la naturaleza, así como que nunca podría romper con el sexismo y la transfobia. Las transfeministas anticapitalistas sostienen que tanto la misoginia como el cisexismo son características fundamentales de la sociedad de clases, y que ninguno de los dos fenómenos puede ser erradicado hasta que se erradique el capitalismo. Para las revolucionarias trans, las reformas liberales son como espadas sin empuñadura: pueden cortar a nuestros oponentes, pero también dejan nuestras propias manos ensangrentadas. Por ejemplo, les líderes trans en la sala de juntas de las empresas no pueden fomentar la liberación trans en su conjunto, porque explotan a les trabajadores trans en las minas, los campos y los talleres.