–

De parte de La Haine May 3, 2021 74 puntos de vista

Fundaci贸n Doris Benegas 鈥淒oris Benegas desarroll贸 un intenso trabajo por la ruptura en clave democr谩tica con el R茅gimen surgido de la Transici贸n, continuista en tantos aspectos con el de la dictadura鈥

鈥淓l fascismo en las instituciones no ha dejado nunca de estar presente de una manera muy significativa, y esto es as铆 porque no hubo ruptura real en clave democr谩tica con el franquismo鈥

鈥淢e gustar铆a destacar su vocaci贸n internacionalista y su defensa del derecho de los pueblos a su autodeterminaci贸n, defensa que mantuvo en todo momento y lugar鈥

鈥淟as ideas y el pensamiento de Doris y de tant@s otr@s militantes ejemplares est谩n sembrados y germinan; trabajamos para ir articulando de una manera coherente todos esos elementos鈥

Juanjo Basterra, kazetaria eta m. soziala * E.H

Entrevista a Jorge L.V., promotor del proyecto para la constituci贸n de la Fundaci贸n Doris Benegas, que echar谩 a andar coincidiendo con el 500 aniversario de la revoluci贸n comunera. Est谩 a la espera de la autorizaci贸n final, pero desde Izquierda Castellana se avanza ya un trabajo en profundizar sobre la idea de Doris que, como dice Jorge L.V. 鈥渄esarroll贸 un intenso trabajo por la ruptura en clave democr谩tica con el R茅gimen surgido de la Transici贸n, continuista en tantos aspectos con el de la dictadura鈥. Cuando est茅 en marcha ofrecer谩 鈥渆l acceso a la ingente cantidad de documentos que Doris minuciosamente conservaba, y a trav茅s de los cuales se puede reconstituir la historia de las luchas en Valladolid y en Castilla desde finales del franquismo鈥.

Se cumplen 5 a帽os de la muerte de Doris Benegas y son ya 500 a帽os de la revoluci贸n comunera, 驴qu茅 pretende la Fundaci贸n Doris Benegas?

Familiares, amigos/as y compa帽eros/as de Doris llev谩bamos un tiempo madurando el proyecto de establecer una Fundaci贸n que nos permitiese mantener viva su memoria, no como un recuerdo melanc贸lico, sino como un activo 煤til para abordar los profundos retos sociales, econ贸micos, culturales y pol铆ticos del tiempo presente. Ahora mismo nos encontramos inmersos en los tr谩mites burocr谩ticos, a la espera de que nos confirmen que todos los papeles se encuentran en regla y que podemos comenzar a operar como Fundaci贸n.

Los ejes de acci贸n a los que se dedicar谩 la Fundaci贸n se centrar谩n en algunos de los temas con los que Doris se comprometi贸, y a los que hizo un aporte m谩s significativo a lo largo de su trayectoria vital: la defensa de los derechos de las mujeres y de los trabajadores; la garant铆a de los derechos de la infancia; la recuperaci贸n de la historia y la memoria en Castilla; el fomento de la hermandad entre los pueblos, muy en especial entre los del Estado espa帽ol y con los de Am茅rica Latina; el apoyo a los/as afectados/as por el S铆ndrome del Aceite T贸xico, epidemia de la que se cumplen ahora 40 a帽os y que golpe贸 brutalmente a las capas populares en Castilla, as铆 como promover la implicaci贸n social en la defensa de la salud y la sanidad p煤blica.

驴D贸nde se ubicar谩? 驴Qu茅 actividades propondr谩? 驴Cu谩ndo se pondr谩 en marcha?

El marco de acci贸n principal de la Fundaci贸n ser谩n las diferentes provincias castellanas, en donde tenemos intenci贸n de impulsar actos, cursos, seminarios, etc. relativos a los asuntos antes mencionados. La intenci贸n es contribuir al avance del movimiento popular en nuestra tierra, aportando formaci贸n e informaci贸n de calidad para los/as activistas; para ello tambi茅n se editar谩n publicaciones y material formativo. Doris fue muy activa y conocida en otros pueblos del Estado y en Latinoam茅rica, as铆 que recogeremos tambi茅n ese testigo.

Otro de los asuntos que nos parecen del mayor inter茅s y que podremos ofrecer desde la Fundaci贸n es el acceso a la ingente cantidad de documentos que Doris minuciosamente conservaba, y a trav茅s de los cuales se puede reconstituir la historia de las luchas en Valladolid y en Castilla desde finales del franquismo. Trabajaremos en digitalizar y construir un archivo accesible para cualquier persona que est茅 interesada en su consulta.

Como dec铆amos, estamos a la espera de que el Protectorado, el 贸rgano que se encarga de controlar y regular las fundaciones, d茅 el visto bueno a los documentos presentados. Ser谩 cosa de unos pocos meses antes de que resuelvan, y, si todo est谩 en orden, podamos poner en marcha las actividades.

驴Qu茅 destacar铆as de Doris Benegas y su lucha frente al r茅gimen del 78 y en favor de los pueblos del Estado espa帽ol?

Es complicado responder con pocas palabras a esta pregunta. Doris reun铆a todas o casi todas las virtudes necesarias en una revolucionaria: elevada formaci贸n, coherencia, constancia, firmeza, coraje, disciplina, capacidad de liderazgo, esp铆ritu de sacrificio… no es un clich茅, son cualidades que verdaderamente la compa帽era hab铆a sido capaz de cultivar a un alt铆simo nivel para ponerlas a disposici贸n de las causas del com煤n. A ello hay que a帽adir que ten铆a un magnetismo especial, muy 煤til para el trabajo en colectivo.

Adem谩s de las luchas que podr铆amos llamar sectoriales, Doris desarroll贸 un intenso trabajo por la ruptura en clave democr谩tica con el R茅gimen surgido de la Transici贸n, continuista en tantos aspectos con el de la dictadura. En ese sentido me gustar铆a destacar su vocaci贸n internacionalista y su defensa del derecho de los pueblos a su autodeterminaci贸n, defensa que mantuvo en todo momento y lugar. Siempre tuvo un ojo puesto a lo que suced铆a en Euskadi y nunca rehuy贸 el compromiso con su querido pueblo vasco, incluso cuando las cosas se volvieron m谩s dif铆ciles. Particularmente me gustar铆a decir que nos ense帽贸 a no tener miedo.

En el acto de estos d铆as atr谩s dec铆ais 鈥淟@s comuner@s del siglo XXI estamos decidid@s a que el V Centenario suponga el impulso definitivo a los objetivos de la Revoluci贸n comunera del siglo XVI: la soberan铆a pol铆tica y la independencia econ贸mica para nuestro pueblo鈥. 驴C贸mo lo vais a llevar adelante?

Ciertamente ese trabajo corresponde en lo fundamental a otros agentes pol铆ticos y sociales del movimiento popular en Castilla, aunque desde la Fundaci贸n se contribuir谩 en la l铆nea de lo ya expuesto. Para los sectores progresistas de nuestra tierra cada vez es m谩s evidente la urgencia de estructurar una respuesta a la subordinaci贸n a todos los niveles en que se encuentra el pueblo castellano.

Los comuneros como s铆mbolo, como inspiraci贸n, como hilo de continuidad hist贸rica, gozan de una gran simpat铆a entre los activistas y militantes de esta tierra, m谩s all谩 de sus filiaciones concretas; esto es algo que hemos podido comprobar una vez m谩s a cuenta del V Centenario. Flota en el ambiente la impresi贸n de que se debe tomar el testigo de aquella revoluci贸n inconclusa para llevarla a buen puerto. Si las cosas no se mueven en la direcci贸n correcta en Castilla, dif铆cilmente podr谩 haber una salida en clave progresista para el conjunto del Estado o en cada uno de los pueblos bajo su jurisdicci贸n. Esta es una gran responsabilidad para la militancia comunera del siglo XXI, pero estamos dispuest@s a dar lo mejor de nosotr@s para que as铆 sea.

驴El pensamiento de Doris Benegas se expandir谩 por la Castilla comunera a partir de esta fundaci贸n que comienza a andar?

Las ideas y el pensamiento de Doris y de tant@s otr@s militantes ejemplares est谩n sembrados y germinan; trabajamos para ir articulando de una manera coherente todos esos elementos con los que lograr conformar un verdadero bloque nacional-popular en Castilla que sepa dar respuesta a los innumerables retos que se nos presentan a las clases populares. Desde luego la Fundaci贸n pretende ser un punto de apoyo importante en esa construcci贸n, llegando a donde otros instrumentos no pueden.

No se me puede escapar preguntarte por el auge del fascismo en este momento, algunxs se echan las manos a la cabeza, pero se les ha blanqueado continuamente y ha tenido que ser en per铆odo electoral cuando ha estallado. 驴Qu茅 debemos hacer para frenar a quienes quieren rescatar la dictadura? 驴No crees que, al final, todo el barullo que se ha montado es por electoralismo puro y duro?

Cualquier an谩lisis que se haga sobre este asunto debe partir de que el fascismo en las instituciones no ha dejado nunca de estar presente de una manera muy significativa, y esto es as铆 porque no hubo ruptura real en clave democr谩tica con el franquismo, ni depuraci贸n de sus elementos. Cualquier planteamiento que obvie este “pecado original” como factor determinante est谩 totalmente desacreditado y es incapaz de contribuir a explicar de una manera certera lo que estamos viviendo estos d铆as, que no son m谩s que los s铆ntomas visibles de una enfermedad profunda que no se atreven a diagnosticar en p煤blico.

La mejor receta contra la deshumanizaci贸n del neoliberalismo -y su expresi贸n m谩s embrutecida, la que se desarrolla bajo las formas fascistas- pasa por sostener un elevado nivel de movilizaci贸n en la calle y por aplicar medidas de corte social favorables a los intereses de las clases populares. En el caso del Estado espa帽ol, a la extrema derecha se la vence superando a la formulaci贸n concreta en que esta se desenvuelve: el R茅gimen del 78 y sus estructuras. Todo lo dem谩s queda dentro de los par谩metros de lo superficial.

Pues bien, lo que nos encontramos es al “Gobierno de Progreso” intentando desactivar, controlar o reprimir la fuerza de la calle mientras aplica medidas socioecon贸micas a favor del capitalismo globalista; el antiguo subdelegado del Gobierno en Madrid, Jos茅 Manuel Franco Pardo, viene prohibiendo sistem谩ticamente las manifestaciones de la Asamblea de colectivos, barrios y pueblos de Madrid, las del movimiento feminista del 8M, etc., mientras consent铆a y amparaba las de la extrema derecha.

Del Ministro del Interior, Grande-Marlaska, no decimos nada, porque sus andanzas son bien conocidas por vuestras latitudes. Verlos ahora rasg谩ndose las vestiduras nos parece de un cinismo espectacular. Pretenden ubicar al fascismo 煤nicamente en un partido de la oposici贸n y emplean torticeramente el miedo a una presunta infiltraci贸n de la extrema derecha en las estructuras y aparatos del poder, sabiendo a la perfecci贸n que se permiti贸 y se permite que estos est茅n en el n煤cleo duro del Estado.

Efectivamente, nos parece que hay un intento, que no va a tener muchos resultados, de instrumentalizar el sentimiento antifascista de la mayor铆a del pueblo trabajador madrile帽o, lo que es reprobable desde el punto de vista moral e in煤til desde el punto de vista pol铆tico; la gente, muy en especial el activismo madrile帽o, sabe que en estas elecciones del 4 de mayo no se elige entre fascismo y antifascismo, o entre fascismo y democracia, sino entre las diferentes vertientes partidistas que apuestan por el sostenimiento del R茅gimen del 78.

Con la profundizaci贸n de la crisis del R茅gimen, de la crisis econ贸mico-laboral, de la crisis territorial, de la crisis en el plano de las relaciones internacionales, etc. aumentar谩 la conflictividad social, y con esta, el papel de la extrema derecha. Es una cuesti贸n dial茅ctica. Simplemente hay que ser conscientes de ello y estar preparad@s para combatirla en todos los frentes, sin perder de vista que el objetivo principal es, como dec铆amos, ser capaces de superar en clave progresista al aparato del R茅gimen del 78 que la ampara.

Por favor, a帽ade lo que te parezca oportuno.

Queremos aprovechar para mandar un saludo a la militancia y al activismo vascos que nos han transmitido su apoyo para esta iniciativa. Cuando la Fundaci贸n est茅 operativa estaremos encantad@s de presentarla all铆.

Mila esker.

http://sareantifaxista.blogspot.com/2021/05/fundacion-doris-benegas-doris-benegas.html