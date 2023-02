–

De parte de El Topo February 12, 2023

Linterna, saco de dormir, documentaci贸n, dinero en efectivo, cargador鈥 Creo que lo tengo todo. Espera, mejor meto tambi茅n el termo con alguna bebida caliente. 驴Que a d贸nde voy? He quedado para ir al cine. Siendo de un pueblo peque帽o de Extremadura, entender茅is que tenga que ir preparada para cualquier cosa. La 煤ltima vez que me adentr茅 en una aventura como esta, acab茅 pasando la noche en la estaci贸n. Las taquillas cerradas, las p谩ginas web sin mantenimiento鈥 Me r铆o yo de un escape room.

La ruta esta vez est谩 perfectamente planificada. Mi vecino, de camino al trabajo, me lleva al pueblo de al lado donde s铆 cuentan con autobuses, y de ah铆 ya puedo moverme a la localidad m谩s cercana donde hay un cine. Bueno, cuentan con un autob煤s a las 9 a.m., y luego hay otro para volver a la noche. Con el covid, se dedicaron a suprimir l铆neas y nunca m谩s hemos vuelto a saber de ellas, as铆 que para ir a la ciudad m谩s cercana solo tienes que invertir un d铆a completo. Pero hoy tengo los billetes comprados desde hace una semana, para evitar sorpresas, y de vuelta me pasa a recoger mi t铆a para dejarme en casa.

Y dir茅is, 驴tanto encaje de bolillos por el capricho de ir al cine? Lo puedo entender, al final no es una necesidad, supongo. Lo que s铆 veo como una necesidad es tener una red cercana de amistades, poder intercambiar afectos, poder abrazarse, etc.; y todas mis amigas est谩n repartidas por toda la geograf铆a porque, aunque quieran, aqu铆 en el pueblo no hay trabajo. Alguna al menos ha podido quedarse cerca, pero es la excepci贸n. En Extremadura escasea el derecho a decidir d贸nde queremos vivir.

A ver, s铆, en casa tenemos un coche, pero mi hermana ha ido a llevar a una amiga a Salamanca para una intervenci贸n m茅dica (aborto libre, seguro y gratuito que dicen鈥 隆Accesible!, a帽adir铆a yo tambi茅n), as铆 que me he quedado sin esa opci贸n.

Decid铆 venirme al pueblo hace varios a帽os despu茅s de una relaci贸n tormentosa 鈥攎i psic贸loga tambi茅n me pasa consulta de manera online, c贸mo no鈥 porque ya no me quedaban fuerzas para aguantar el ritmo ni la violencia de la ciudad. La pandemia hizo lo dem谩s. Ahora soy experta en trazar rutas para ir al hospital, realizar tr谩mites administrativos, sacar dinero鈥, y estoy hablando de cosas b谩sicas, porque tener inquietudes culturales o de ocio ya es un lujo que solo algunas nos podemos permitir鈥, a veces.

Desde los grandes palcos 鈥攑ol铆ticos, acad茅micos, culturales鈥 nos hablan de la despoblaci贸n, del 茅xodo rural y de lo importante que es mantener vivos los pueblos mientras se sigue insistiendo 鈥攅 invirtiendo鈥 para que el 煤nico sost茅n econ贸mico sea un campo propiedad de pocos, proyectos extractivistas devastadores y un turismo que se nos vende desde el exotismo, como una 芦oportunidad para desconectar禄. 隆驴Pero qui茅n dice que yo no quiera conectarme?! 驴Acaso esa gente vivir铆a aqu铆 desconectada?

驴Os fij谩is que no me ha hecho ni falta nombrar el tren, eso que tantos chistes provoca.

Bueno, me voy corriendo, que al final mi vecino se va sin m铆.