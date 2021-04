EZLN: «Llevar lejos nuestro pensamiento, es decir, nuestro corazón”, inicia caravana zapatista por el mundo

27 abr 2021

26 de abril. Palenque, Chiapas. Como lo habían señalado meses atrás, esta mañana se puso en marcha la primera caravana (marítima) zapatista que iniciará su recorrido por los cinco continentes y el primero será el europeo, donde los rebeldes chiapanecos realizarán encuentros y diálogos “entre quienes nos encontramos empeñados, desde distintas concepciones y en diferentes terrenos, en la lucha por la vida”, como lo mencionaron en su comunicado “Una declaración por la vida” en enero pasado.

La primera delegación está compuesta por “siete personas, siete zapatistas… cuatro son mujeres, dos son varones y unoa es otroa”, comunicó el subcomandante Galeano, al presentar a l@s integrantes de la primera comitiva, también conocida como “el Escuadrón 421”. Dentro de las mujeres están: Lupita, indígena tzotzil de 19 años; Carolina también de los altos de Chiapas, de 26 años; Ximena, indígena cho´ol de la zona norte de 25 años; Yuli, indígena ahora tzeltal de la selva Lacandona, de 37 años. Dentro de los varones están: Bernal, indígena Tojolabal de 57 años; Darío, indígena cho´ol de 47 años; y Marijose, unoa otroa indígena tojolabal de 39 años, quien ha sido milicianoa, promotoroa de salud y educación. “La delegación recibió el mandato de los pueblos zapatistas para llevar lejos nuestro pensamiento, es decir, nuestro corazón”, indicó el subcomandante Moisés en un comunicado.

Desde el 10 de abril pasado, el primer grupo de zapatistas se concentró en el “Semillero Comandanta Ramona”, en el Caracol zapatista de Morelia, en el municipio oficial de Altamirano, de donde partieron este lunes, después de una celebración tradicional, acompañados por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, medios de comunicación, así como sociedad civil solidaria.

La primera escala de la caravana fue la ciudad de Ocosingo, donde fueron despedidos por Bases de Apoyo Zapatistas, con pancartas con mensajes de apoyo en el Caracol de Patria Nueva. Posteriormente la parada fue en el caracol de Roberto Barrios, cerca de la ciudad de Palenque, donde fueron recibidos en un ambiente festivo, y donde permanecerán hasta el miércoles 28 para continuar con su travesía hacia el caribe mexicano.

Más allá de coyunturas electorales como las que se viven actualmente en México, las y los zapatistas se han caracterizado por emprender actividades de intercambio de experiencias con diferentes organizaciones sociales a nivel nacional como «la Otra campaña», en 2006, y ahora lo realizarán a nivel internacional en la misma geografía de las personas de diferentes países que por muchos años los han visitado.

La primera planta que se posará sobre suelo europeo no será de un hombre, tampoco de una mujer, comentó el sub Galeano, será de unoa otroa, agregó el vocero zapatista. Marijose dirá con voz solemne:

“Europa, de aquí en adelante se llamará SLUMIL K´AJXEMK´OP, que quiere decir “tierra insumisa”, o “tierra que no se resigna, que no se desmaya”. Y así será conocida por propios y extraños mientras haya aquí alguien que no se rinda, que no se venda y que no».

Conunicados:

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/

Foto: Ju y Amehd