1 de mayo.

1 de mayo. Isla Mujeres, Quintana Roo. «De una de las casas de Ixchel, la madre del amor y la fertilidad, la abuela de las plantas y los animales, madre joven y madre anciana, la rabia en la que el dolor de la tierra se transforma cuando es herida y mancillada, saldrá la Montaña», compartió en un comunicado el Subcomandante Galeano, el pasado mes de abril, en alusión al lugar de donde iniciaría su travesía la delegación marítima zapatista a través del mundo.

Ayer viernes la caravana zapatista arribó a Isla Mujeres, después de hacer una parada en Valladolíd Mérida. Tras descender del ferri proveniente de Cancún, l@s rebeldes chiapanecos fueron subiendo poco a poco su equipaje e integrantes a la embarcación denominada La Montaña, cuyo primer destino es el Estado español.

En un ambiente festivo y con la presencia de medios nacionales e internacionales, el abordaje al velero zapatista se dio entre vivas y consignas de la sociedad civil solidaria que se dio cita en el lugar para ser testigos del inicio del viaje de los siete indígenas chiapanecos, quienes se espera que este fin de semana partan para el continente europeo. El contingente también es acompañado por el Subcomandante insurgente Moisés, vocero del EZLN, así como del equipo de comunicación «Los Tercios Compas».

«Cuenta una de las leyendas mayas que Ixchel se tendió sobre el mundo en forma de arcoíris. Eso hizo para así darle al planeta una lección de pluralidad e inclusión, y para recordarle que no es uno el color de la tierra, sino muchos, y que todos, sin dejar de ser lo que son, juntos iluminan la maravilla de la vida. Y ella, Ixchel, la mujer arcoíris, todos los colores abraza y los hace parte de ella», añadió el Sub Galeano en su misiva, lo cual es una señal de lo que la caravana zapatista buscará tierras europeas y los demás continentes.

«Que mañana al oriente naveguen la vida y la libertad en la palabra de mis huesos y sangres, mis crías. Que no mande un color. Que no mande ninguno para que ninguno obedezca y que cada quien sea lo que es con alegría. Porque la pena y el dolor vienen de quien quiere espejos y no cristales para asomarse a todos los mundos que soy. Con rabia habrá que romper 7 mil espejos hasta que el dolor se alivie. Mucha muerte habrá de doler para que, al fin, sea la vida el camino. Que el arcoíris corone entonces la casa de mis crías, la montaña que es la tierra de mis sucesores”, agregó en su carta La Ruta de Ixchel, el vocero zapatista.

Comunicado:

https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2021/04/26/la-ruta-de-ixchel/

Fotos: Ju