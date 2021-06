–

11 de Junio del 2021.

Al Colectivo 鈥淟leg贸 la Hora de los Pueblos鈥.

M茅xico.

Hermanas, hermanoas y hermanos:

Reciban tod@s un abrazo鈥 bueno, varios. Quer铆amos mandarles un saludo鈥 ok, varios, y, aprovechando el vuelo de estas letras, solicitarles un apoyo.

Resulta que, para la Traves铆a por la Vida Cap铆tulo Europa, se ha decidido que cumplamos los requisitos legales para poder llegar, con nuestro o铆do y nuestra palabra, a las tierras que Marijose habr谩 de rebautizar en unos pocos d铆as. Dentro de unas horas (tomando como referencia el d铆a y la hora en que les escribo 鈥搈adrugada del 11 de junio del 2021- ), ese desaf铆o delirante llamado 鈥淟a Monta帽a鈥, tocar谩 tierras europeas en las llamadas Islas Azores, de Portugal. Ah铆 estar谩n unos d铆as para luego dirigirse al destino marcado: Vigo, Galicia, Estado Espa帽ol. Despu茅s saldr谩 un grupo aerotransportado.

El as铆 llamado 鈥淓scuadr贸n 421鈥 va con sus papeles en regla. Es decir, tienen doble pasaporte: el oficial mexicano y el llamado 鈥減asaporte de trabajo zapatista鈥, que expiden las Juntas de Buen Gobierno cuando una compa帽era, compa帽ero o compa帽eroa sale del territorio zapatista a hacer un trabajo para nuestros pueblos. Ac谩 decimos que va de 鈥渃omisi贸n鈥. En otra ocasi贸n hablaremos de ese 鈥減asaporte zapatista鈥, ahora quisi茅ramos hablarles del oficial.

Ya antes nos hemos referido, en escritos y pl谩ticas, a eso que llamamos 鈥渆l calendario y la geograf铆a鈥. Bueno, pues nuestra geograf铆a se llama 鈥淢茅xico鈥. Y, para nosotras, las comunidades zapatistas, esto no es s贸lo una palabra. Es, en sentido zapatista, una geograf铆a. Cuando decimos que somos 鈥渕exicanos鈥 se帽alamos que compartimos historias con otros pueblos originarios hermanos (como quienes se agrupan en el Congreso Nacional Ind铆gena-Concejo Ind铆gena de Gobierno). Historias, es decir: dolores, alegr铆as, rabias, agravios, luchas. Pero no s贸lo con los pueblos originarios de esta geograf铆a, tambi茅n con individuos, grupos, colectivos, organizaciones y movimientos que coinciden con nosotros, los pueblos zapatistas, en sue帽os y, claro, en pesadillas.

Quiero decir con esto que a nosotras, las comunidades zapatistas, no s贸lo no nos averg眉enza decir que somos mexicanas, nos enorgullece. Porque ese orgullo no nos nace mirando hacia arriba y a sus historietas, sino mirando, escuchando y hablando con el M茅xico de abajo, sus vidas y sus muertes. No es mi desprop贸sito el hacer un recuento, as铆 sea apresurado, de lo que vive y lucha en ese M茅xico. Cada quien tiene sus modos, sus propias historias, sus derrotas y victorias, su mirar y explicar su mundo, su mirarse y explicarse. Pero miramos que hay algo com煤n, una especie de ra铆z, o trama, o columna vertebral鈥 debe haber una forma de decirlo en lenguaje cibern茅tico鈥 驴una matriz o matrix? Bueno, pues es en esa ra铆z com煤n que nos identificamos.

Oh, yo s茅 que a m谩s de una, uno, unoa, le preocupar谩 si lo que digo es una versi贸n 鈥渮apatista鈥 del nacionalismo. No, eso nos da pereza a veces, enfado otras, y siempre preocupaci贸n. No me refiero a un nacionalismo. En los nacionalismos se esconden, por ejemplo, desigualdades y, ojo, relaciones criminales. En los nacionalismos confluyen el criminal y la v铆ctima, el Mand贸n y el mandado. Algo tan perverso como 鈥渢e destruyo pero lo hago por tu bien porque somos compatriotas鈥. Algo como el sentido maligno que se da a 鈥渓o humano鈥, por ejemplo al se帽alar que tanto hombres como mujeres son seres humanos. Voy a dejar de lado el hecho de que se olvide que hay quien no es ni mujer ni hombre y, al ser innominado, ya no es 鈥渦n ser humano鈥. En ese sentido de 鈥渓o humano鈥 se olvida la relaci贸n de dominio que hay entre hombres y mujeres. No escribir茅 un rollo sobre el patriarcado, su genealog铆a y su crimen enloquecido actual; hay entre ustedes quien sabe m谩s de eso y lo explica mejor de lo que yo podr铆a.

驴Es posible referirse a la humanidad sin caer en la trampa de una igualdad hip贸crita? Nosotras pensamos que s铆, y es refiriendo la humanidad a las ciencias y las artes, Pero no s贸lo. Tambi茅n a sentimientos, pensamientos y propuestas b谩sicas: el sentido de la justicia, de la moral y la 茅tica (que el finado compa帽ero Don Luis Villoro explicar铆a mejor de lo que yo intentara siquiera), la fraternidad y otras cosas que no detallar茅 (pero ustedes si茅ntanse en la libertad de hacerlo). Por ejemplo, yo agregar铆a el baile 鈥搈煤sica y canciones incluidas-, y el juego, pero no me hagan mucho caso.

En fin, de detalle en detalle se ir谩n abriendo las diferencias, las distancias, los desacuerdos. Pero, en sentido inverso, se podr铆a encontrar algo com煤n: a eso llamamos nosotros 鈥渉umanidad鈥.

Entonces, cuando decimos que los pueblos zapatistas somos 鈥渕exicanos鈥 y que nos enorgullece el serlo, nos referimos a esa matriz com煤n con lo otro que lucha en esta geograf铆a atrapada entre el r铆o Bravo y el Suchiate, con el mordisco que le dio el mar de oriente y la alargada curva que el mar de occidente le forj贸 en el talle, e incluyendo el brazo solitario que bordea el llamado 鈥淢ar de Cort茅s鈥. Agreguen ustedes la historia real, la de las geograf铆as vecinas y鈥

Bueno, basta de rollo. El asunto es que nuestra delegaci贸n aerotransportada est谩 en el tr谩mite de sus pasaportes. Y digo 鈥渢r谩mite鈥 por delicadeza, porque es como un infierno, uno que se alimenta en silencio y llega a verse como 鈥渘ormal鈥.

Porque resulta que nuestras compa帽eras, compa帽eros y compa帽eroas cumplen todos los requisitos que se exigen, hacen el pago estipulado, viajan desde sus comunidades hasta las oficinas de la mal llamada 鈥淪ecretar铆a de Relaciones Exteriores鈥 y, con todo y la pandemia, hacen cita, fila, esperan su turno y鈥 se les niega el documento.

Son indignantes los obst谩culos del supremo gobierno y su burocracia ignorante, necia y racista.

Porque podr铆a pensarse que es s贸lo burocracia, que te toca la mala suerte de topar con alguien que piensa que tiene Poder porque est谩 detr谩s de una ventanilla, un escritorio, una oficina. Pero no, es tambi茅n algo m谩s y se podr铆a sintetizar as铆: racismo.

驴Las razones? Bueno, hay una fundamental y, claro, sus derivadas: hay en el gobierno un ambiente de histeria mal disimulada. Acorde con su compromiso con el gobierno estadunidense, de detener el flujo de migrantes de Centroam茅rica, para los gobiernos federal, estatal y municipales, todo lo que no sea rubio, de ojos claros y proceda de m谩s al sur de Puebla, es centroamericano. Para las esquizofr茅nicas autoridades gubernamentales, cualquier centroamericano lo primero que hace es: sacar su acta de nacimiento, su credencial del INE o sus constancias de identidad con fotograf铆a (que es un documento oficial porque lo expide el municipio), y de origen en la cabecera oficial, su fe de bautismo, las actas de nacimiento de sus padres o herman@s mayores, copias de los INE麓s de ell@s, constancias de municipio aut贸nomo y de Junta de Buen Gobierno, testigos presenciales con identificaci贸n oficial, etc茅tera. Con todo eso cumplido, se rechaza su petici贸n del documento al que todo mexicano tiene derecho para salir y entrar a territorio nacional.

S铆, todos esos papeles se presentan, pero el problema es que, a ojos de la burocracia de la Secretar铆a de Relaciones Exteriores, el color de la piel, el modo de hablar, la forma de vestir y el lugar de procedencia es lo que cuenta. 鈥淎l sur del metro Taxque帽a, todo es Centroam茅rica鈥.

Tanto bla, bla, bla de derechos y reconocimiento de nuestras ra铆ces, y etc茅tera 鈥搃ncluidos perdones hip贸critas pedidos sobre la tierra a destruir-, pero la poblaci贸n originaria, o ind铆gena, sigue siendo tratada como extranjera en su propia tierra. Y peor en la Ciudad de M茅xico, que se supone 鈥減rogresista鈥. Ah铆, una se帽ora, bur贸crata de la Secretar铆a de Relaciones Exteriores, rechaz贸 la credencial del INE con un despectivo 鈥溍﹕a no sirve para nada, s贸lo para votar鈥, y le exigi贸 a la compa帽era, de m谩s de 40 a帽os de edad, habitante de la Selva Lacandona, su certificado de secundaria, para comprobar que no era guatemalteca. La compa帽era aleg贸: 鈥減ero yo vivo de la tierra, soy campesina, no tengo estudios de secundaria鈥. La bur贸crata, altanera y prepotente: 鈥減ues no estudian porque no quieren鈥. 鈥淧ero vengo desde Chiapas鈥, insiste la compa帽era. 鈥淣o me importa. A ver, el que sigue鈥, responde la bur贸crata.

驴Se excita la burocracia gubernamental al maltratar a ind铆genas? 驴Es la prepotencia su afrodis铆aco? 鈥淵a vine, querid@, hoy retach茅 a una pinche india y traigo muchas ganas鈥, dir谩n entornando los ojos con coqueter铆a.

Para probar si era racismo y no s贸lo burocracia, mandamos a un compa帽ero 鈥渂lanco y barbado鈥 a sacar su pasaporte. Le entregaron el mismo d铆a y sin pedirle nada m谩s all谩 de su acta de nacimiento, su identificaci贸n con fotograf铆a y comprobante de pago, que son los requisitos legales.

Y no s贸lo eso: la Secretar铆a de Relaciones Exteriores retiene el pago que han hecho tod@s l@s compas a quienes se les niega el pasaporte con pretextos y requisitos que ni siquiera est谩n en su p谩gina de internet. Ha de estar muy dura la austeridad si es que tienen que despojar a los ind铆genas de sus dineros.

A un compa帽ero (m谩s de 60 a帽os de edad) lo cuestionaron: 鈥溌縉o ser谩 que quieres ir a Estados Unidos a trabajar?鈥 El compa respondi贸: 鈥淣o, ah铆 toca luego, en otra vuelta. Ahorita nos toca Europa鈥. El funcionario, cual Tribunal Federal Electoral, se lav贸 las manos y lo mand贸 a otra ventanilla. Ah铆 le dijeron: 鈥淓so est谩 muy lejos y es caro el viaje, no puede ser que tengas el dinero necesario porque eres ind铆gena. Tienes que traer el estado de cuenta de tu tarjeta de cr茅dito. El que sigue鈥. A una compa帽era le dijeron: 鈥淎 ver, canta el himno鈥. Y la compa帽era se arranc贸 con el 鈥測a se mira el horizonte鈥. Rechazada. Ella me dijo apenada: 鈥渃reo que es porque lo cant茅 con ritmo de cumbia y no como corrido ranchero. Pero es que la cumbia es m谩s alegre. Los corridos rancheros son de pura mataz贸n de mujeres. Si te llamas 鈥淢artina鈥 o 鈥淩osita鈥, pues ya valiste鈥.

Mismo en la Ciudad de M茅xico: Dos compa帽eras, lengua tzeltal, de la Selva Lacandona. Caminan desde su pueblo hasta donde toman un cami贸n de redilas a la cabecera municipal; de ah铆 en transporte p煤blico hasta San Crist贸bal de Las Casas; de ah铆 otro a Tuxtla Guti茅rrez; de ah铆 otro m谩s hasta la Ciudad de M茅xico; hacen el pago del pasaporte por 10 a帽os 鈥減orque recorrer el mundo va a tardar鈥; se presentan en una oficina de la SRE; hacen fila con cubre bocas, careta y sana distancia; entran y presentan sus papeles; les toman la fotograf铆a; esperan afuera a que las llamen para entregarles el pasaporte; las llaman y les dicen 鈥渆st谩 mal una letra de tu apellido鈥 y 鈥渢u hermano tiene otro apellido materno鈥; la del hermano: 鈥渆s que as铆 son los pinches hombres y mi pap谩 anduvo de cabr贸n鈥; la de la letra 鈥渆s que el que hizo el acta no sabe la diferencia escrita entre la 鈥渟鈥 y la 麓z麓鈥; en ambos casos l@s funcionari@s: risas burlonas y 鈥渢ienes que regresar y traer m谩s comprobantes de que eres mexicana鈥; ellas 鈥減ero vivo hasta Chiapas鈥; la SRE: 鈥渘o te entrego hasta que traigas eso鈥. Las compa帽eras regresan en sentido inverso, llegan a su pueblo, actualizan y juntan m谩s comprobantes de que son mexicanas. Nuevo viaje a la Ciudad de M茅xico. Otra vez cita, fila con cubre bocas, careta, sana distancia. Ventanilla. Alta funcionaria de la Secretar铆a de Relaciones Exteriores: 鈥渁hora hay que esperar a que comprobamos que s铆 son mexicanas鈥. Las compas: 鈥減ero traje lo que me dijeron鈥. La SRE: 鈥減ero tenemos que comprobar que s铆 son ciertos los papeles, entonces vamos a preguntar en Registro Civil de su municipio y su estado鈥. Las compa帽eras: 鈥溌緾u谩nto tarda?鈥. La SRE: 鈥10 d铆as o un mes, ah铆 te vamos a avisar鈥. Las compa帽eras esperan 10 d铆as y nada. Se regresan. Pasa un mes y nada. Otros 30 d铆as y nada. Vuelven a ir a la Ciudad de M茅xico. Mismo periplo. La SRE: 鈥渘o han respondido, sigan esperando鈥.

Y ah铆 est谩n las dos compa帽eras. Empezaron sus tr谩mites en marzo y es el mes de鈥 junio.

-*-

Si tienen tiempo, hagan ustedes esto: imaginen que nacieron con la piel oscura, que son de ascendencia ind铆gena y que son de alg煤n estado del sureste mexicano. Ahora vean los requisitos para obtener el pasaporte: acta de nacimiento, identificaci贸n oficial con fotograf铆a, o c茅dula profesional, o t铆tulo profesional, o cartilla militar liberada, o credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, o credencial de servicios m茅dicos de una instituci贸n p煤blica de salud; y comprobante de pago.

Y a煤n cuando ustedes tengan cualquiera de, o todos, estos requisitos, si es de piel oscura, habla muy otro, y se viste 鈥渃omo la India Mar铆a鈥 (textual de una funcionaria de la SRE), se va a enfrentar con algo como: 鈥渘o, necesitas traer tus calificaciones del k铆nder, de la primaria, secundaria, preparatoria 鈥揅CH no, los de ah铆 son grillos-, diplomado, curso de superaci贸n personal en NXIVM, y una carta de buena conducta del prefecto de disciplina鈥.

Del INE no hay mucho qu茅 decir. Ocupado como estuvo el gran jefe Tatanka (el buen Jairo Calixto dixit 鈥搊h, oh, s铆, yo leo tambi茅n la prensa fif铆-) en simular que es una persona decente, y los ladridos de Murayama, ni siquiera se dieron cuenta de que sus 鈥渙ficinas鈥 en Chiapas cerraron desde antes del 1 de febrero, a pesar de que se hab铆a dicho que del 1 al 10 de febrero se pod铆a acudir sin cita. Perdimos as铆 la oportunidad de mandar m谩s delegados en La Monta帽a. Y el INE refrend贸 la actitud racista que tuvo frente a Marichuy.

Y creo que, entre tantas entrevistas que dieron y dan a medios, neoconservadores y neoliberales, para defender 鈥渟u independencia鈥 (j谩), no se han percatado que la credencial del INE es, tambi茅n, una identificaci贸n oficial y, al negarla o cerrar, le niegan ese derecho a cualquier ciudadan@, o lo que sea que quiera decir eso de 鈥渃iudadan铆a鈥.

Lo parad贸jico de todo esto, es que, es@s ind铆genas a quienes les niegan el INE e el pasaporte, est谩n luchando tambi茅n por la vida de es@s bur贸cratas que creen que sirven 鈥渁 la Naci贸n Mexicana鈥 rechazando lo que les viene en gana, desde su peque帽o trono detr谩s de una ventanilla, s贸lo por el placer de decirle 鈥渘o鈥 a quien consideran inferior porque tiene otro color de piel, otra lengua, otra cultura, otro modo, y cuyos ancestros estuvieron en estas tierras desde mucho antes de que los criollos se independizaran de los ib茅ricos y los relevaran en la opresi贸n sobre los pueblos originarios.

-*-

Entonces el apoyo que les pedimos es que platiquen entre ustedes a ver si se puede hacer algo. Por ejemplo: que le den un curso de verg眉enza a los bur贸cratas de la SRE; que le digan al se帽or Marcelo Ebrard que entendemos que, por la austeridad, no tenga paga para su campa帽a con miras al 2024, pero que robarle a los ind铆genas el costo del pasaporte y qued谩rselo sin darles su documento, pues, 驴c贸mo les dir茅 sin ser grosero?鈥 pues es de sinverg眉enzas. 驴O tal vez los quiere para comprarse sus abrigos modelo 鈥淣eo de Matrix鈥? O que, con el dinero que est谩n reteniendo por los pasaportes negados, tomen un curso de g茅nero, tolerancia e inclusi贸n. O de plano reg谩lenles unos libros de historia para que entiendan cu谩l es el lugar de los pueblos originarios en esta geograf铆a.

Somos mexicanos, aqu铆 nos toc贸 nacer, vivir, luchar y morir. Ni modos. Si hubi茅ramos ca铆do en la Uni贸n Americana, o en Belice o Guatemala, Honduras o El Salvador, Costa Rica o Nicaragua, pues igual estar铆amos orgullosos de esas geograf铆as鈥 y estar铆amos denunciando a sus respectivos gobiernos por bur贸cratas, racistas e ignorantes, que es lo que hacemos con el actual de M茅xico y su 鈥淪ecretar铆a de Relaciones Exteriores鈥.

En fin, no se me ocurren muchas opciones, pero tal vez a ustedes s铆. Ah铆 lo vean y nos dicen.

Mientras tanto, les mandamos (todoas, todas, y todos) un gran abrazo que, aunque a la distancia, no deja de ser sincero y fraterno.

Desde alg煤n lugar del Planeta Tierra.

El Sup Galeano.

14 de junio de 2021.

https://www.caminoalandar.org/post/carta-de-la-comisi%C3%B3n-sexta-zapatista-al-colectivo-lleg%C3%B3-la-hora-de-los-pueblos