De parte de Pozol April 17, 2021 88 puntos de vista

ESCUADR脫N 421.

(La delegaci贸n mar铆tima zapatista).

Abril del 2021.

驴Calendario? Una madrugada del cuarto mes. 驴Geograf铆a? Las monta帽as del sureste mexicano. Un silencio repentino se impone a los grillos, al ladrido disperso y lejano de los perros, al eco de una m煤sica de marimba. Aqu铆, en las entra帽as de los cerros, un susurro m谩s que un ronquido. Si no estuvi茅ramos donde estamos, podr铆a pensarse que es un rumor de mar abierto. No las olas reventando contra la costa, la playa, el acantilado acotado con un tajo caprichoso. No, algo m谩s. Y entonces鈥 un largo quejido y un temblor intempestivo, breve.

La monta帽a se alza. Se arremanga, con pudor, un poco las naguas. No sin trabajos, arranca sus pies de la tierra. Da el primer paso con un gesto de dolor. Ahora le sangran las plantas a esta monta帽a peque帽a, lejana de los mapas, los destinos tur铆sticos y las cat谩strofes. Pero aqu铆 todo es complicidad, as铆 que una lluvia anacr贸nica le lava los pies y, con lodo, le cura las heridas.

鈥淐u铆date hija鈥, le dice la Ceiba madre. 鈥溍乶imo鈥, habla el huap谩c como consigo mismo. El p谩jaro tapacamino la gu铆a. 鈥淎l oriente, amiga, al oriente鈥, dice mientras brinca de un lado a otro.

Vestida de 谩rboles, aves y piedras, camina la monta帽a. Y a su paso, se agarran a los bordes de su nagua, hombres, mujeres, quienes no son ni las unas ni los otros, ni帽as y ni帽os somnolientos. Van trepando por su blusa, coronan la punta de sus pechos, siguen a sus hombros y, ya sobre lo alto de su cabellera, despiertan.

Al oriente el sol, apenas asomado al horizonte, detiene un poco su necia y cotidiana ronda. Le ha parecido ver que una monta帽a, con una corona de seres humanos, camina. Pero m谩s all谩 del sol y de unas nubes grises que la noche dej贸 olvidadas, nadie aqu铆 parece sorprenderse.

鈥淒e por s铆 as铆 estaba escrito鈥, dice el Viejo Antonio mientras afila el machete de doble filo, y la Do帽a Juanita asiente con un suspiro.

En el fog贸n huele a caf茅 y a ma铆z cocido. En la radio comunitaria se escucha una cumbia. La letra habla de una leyenda imposible: una monta帽a navegando a contrapelo de la historia.

-*-

Siete personas, siete zapatistas, forman la fracci贸n mar铆tima de la delegaci贸n que visitar谩 Europa. Cuatro son mujeres, dos son varones y unoa es otroa. 4, 2, 1. El escuadr贸n 421 se encuentra ya acuartelado en el llamado 鈥淐entro de Adiestramiento Mar铆timo-Terrestre Zapatista鈥, ubicado en el Semillero Comandanta Ramona de la zona Tzotz Choj.

No fue f谩cil. M谩s bien, ha sido tortuoso. Para llegar a este calendario, hubimos de enfrentar reparos, consejos, desalientos, llamados a la mesura y a la prudencia, francos sabotajes, mentiras, malhabladas, recuentos detallados de las dificultades, chismes e insolencias, y una frase repetida hasta el asco: 鈥渆so que quieren hacer es muy dif铆cil, por no decir imposible鈥 Y, claro, dici茅ndonos, orden谩ndonos, lo que deb铆amos y no hacer. Todo eso, en este y el otro lado del oc茅ano.

Claro, todo eso sin contar los obst谩culos del supremo gobierno y su burocracia ignorante, necia y racista.

Pero de todo eso ya les platicar茅 en otra ocasi贸n. Ahora debo contarles un poco de nuestra flamante delegaci贸n zapatista mar铆tima.

Las 4 mujeres, los dos varones y loa otroa son seres humanos. Se les aplic贸 el Test de Turing, con algunas modificaciones que consider茅 pertinentes, para descartar que alg煤n@ de ell@s, o tod@s, fueran un organismo cibern茅tico, un robot pues, capaz de bailar la cumbia del Sapito equivocando el paso. Ergo, los 7 seres pertenecen a la raza humana.

Los 7 son nacidos en el continente que llaman 鈥淎m茅rica鈥, y el hecho de que compartan dolores y rabias con otros pueblos originarios de este lado del oc茅ano, los hace Latinoamericanos. Son, tambi茅n, mexicanos de nacimiento, descendientes de los pueblos originarios mayas, seg煤n se constat贸 con sus familias, vecinos y conocidos. Son tambi茅n zapatistas, con documentos de los municipios aut贸nomos y las Juntas de Buen Gobierno que as铆 lo avalan. No tienen delitos que se les hayan demostrado y que no hayan sido sancionados en su oportunidad. Viven, trabajan, enferman, se curan, aman, desaman, r铆en, lloran, recuerdan, olvidan, juegan, se ponen seri@s, toman apunte, buscan pretexto, en suma, viven en las monta帽as del Sureste Mexicano, en Chiapas, M茅xico, Latinoam茅rica, Am茅rica, Planeta Tierra, etc茅tera.

L@s 7, adem谩s, se ofrecieron de voluntari@s para hacer la traves铆a por mar -algo que no provoca mucho entusiasmo en la vasta variedad de zapatistas de todas las edades-. O sea que, para ponerlo en claro, nadie quer铆a viajar en barco. 驴Qu茅 tanto contribuy贸 a eso la campa帽a de terror desatada por Esperanza y toda la banda de Defensa Zapatista, que se sintetiza en el c茅lebre algoritmo de 鈥渢od@s van a morir miserablemente鈥? No lo s茅. Pero el hecho de haber derrotado a las redes sociales, whatsapp incluido, sin ninguna ventaja tecnol贸gica (vaya, sin siquiera se帽al rural de celular), me motiv贸 a poner mi granito de arena de playa.

As铆 que, movido por mi simpat铆a por la banda de Defensa Zapatista, ped铆 permiso con el SubMoy para hablarle a la delegaci贸n que, entre gritos, chillidos y risas de ni帽@s, se preparaba para la invasi贸n que no es invasi贸n鈥 bueno, s铆 es, pero es algo, digamos, consensuado. Algo as铆 como un internacionalismo sado-masoquista que, por supuesto, no ser谩 bien visto por la ortodoxia hecha vanguardia, la cual, como se debe, va tan delante de las masas, que no se alcanza a ver.

Me present茅 en la asamblea y, poniendo mi mejor cara de tragedia, les cont茅 cosas horribles de altamar: los 鈥済贸mitos鈥 interminables; la mon贸tona vastedad del horizonte; la alimentaci贸n pobre en ma铆z, sin palomitas y -隆horror!- sin salsa Valentina; el encierro con otras personas por varias semanas 鈥揷on las que, las primeras horas, intercambias sonrisas y atenciones, y un poco despu茅s miradas que matan-; describ铆 tambi茅n, con lujo de detalles, tormentas terribles y amenazas desconocidas; me refer铆 al Kraken y, por uno de esos resabios literarios, les habl茅 de una gigantesca ballena blanca que buscaba, furiosa, a quien arrancarle la pierna, lo que anular铆a a la v铆ctima de un papel decoroso en la cumbia m谩s lenta. Fue in煤til. Y debo confesarles, no sin mi orgullo de g茅nero mal herido, que fueron mujeres las m谩s que dijeron: 鈥渆n barco鈥, cuando se les presentaba la opci贸n de viaje por mar o viaje por aire.

As铆 que se anotaron no 7, ni 10, ni 15, sino m谩s de 20. Hasta la peque帽a Ver贸nica, de 3 a帽os, se apunt贸 cuando escuch贸 la historia de la ballena asesina. S铆, incomprensible. Pero ya que la conozcan (a la ni帽a, no a la ballena), la compadecer谩n. Quiero decir, compadecer谩n a Moby Dick.

Entonces, 驴por qu茅 s贸lo 7? Bueno, les puedo hablar de los 7 puntos cardinales (el frente, el tras, el un lado, el otro lado, el centro, el arriba y el abajo), de los 7 dioses primeros, los que nacieron el mundo, y as铆. Pero la verdad es que, lejos de s铆mbolos y alegor铆as, la cantidad se debe a que la mayor铆a no ha conseguido a煤n el pasaporte, y todav铆a se est谩 batallando para conseguirlo. Ya les contar茅 de eso despu茅s.

Bueno, pero a usted de seguro no le interesan esos problemas. Usted lo que quiere es saber qui茅nes van a navegar en 鈥淟a Monta帽a鈥, cruzar el Oc茅ano Atl谩ntico, e invadir鈥 err, quise decir, visitar Europa. As铆 que aqu铆 le pongo sus fotos y una muy breve semblanza:

Lupita. 19 a帽os. Mexicana de nacimiento. Tzotzil de los Altos de Chiapas. Habla su lengua natal, el tzotzil, y la castilla con fluidez. Sabe leer y escribir. Ha sido coordinadora local de j贸venes, coordinadora regional de j贸venes, y administradora local de trabajo colectivo. M煤sica que le gusta: pop, rom谩nticas, cumbias, baladas, electr贸nica, rap, hip hop, m煤sica andina, m煤sica china, revolucionarias, cl谩sicas, rock de los 80麓s (as铆 dijeron), mariachis, m煤sica tradicional de su pueblo鈥 y el reguet贸n (nota de la redacci贸n: si eso no es 鈥渦n mundo donde quepan muchos mundos鈥, no s茅 qu茅 lo sea. Fin de la nota). Colores favoritos: negro, rojo, guinda y caf茅. Experiencia mar铆tima: cuando ni帽a viaj贸 en lancha. Se prepar贸 durante 6 meses para ser delegada. Voluntaria para viajar en barco a Europa. Se desempe帽ar谩 como Tercia Compa en la traves铆a por mar.

Carolina. 26 a帽os. Mexicana de nacimiento. Originaria tzotzil de los Altos de Chiapas, ahora Tzeltal de la selva Lacandona. Habla su lengua natal, el tzotzil, adem谩s del tzeltal y la castilla con fluidez. Sabe leer y escribir. Madre soltera de una ni帽a de 6 a帽os. Su madre le ayuda a cuidar a la infanta. Ha sido coordinadora de 鈥渃omo mujeres que somos鈥 y alumna de cursos de veterinaria. Actualmente es Comandanta en la direcci贸n pol铆tico-organizativa zapatista. M煤sica que le gusta: pop, rom谩ntica, cumbias, rock de los 80麓s (as铆 dijeron), gruperas y revolucionarias. Colores favoritos: crema, negro y guinda. Experiencia mar铆tima: lancha alguna vez. Se prepar贸 durante 6 meses para ser delegada. Voluntaria para viajar en barco a Europa.

Ximena. 25 a帽os. Mexicana de nacimiento. Cho麓ol del norte de Chiapas. Habla su lengua natal, el cho麓ol, y la castilla con fluidez. Sabe leer y escribir. Madre soltera de una ni帽a de 6 a帽os. Su madre la apoya cuidando a la ni帽a. Ha sido coordinadora de j贸venes y actualmente es Comandanta en la direcci贸n pol铆tico-organizativa zapatista. M煤sica que le gusta: cumbias, tropicales, rom谩nticas, revolucionarias, rock de los 80麓s (as铆 dijeron), electr贸nica y rancheras. Colores favoritos: morado, negro y rojo. Experiencia mar铆tima: alguna vez en lancha. Se prepar贸 durante 6 meses para ser delegada. Voluntaria para viajar en barco a Europa. Segunda al mando en la delegaci贸n mar铆tima, despu茅s de Dar铆o.

Yuli. 37 a帽os. Cumplir谩 38 a帽os, en mayo, en altamar. Originaria Tojolabal de Selva fronteriza, ahora Tzeltal de la selva Lacandona. Habla la castilla con fluidez. Sabe leer y escribir. Madre de dos criaturas: una ni帽a de 12 a帽os y un ni帽o de 6 a帽os. Su compa帽ero la apoya cuidando a los hijos. Su compa es tzeltal, as铆 que se quieren, pelean y se vuelven a querer en castilla. Ha sido promotora de educaci贸n, formadora de educaci贸n (preparan a l@s promotor@s de educaci贸n) y coordinadora de colectivo local. M煤sica que le gusta: rom谩nticas, gruperas, cumbia, vallenato, revolucionarias, tropical, pop, marimba, rancheras y rock de los 80麓s (as铆 dijeron). Colores favoritos: negro, caf茅 y rojo. Experiencia mar铆tima nula. Se prepar贸 durante 6 meses para ser delegada. Voluntaria para viajar en barco a Europa.

Bernal. 57 a帽os. Tojolabal de la zona selva fronteriza. Habla su lengua natal, el tojolabal, y la castilla con fluidez. Sabe leer y escribir. Padre de 11 hij@s: el m谩s grande de 30 a帽os y la m谩s peque帽a de 6. Su familia apoya cuidando a las cr铆as. Ha sido miliciano, responsable local, maestro de la escuelita zapatista y miembro de la Junta de Buen Gobierno. M煤sica que le gusta: rancheras, cumbias, huichol musical, marimba y revolucionarias. Colores favoritos: azul, negro, gris y caf茅. Experiencia mar铆tima: cayuco y lancha. Se prepar贸 durante 6 meses para ser delegado. Voluntario para viajar en barco a Europa.

Dar铆o. 47 a帽os. Cho麓ol del norte de Chiapas. Habla su lengua natal, cho麓ol, y la castilla con fluidez. Sabe leer y escribir. Padre de 3 hij@s: uno de 22 a帽os, otro de 9 a帽os y la menor de 3 a帽os. El ni帽o y la ni帽a van con su madre a Europa por v铆a a茅rea en julio. Ha sido miliciano, responsable local, responsable regional y, actualmente, es Comandante en la direcci贸n pol铆tica-organizativa zapatista. M煤sica que le gusta: rancheras de Bert铆n y Lalo, tropicales, marimba, m煤sica regional y revolucionarias. Colores favoritos: negro y gris. Experiencia mar铆tima: cayuco. Se prepar贸 durante 6 meses para ser delegado. Voluntario para viajar en barco a Europa. Ser谩 el coordinador de la delegaci贸n zapatista mar铆tima.

Marijose. 39 a帽os. Tojolabal de la zona selva fronteriza. Habla la castilla con fluidez. Sabe leer y escribir. Ha sido milicianoa, promotoroa de salud, promotoroa de educaci贸n, y formadoroa de educaci贸n. M煤sica que le gusta: cumbias, rom谩nticas, rancheras, pop, electr贸nica, rock de los 80麓s (as铆 dijeron), marimba y revolucionarias. Colores favoritos: negro, azul y rojo. Experiencia mar铆tima: cayuco y lancha. Se prepar贸 durante 6 meses para ser delegadoa. Voluntarioa para viajar en barco a Europa. Se le ha designado como loa primeroa zapatista que desembarque y, con elloa, inicie la invasi贸n鈥 ok, la visita a Europa.

-*-

As铆 que la primera planta que se posar谩 sobre suelo europeo (claro, si es que nos dejan desembarcar) no ser谩 de un hombre, tampoco de una mujer. Ser谩 de unoa otroa.

En lo que el finado SupMarcos hubiera calificado como 鈥渃achetada con media negra para toda la izquierda heteropatriarcal鈥, se ha decidido que quien primero desembarque sea Marijose.

En cuanto ponga sus dos pies sobre el territorio europeo y se recupere del mareo, Marijose gritar谩:

鈥溌铆ndanse cara p谩lidas hetero patriarcales que persiguen lo diferente!鈥

Nah, es broma. Pero, 驴a poco no estar铆a bien que dijera eso?

No, al pisar tierra, loa compa zapatista, Marijose, dir谩, con voz solemne:

鈥淎 nombre de las mujeres, ni帽os, hombres, ancianos y, claro, otroas zapatistas, declaro que el nombre de esta tierra, a la que sus naturales llaman ahora 鈥淓uropa鈥, de aqu铆 en adelante se llamar谩: SLUMIL K麓AJXEMK麓OP, que quiere decir 鈥淭ierra Insumisa鈥, o 鈥淭ierra que no se resigna, que no desmaya鈥. Y as铆 ser谩 conocida por propios y extra帽os mientras haya aqu铆 alguien que no se rinda, que no se venda y que no claudique鈥.

-*-

Doy fe.

SupGaleano.

Abril del 2021.

(Continuar谩鈥)

