Despu茅s de los 17.

(La Secci贸n Miliciana Ixchel-Ramona).

Septiembre del 2021.

Como parte de La Extempor谩nea va una secci贸n de milicianas. Adem谩s de formar parte de los grupos de 鈥淓scucha y Palabra鈥, se encargar谩n de la seguridad de la aerotransportada y de sostener uno o varios encuentros de f煤tbol con equipos femeniles de la geograf铆a europea.

Hab铆a 196 milicianas apuntadas para viajar. Unas 20 ten铆an menos de 18 a帽os, pero se prepararon para viajes posteriores y para los continentes de Asia, Ocean铆a, 脕frica y Am茅rica, previendo que para entonces ya tendr铆an la mayor铆a de edad para conseguir el pasaporte.

Las dificultades para obtener sus papeles (todas son extempor谩neas) y el constante ir y venir por las ocurrencias de los 鈥渇uncionarios鈥, las obligaron a abandonar el intento. Algunas son madres solteras y deben trabajar para mantener a sus cr铆as. La mayor铆a trabaja en apoyo a sus madres y hermanos menores. La preparaci贸n tambi茅n fue un problema, porque resulta que no era paseo, sino que hab铆a que prepararse para hacer trabajo de Escucha y Palabra. Lo que les cost贸 m谩s trabajo es aprender a escuchar.

Quedaron 37. Se sumaron dos menores: Defensa (15 a帽os) y Esperanza (12 a帽os). As铆 que, en total, son 39 milicianas. Llevan 3 meses acuarteladas en el Semillero, practicando, aprendiendo, ensayando, y esperando que se abriera la posibilidad del viaje: un lugar donde llegar en Europa. Todas son de ra铆z maya y hablan tzeltal, tzotzil, cho麓ol, tojolabal y castilla. Unas pocas tienen arriba de 25 a帽os, la mayor铆a son de entre 18 y 21 a帽os. Sus habilidades futbol铆sticas son un secreto de Estado, pero su disposici贸n a luchar es visible.

Al lugar donde estuvieron acuarteladas no pod铆a ingresar ning煤n var贸n adulto sin permiso. En caso de que alg煤n hombre, desubicado, ingresara, inmediatamente era rodeado por un grupo de milicianas y era 鈥渆xhortado鈥, con el s贸lido argumento de los bastones y las tiradoras, a salir inmediatamente.

En su preparaci贸n y adaptaci贸n, los primeros d铆as fueron dif铆ciles. Los siguientes lo fueron m谩s a煤n. Lejos de sus familias, amores y comidas de sus pueblos, aguantaron la incertidumbre, el hambre, las enfermedades, los cambios de clima, el desconcierto de convivir con otras diferentes, la sorpresa de aprender cosas nuevas y la maravilla de darse cuenta de que pod铆an hacer lo que no sab铆an que pod铆an hacer. Por ejemplo: escuchar. Y disculpen si una y otra vez insisto en lo de escuchar, pero es que miro hac铆a all谩 afuera y oigo a todo el mundo queriendo hablar 鈥搈谩s bien, gritar鈥, y a nadie, o a casi nadie, con la disposici贸n a escuchar.

Estas mis compa帽eras combatientes, dejaron atr谩s, cerca o lejos en el calendario, los 17 a帽os. Su identidad no est谩 en duda: son ZAPATISTAS.

Tras que no.

Una miliciana toma la palabra en la Asamblea General de La Extempor谩nea, cuando se valora lo logrado o no en el curso de 鈥淓scucha y Palabra鈥:

鈥淵o no sab铆a todo eso que cuentan. Yo pens茅 que as铆 hab铆a sido siempre, que pod铆a ir a la escuela, que pod铆a tener novio sin que eso me obligara a casarme, que pod铆a casarme si quer铆a, o no casarme, que pod铆a vestirme a mi gusto, que pod铆a participar, que pod铆a aprender, que pod铆a ense帽ar. Yo pensaba que siempre hab铆a sido as铆 como ahora, que tenemos derechos y no s贸lo obligaciones. Pero ya escuch茅 como platic贸 la compa帽era de c贸mo se viv铆a en la 茅poca de los finqueros. Ya escuch茅 lo que cost贸 prepararse para luchar. Ya escuch茅 lo que cost贸 la guerra. Ya escuch茅 c贸mo es que se hizo la autonom铆a. Entonces yo lo que pienso es que me toca prepararme para defender. Que sea, que nunca m谩s regrese ese tiempo que ya pas贸. Yo pens茅 que as铆 nac铆a una, con libertad. Y tras que no, tras que hubo que luchar, tras que hay que seguir luchando. O sea que no hay descanso鈥.

En defensa de 17 a帽os.

No estoy muy seguro, pero creo que fue en el a帽o del 2018.

Con motivo del Primer Encuentro de Mujeres que Luchan, se decidi贸 que las milicianas se encargaran de la seguridad. Se les convoc贸 para practicar. En las marchas no daban una. Tan variados como los idiomas que les dan origen y destino, sus pasos eran desordenados, desacompasados. Por m谩s que se practicaba, no hab铆a mejor铆a alguna. Desesperado, decid铆 que tal vez con alg煤n ritmo musical podr铆an uniformar el paso. Las tercias estaban probando los equipos de sonido. Les pregunt茅 si tra铆an algo de m煤sica. 鈥淪贸lo cumbias y reguet贸n鈥, me respondieron. 鈥淎lgo que no sea eso, otra cosa鈥, insist铆. 鈥淣o hay鈥 contestaron riendo. Pregunt茅 con las milicianas, por saber si alguna de ellas tra铆a, en sus celulares, alguna canci贸n que pudiera yo usar. Cuchicheos y risas c贸mplices entre ellas. Tardaron. Al final una dijo 鈥渟贸lo cumbias鈥. 鈥淏ueno鈥, me dije resignado, 鈥溌縞u谩les cumbias traen, pues? Y no me digan que La del Mo帽o Colorado porque todas van a morir miserablemente鈥. Nuevas risitas y cuchicheos en 4 lenguas mayas diferentes. Despu茅s de un rato: 鈥渟贸lo una, la de 17 a帽os鈥. 鈥溌縏odas traen una sola cumbia y es la misma?鈥 鈥淪铆, la de 17 a帽os鈥. 鈥淏ueno, pues, 茅sa entonces, p谩senle a las tercias que la pongan en la bocina grande. Y f贸rmense para volver a practicar鈥.

Empiezan los primeros acordes, levantan y cruzan sus bastones y, alakazam, empiezan a marchar parejito, sin perder el paso. Ya luego les pregunt茅 si era cierto que s贸lo tra铆an esa cumbia. 鈥淪铆鈥, dijeron, 鈥渃uando tengamos se帽al o vengan las otras compa帽eras vamos a tener m谩s, como la de C贸mo te voy a olvidar鈥.

Ped铆 luego la lista de las milicianas por caracol, con la edad, para agruparlas por lenguas y edades. La inmensa mayor铆a ten铆a entre los 15 y los 17 a帽os.

Ahora tienen entre 18 y 21 a帽os, nadie las ha obligado a casarse, tienen novio o no 鈥搉o les preocupa鈥, se enamoran y se desenamoran, rompen corazones y se los rompen. Saben que nadie las puede obligar a hacer algo que no quieren, y saben defenderse. Se les ha ense帽ado algo de los puntos vulnerables de los varones, en caso de que deban usar la defensa f铆sica. Tambi茅n lo que les duele a los machos que les digan, en caso de que deban usar la defensa sicol贸gica. No me pregunten qui茅n les ense帽贸 esos 鈥渟ecretos鈥 masculinos.

Interrogadas sobre si tienen novio, la mayor铆a respondi贸 que s铆. Una dijo: 鈥渃heb鈥 (鈥渄os鈥 en lengua). La que estaba a su lado le empez贸 a decir algo en voz baja, entonces la compa帽era corrigi贸: 鈥淣o, ocheb鈥 (鈥渢res鈥, en lengua). Otra m谩s: 鈥渂ayal鈥 (鈥渕uchos鈥). Otra una tard贸 en responder porque, dijo, hab铆a perdido la cuenta. Las tres rieron de buena gana.

En resumen: tuvieron 17 a帽os y en esa edad, esa cumbia 鈥揷reo de 鈥淟os 脕ngeles Azules鈥 鈥搇as acompa帽贸 en el amor y en el desamor. Quienes critican esa cumbia o piden su censura, tal vez olvidaron lo que es tener 17 a帽os. Tal vez olvidaron que s铆, las relaciones pueden ser las de un depredador desangrando a su presa 鈥搚 a cualquier edad鈥. Pero tambi茅n pueden ser la inquietud y la libertad para amar y desamar. Descubrir as铆 que se puede tener, como coraz贸n, una flor agridulce y, al mismo tiempo, una herida que no cierra. Adem谩s, claro, que entonces deber铆an pedir tambi茅n que censuren a Violeta Parra y su 鈥淰olver a los 17鈥.

Ahora, despu茅s de los 17, puede ser que las milicianas dediquen la de 鈥淐贸mo te voy a olvidar鈥 a ese amor pasado o presente.

Pen茅lope Subvertida.

Les pregunt茅 qu茅 les hab铆an dicho a sus novios. As铆 respondieron: 鈥渜ue si es que me quiere de veras y no es mentira, que me espere, y si no, pues ni modos, me busco otro鈥. O sea que nada de tejer y destejer la eterna tela de la espera vana. Una muestra m谩s de 鈥渓os patos le tiran a las escopetas鈥.

El Consentimiento.

A las compa帽eras se les dice que nadie las puede tocar sin su consentimiento expl铆cito. Ni tomarlas de la mano, ni ponerles la mano en los hombros, ni nada. Se les instruy贸 en c贸mo quitarse, por ejemplo, una mano varonil en el hombro, no importa si es mando o no. Lo mismo de su imagen: nadie les puede tomar fotos o videos sin su consentimiento. Mucho menos publicar. Se les mostr贸 el video que aparece al final de este texto y se les pregunt贸 si se publicaba o no. Se reunieron por caracol y lengua. Discutieron y acordaron por unanimidad que se publique. Avisad@s est谩n.

Cada quien su modo.

Por mi parte, desde ese 2018 viv铆 en el enga帽o. Hab铆a cre铆do que, el coro de la cumbia 鈥17 a帽os鈥, dec铆a 鈥渜ue triste es el amor, que triste es el amor鈥. Las sargentas me sacaron del error: 鈥淎caso es as铆 Sup, dice que 鈥渜ue si eso es el amor鈥, que sea que la muchacha no sabe, apenas est谩 aprendiendo鈥, y r铆en.

Ya en las pr谩cticas de la marcha, con La Carencia de los Panteones, el Lago de los Cisnes y la Cumbia del Sapito, se demostr贸 que el baile, como la vida, puede atravesar los muros m谩s infranqueables.

No s茅, yo digo que las cumbias son como las playeras de los uniformes de f煤tbol. Con tijeras, hilo y aguja, se arreglan para que te queden seg煤n tu gusto: sea bien justa o bien holgada.

Conclusi贸n: Cada quien su modo, cada quien su cumbia, cada quien su pas de chat (o de Chat-Chien)鈥 y cada cual su ska. 隆Al brincol铆n, raza!

Doy fe.

El SupGaleano practicando el 鈥淐h煤ntaro Style鈥.

(Oh, pues, cada quien talla el piso como puede).

M茅xico, Septiembre del a帽o 501.

M煤sica: ALADEMOSKA 鈥 芦Sembraremos Rebeld铆a禄 / Bersuit Vergarabat 鈥 芦El Baile de la Gambeta禄

