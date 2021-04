–

April 17, 2021

En un comunicado lanzado el sábado (17) el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) presentó la fracción marítima de la delegación zapatista que visitará Europa. La tripulación Escuadrón 421 será compuesta por “siete zapatistas, cuatro mujeres, dos varones y unoa es otroa”.

La primera persona zapatista que pondrá los pies en suelo europeo “no será de un hombre, tampoco de una mujer. Será de unoa otroa”, dice el comunicado. Elloa es Marijose, 39 años, tojolabal de la zona selva fronteriza. Ha sido milicianoa, promotoroa de salud, promotoroa de educación, y formadoroa de educación. “Se le ha designado como loa primeroazapatista que desembarque y, con elloa, inicie la invasión… ok, la visita a Europa”.

El Subcomandante Galeano, quien firma el comunicado, calificó la decisión, citando al Subcomandante Marcos, como una “cachetada con media negra para toda la izquierda heteropatriarcal”.

En cuanto ponga sus dos pies sobre el territorio europeo “y se recupere del mareo, Marijose gritará: ‘¡Ríndanse cara pálidas hetero patriarcales que persiguen lo diferente!’. Nah, es broma. Pero, ¿a poco no estaría bien que dijera eso?”, ironiza el Subcomandante Galeano.

En el comunicado los zapatistas comentan de forma breve algunas de las dificultades para llevar a cabo su plan de viajar hacia Europa. “No fue fácil. Más bien, ha sido tortuoso. Para llegar a este calendario, hubimos de enfrentar reparos, consejos, desalientos, llamados a la mesura y a la prudencia, francos sabotajes, mentiras, malhabladas, recuentos detallados de las dificultades, chismes e insolencias, y una frase repetida hasta el asco: ‘eso que quieren hacer es muy difícil, por no decir imposible’. Y, claro, diciéndonos, ordenándonos, lo que debíamos y no hacer. Todo eso, en este y el otro lado del océano”.

Además de “los obstáculos del supremo gobierno y su burocracia ignorante, necia y racista”.

También critican a la “ortodoxia hecha vanguardia”. “(…) La invasión que no es invasión… bueno, sí es, pero es algo, digamos, consensuado. Algo así como un internacionalismo sado-masoquista que, por supuesto, no será bien visto por la ortodoxia hecha vanguardia, la cual, como se debe, va tan delante de las masas, que no se alcanza a ver”.

El Escuadrón 421 se encuentra ya acuartelado en el llamado “Centro de Adiestramiento Marítimo-Terrestre Zapatista”, ubicado en el Semillero Comandanta Ramona de la zona Tzotz Choj.

A continuación el comunicado íntegro: ESCUADRÓN 421.