La empresa Meta Platforms, Inc. la empresa matriz de Facebook entreg贸 los mensajes privados de una madre que intentaba ayudar a su hija a interrumpir un embarazo en la ciudad de Nebraska en Estados Unidos. Mediante una orden judicial la empresa entreg贸 la informaci贸n que sirvi贸 de prueba para incriminarlas. En dicha ciudad la interrupci贸n voluntaria del embarazo es ilegal a partir de las 20 semanas. Para les activistas y personas defensoras del derecho al aborto y los derechos digitales, el caso es una muestra de c贸mo puede utilizarse la informaci贸n digital de las personas, especialmente tras el fin de Roe v. Wade, para criminalizarlas por abortar. 鈥淢ucha gente est谩 perdiendo la perspectiva aqu铆. Independientemente de lo que haya en esos mensajes, pensaron que ella hab铆a abortado. Citaron a Facebook, que cooper贸 sin oposici贸n, para obtener m谩s informaci贸n. Este precedente es peligroso. Esto pondr谩 a las personas en riesgo鈥, tuite贸 la activista Olivia Julianna. Por ANRed

Se trata de Jessica Burgess, madre de 41 a帽os y su hija, que en el momento ten铆a 17. Utilizaron un kit para abortar que compraron on line 鈹que conten铆a pastillas con las sustancias mifepristona y misoprostol鈹 cuando la joven cursaba 28 semanas de embarazo, por encima de las 20 semanas permitidas por la ley en la ciudad de Nebraska y sin presencia de un profesional m茅dico, ambos requisitos considerados indispensables para realizar un aborto en concordancia con la legislaci贸n estatal.

Para obtener esa informaci贸n, la polic铆a envi贸 una orden judicial a Meta, due帽a de Facebook, en la que exigi贸 toda la informaci贸n privada, incluyendo los mensajes directos que tuvieran de Jessica y su hija. La investigaci贸n llevada a cabo por tribunal del condado de Madison incluye dos p谩ginas de una conversaci贸n mantenida entre ambas el pasado 20 de abril en Facebook Messenger sobre la compra y el uso de esas pastillas. Facebook entreg贸 en dos d铆as m谩s de 250 MB de datos relacionados con la cuenta de la hija y m谩s de 50 MB de datos sobre la cuenta de su progenitora: im谩genes, grabaciones de audio y visuales, mensajes y otros datos, seg煤n muestran los documentos judiciales.

El proceso judicial fue iniciado antes que el Tribunal Supremo de Estados Unidos derogara el fallo Roe vs Wade que otorgara garant铆a constitucional al derecho al aborto. Seg煤n publicara el medio NBC News este es uno de los pocos casos conocidos en los que Facebook haya entregado informaci贸n a las autoridades judiciales en un caso de aborto, sentando un precedente peligroso en el acceso a un derecho fundamental para las mujeres y personas con capacidad de gestar.

Ahora las mujeres deber谩n afrontar una acusaci贸n por cinco cargos. El mas crucial es que la interrupci贸n fue realizada fuera del tiempo estipulado por la legislaci贸n. A su vez, la joven deber谩 encarar tres cargos. El m谩s grave de ellos es ocultamiento o abandono de un cad谩ver.

El descargo de Meta

La empresa sali贸 a defender su accionar y deslig贸 la responsabilidad contra el tribunal de Nebraska, ya que 芦no mencion贸 el aborto en absoluto禄. Adem谩s agreg贸 que dicho procedimento se dio a cabo antes de que la Corte Suprema revocara el fallo de Roe vs. Wade.

芦Nada en las 贸rdenes v谩lidas que recibimos de las fuerzas del orden locales a principios de junio, antes de la decisi贸n de la Corte Suprema, mencionaba el aborto鈥 dijo Andy Stone portavoz de Meta.

A statement from Meta on this case.

鈥淣othing in the valid warrants we received from local law enforcement in early June, prior to the Supreme Court decision, mentioned abortion. https://t.co/GNzdMP692H

鈥 Andy Stone (@andymstone) August 10, 2022