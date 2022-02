Este art铆culo es un llamado a lxs compa帽erxs activistas 贸 como quieran llamarse

Entiendo que hay a煤n fuertes motivos por las cuales lxs compas no se desprenden de facebook (adem谩s de su extensi贸n 鈥渕enos nociva鈥 Instagram y de Twitter que se ha relanzado como m谩s flexible en tanto a publicaciones y m谩s robusta en tanto a menos cortes masivos de su servicio) como lo son el n煤mero de alcance de las publicaciones dada porque casi todxs lo usan, o porque lo usan como red para enterarse de todo siendo que ah铆 encuentran desde videos de tiktok hasta grupos y p谩ginas afines a diversas luchas, tambi茅n porque convenientemente las empresas de telefon铆a m贸vil coloca a facebook dentro de su plan de internet ilimitado (como a su extensi贸n whatsapp), y quiz谩s otras razones m谩s.

Pero los inconvenientes que le veo al uso de facebook pasa por la entrega de datos personales y de uso de esa red, la forma en c贸mo manipulan las publicaciones que ves t煤 y lxs dem谩s de acuerdo a algoritmos elaborados no s贸lo para incrementar ventas sino para amoldar comportamientos o ideolog铆as.

Otro inconveniente es que las noticias que puedan difundirse ah铆 muchas veces son editadas o censuradas por las pol铆ticas de publicaci贸n de esa compa帽铆a y sus sesgos ideol贸gicos, cayendo lxs compas en la nueva costumbre de no indagar m谩s en un asunto remiti茅ndose s贸lo a leer y repetir lo que se dice en una publicaci贸n que por lo usual es tambi茅n corto y poco explicativo a diferencia de un blog. En pocas palabras se basa en el resumen, eso ni que decir de twitter que s贸lo permite unas l铆neas para sus tweets.

Facebook est谩 dise帽ado para crear adicci贸n, toma nota cuando hables con unx compa y estx no deje de mirar su movil, es quiz谩s porque no quiere dejar de ver que hay de nuevo en el feis.

Sonar谩 descabellado pero pocxs compas saben que existen blogs de contra-informaci贸n e inclusive p谩ginas de videos que no sean de youtube, o ni saben que se puede hacer streaming o videoconferencias en otras redes donde sus datos no sean usados en su contra o recolectados, o casi ni conocen que es un podcast, tampoco saben que existen servidores de correos que no sean gmail o hotmail, casi no saben que existen servicios de mensajer铆a instant谩nea (tipo whatsapp) y redes sociales libres que provienen desde la comunidad del Software Libre y que tienen como objetivo o ideal el respeto a los datos forzosos que se recolectan al usar sus servicios y redes que viene a ser una privacidad en la navegaci贸n en la red, tambi茅n el c贸digo abierto (open source) en sus plataformas y servicios, y promover la descentralizaci贸n de sus paltaformas y servicios. Aunque algunxs saben que existe Linux, la mayor铆a de lxs que saben eso creen que es imposible usarlo o aprenderlo o que si lo hacen quedar谩n relegados del mundo de windows y sus eficaces herramientas para los trabajos de difusi贸n en redes.

Comparativa de las aplicaciones de mensajer铆a m谩s privadas seg煤n los expertos en seguridad inform谩tica

://www.genbeta.com/a-fondo/comparativa-de-las-aplicaciones-de-mensajeria-mas-privadas-segun-los-expertos-en-seguridad-informatica

Algo as铆 respecto al uso de datos pasa en las redes sociales de c贸digo cerrado

Signal vs Telegram vs WhatsApp: cu谩les son las diferencias y cu谩l cuida m谩s tu privacidad

://www.xataka.com/basics/signal-vs-telegram-vs-whatsapp-cuales-diferencias-cual-cuida-tu-privacidad

Conocer estas otras p谩ginas y servicios en la red, podr铆an ayudar mucho al investigar sobre m谩s noticias y para cuidarnos en la red

P谩ginas de contra-informaci贸n

://www.todoporhacer.org/

://www.algranoextremadura.org/

://contratodanocividad.espivblogs.net/

*blog antiguo en otro servidor*

://contratodanocividad.noblogs.org/

://es-contrainfo.espiv.net/

://portaloaca.com/

(en reestructuraci贸n, pero dicen en su twitter que aproximadamente para quincena de febrero est谩n de regreso)

://archivomoai.blogspot.com/

://oscurodeseo.blackblogs.org/

://orange2sky.noblogs.org/

://lapeste.org/blog-2/

://semilladeliberacion.wordpress.com/

://animaleslibress.wordpress.com

://quererlalibertad.org/

://ochodoscuatroediciones.org/

://antiespecismo-libertad.tumblr.com/

://rescatevivotecnia.noblogs.org/

://sonnuestrasvecinas.noblogs.org/post/category/novedades/

://lauredalediciones.noblogs.org/

://insurrectrans.wordpress.com/

://jauriazine.wordpress.com/

://periodicolibertaria.wordpress.com

://propagacionanarquica.noblogs.org/

://vozcomoarma.noblogs.org/

://avispa.org/inicio/

://ecuador.indymedia.org/

://argentina.indymedia.org/

(tiene una secci贸n 鈥淧ublicaci贸n Abierta鈥 en la que se puede hacer una publicaci贸n sin necesidad de tener una cuenta, ya que otrogan el usuario y contrase帽a en esa misma p谩gina para acceder y publicar)

://www.etcgroup.org/es

://grain.org/

://www.biodiversidadla.org/

://www.bilaterals.org/?lang=es

://www.farmlandgrab.org/

://estrategia.la/

P谩ginas que contienen archivos en PDF

://soberaniaalimentaria.info/numeros-publicados

://distribuidorapeligrosidadsocial.wordpress.com/

://kalinovmost.wordpress.com/numeros/

://www.ecologistasenaccion.org/revista/

://www.biodiversidadla.org/Revista

://fierecoediciones.noblogs.org/

://anonimxslibertarixs.wordpress.com/materiales/

://nextcloud03.webo.hosting/s/ywCLtP7HrmLpkKM

://laturbaediciones.wordpress.com/tierra-y-tempestad/

://contramadriz.espivblogs.net/2020/07/06/publicacion-traduccion-al-castellano-de-fenrir-publicacion-anarquista-ecologista-de-italia/

://lauredalediciones.noblogs.org/fanzines/

://www.orhecoctbqfeuftzycwrgg6rbf2tmsexnh7okufstc67r6fpnagjorid.onion/materiales/

Videos de temas interesantes

VPNs, CIBERGUERRA y CIBERSEGURIDAD: Entrevista a Antonio Fernandes

://yewtu.be/watch?v=fIfztxJBfqc

DESCUBRE qui茅n empez贸 el negocio de los DATOS

://yewtu.be/watch?v=ONGmPTP5Li0

Antidoto Publicaciones

://yewtu.be/channel/UC1N4dyUkx6vjMcCx8xHk7IQ

DW documentales

://yewtu.be/channel/UCQ1GpKa15ulyoQuxz7H4rng

Dw Espa帽ol 鈥 Programa 鈥淎 Fondo鈥 donde se arman debates interesantes

://yewtu.be/search?q=Dw+Espa%C3%B1ol+A+Fondo

Documentales de RT

://yewtu.be/channel/UCz5tRbdIFnUq-HC8LCo_rVw

RTVE Documentales

://yewtu.be/channel/UCQxA9bO3Da3jwqPG4YB-ujg

Algunos documentales de La Noche Tem谩tica, no s茅 si sea parte de RTVE, pero he visto algunos de sus documentales y son interesantes

://yewtu.be/search?q=La+noche+tematica

Algunos documentales sobre Nanotecnologia

://yewtu.be/search?q=nanotecnologia+documentales

Otros sobre Biotecnologia

://yewtu.be/search?q=biotecnologia+documentales

驴Qu茅 riesgos enfrenta una sociedad transhumanista?

://yewtu.be/watch?v=wEwXRuD4e-8

M谩s sobre Transhumanismo

://yewtu.be/search?q=Transhumanismo+Peligros

://yewtu.be/search?q=Transhumanismo+Xataka+TV

Nick Bostrom, el fil贸sofo que advierte de los riesgos de la superinteligencia artificial

://yewtu.be/watch?v=5zzdVHfbj6w

M谩s sobre Inteligencia Artificial

://yewtu.be/search?q=Inteligencia+artificial+Xataka+TV

://yewtu.be/search?q=Inteligencia+artificial+Peligros

Cuando ya no est茅 (Programa espa帽ol de entrevistas a personajes en tecnolog铆a)

://yewtu.be/playlist?list=PLPmnWZurUiUtVNCaanWNh1IcpmLHgKcqS

Gentrificaci贸n: Mi barrio est谩 de moda | Sinfiltros.com

://yewtu.be/watch?v=a4zIqonyVOg

://yewtu.be/channel/UCd1koounZ3H1LaqLDoas3Xg (lista de videos)

Keiser Report 鈥 Programa de perspectiva econ贸mico, aunque son un par de liberales, tienen varios aciertos respecto a c贸mo se mueve la geopol铆tica

://yewtu.be/channel/UCTz8GxKrYWRSE_xHc_f-Qqw

La Izquierda Diario 鈥 canal

://yewtu.be/channel/UCOukkFXxzls-KcvtlgpiWEQ

Megaprojekts 鈥 canal

://yewtu.be/channel/UCdNA6Kv-xl3JRKv1H-jc_Rg

Bombozila (Plataforma que recolecta enlaces de diversos documentales y cortos)

://bombozila.com/es/

Canales en el nodo/instancia de kolektiva.media (y otras instancias) de la Plataforma Peertube, red libre y descentralizada para ver y subir videos

://kolektiva.media/a/antimidia/videos

://kolektiva.media/a/submedia/videos

://open.tube/accounts/liberandonos/videos

://open.tube/accounts/lagartot/videos

://peertube.su/a/fulldokus/videos

://bittube.video/a/reflexiones/videos

PODCASTs

Son programas en formato de audio

Despeja la X (de Xataka) 鈥 Programa que da a conocer las nuevas tecnolog铆as y hace algunos cuestionamientos

://www.ivoox.com/podcast-despeja-x-by-xataka_sq_f1579492_1.html

Post Apocalipsis Nau 鈥 Parecido a Despeja la X, pero menos t茅cnico y m谩s f谩cil de digerir ya que lo hacen de una manera m谩s amena o explicativa, tambi茅n entrevistan a gente dentro del 谩mbito tecnol贸gico y social.

://www.ivoox.com/podcast-post-apocalipsis-nau_sq_f1634081_1.html

Linterna de Di贸genes 鈥 Programa anarquista de perspectiva cientificista, tiene buenos aportes

://www.ivoox.com/podcast-podcast-linterna-diogenes_sq_f136870_1.html

Tofuria Radiomalva 鈥 Programa desde disidencias sexuales y tambi茅n antiespecista y anticolonial. Un tremendo aporte para seguir deconstruy茅ndonos.

://www.ivoox.com/podcast-podcast-tofuria-radiomalva_sq_f1175855_1.html

Algunos audios de los Encuentros Contra el sistema Tecnoindustrial

://contratodanocividad.espivblogs.net/audios-de-las-charlas/

Charla: Descolonizar el Veganismo 鈥 Daniela Cladera (ES)

://www.ivoox.com/charla-descolonizar-veganismo-daniela-cladera-es-audios-mp3_rf_37667893_1.html

Salud digital: haciendo las paces con las notificaciones

://www.ivoox.com/salud-digital-haciendo-paces-notificaciones-audios-mp3_rf_33897104_1.html

Sin 谩nimo de lucro: filosof铆a y humanidades en red

://www.ivoox.com/podcast-sin-animo-lucro-filosofia-humanidades-en_sq_f1825704_1.html

Tardinal RVK

://www.ivoox.com/podcast-tardinal-rvk_sq_f1895535_1.html

Otros podcats 鈥減olit贸logos鈥 XD

Contratiempos

://www.ivoox.com/podcast-contratiempos_sq_f1843947_1.html

Debate directo

://www.ivoox.com/podcast-debate-directo_sq_f160577_1.html

El Candelero

://www.ivoox.com/podcast-candelero_sq_f148426_1.html

P谩ginas sobre privacidad

Herramientas de privacidad en ingl茅s

://www.privacytools.io/

Herramientas de privacidad en espa帽ol (y m谩s detallado)

://victorhck.gitlab.io/privacytools-es/

WebLibre 鈥 Proyecto que informa sobre plataformas, redes, tutoriales y software para una navegaci贸n de manera libre en la red. Recomendadp tambi茅n ver la secci贸n 鈥淒esgoogleate鈥 como primer paso al navegar por su p谩gina.

://weblibre.org/

XUBUNTU-Navegadores-Complementos sobre el navegador Firefox, complementos 煤tiles y las instalaci贸n de Ungoogle-Chromium un navegador mucho mas libre

://fediverse.tv/videos/watch/4e2ec63f-f68e-4dc0-abee-404266f96f74

DNS Explicado: Su Historia, Que es? y Como Funciona.



://yewtu.be/watch?v=LqSqrtxrW7w

El d铆a que WhatsApp decidi贸 hacer p煤blico que se folla tu privacidad

://www.elbinario.net/2021/01/10/el-dia-que-whatsapp-decidio-hacer-publico-que-se-folla-tu-privacidad/

Analizando un poco Signal

://write.privacytools.io/c3po/analizando-un-poco-signal

Signal, FB Messenger y Google Duo sufr铆an un error similar al de FaceTime: con una llamada se pod铆a espiar a otros

://www.genbeta.com/seguridad/signal-fb-messenger-google-duo-sufrian-error-similar-al-facetime-llamada-se-podia-espiar-a-otros

El fundador de WhatsApp es ahora el nuevo CEO de Signal: dirigir谩 a la competencia de la app que cre贸 tras desencuentros con Meta

://www.genbeta.com/actualidad/co-fundador-whatsapp-ahora-nuevo-ceo-signal-asi-queda-ahora-panorama-app-mensajeria-privada

Celulares sin Google: Camino a liberarnos de las corporaciones

://blog.codigosur.org/celulares-sin-google-camino-a-liberarnos-de-las-corporaciones

No m谩s celulares a partir de ahora

://freakspot.net/no-m%C3%A1s-celulares-a-partir-de-ahora/

Libro Manual Seguridad Informatica para activistas

://vozcomoarma.noblogs.org/files/2013/10/Libro_Manual_Seguridad_inform%C3%A1tica_Activistas.pdf

Mensajer铆a instant谩nea: No se trata de la aplicaci贸n

://xmpp.org/2021/01/mensajeria-instantanea-no-se-trata-de-la-aplicacion/

Cuidados Digitales 鈥 PDFs

://share.mayfirst.org/s/9w4xFojo7qF5Pc6

Review: Can we trust WaterFox Browser

://avoidthehack.com/review-waterfox-browser

Deber铆amos abandonar las redes sociales

://diariodevurgos.com/dvwps/deberiamos-abandonar-las-redes-sociales.php

Introducci贸n a la Criptograf铆a Digital

://colectivodisonancia.net/herramientas/introduccion-a-la-criptografia-digital/

NoGAFAM

://www.nogafam.es/

Distribuciones (Distros) del amplio Sistema Operativo Linux

Backbox

(recomendada por su seguridad)

://backbox.oversecurity.net/downloads/

Parrot Os

(recomendada por su seguridad)

://www.parrotsec.org/download/

Sparky Linux

(recomendado por su facilidad de uso, para quienes reci茅n empiezan en Linux)

://sparkylinux.org/

Top 14 Linux Distros That Will Support 32 Bit Systems

(Recomendado para PCs de gama baja, aunque hay algunos que podr铆an no funcionar bien ya que por cosas de actualizaci贸n se han vuelto m谩s pesados o van desprendi茅ndose de la l铆nea del 32-bit. Es cuesti贸n de ir probando de una en una)

://itsfoss.com/32-bit-linux-distributions/

Navegadores recomendados

Firefox

(Ojo que antes de usarlo, tienes que modificar los ajustes de privacidad que salen en la p谩gina de Herramientas de Privacidad en espa帽ol)



://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/

LibreWolf

(Aunque predeterminadamente viene con algunos ajustes de privacidad, faltan otros por ajustar, lo ver谩s en la p谩gina de Herramientas de Prvacidad en espa帽ol)

://librewolf.net/installation/

Navegador Tor

://www.torproject.org/

Ungoogled Chromium

(Aunque dice no llevar los servicios de google, las termina usando cuando se instalan los complementos. Por tanto no es muy recomendada respecto a privacidad, pero s铆 es sencillo para manejar en caso se use Jitsi para videoConferencias porque tiene habilitado la WebRTC sin posibilidad de deshabilitarlo) (Descarga la AppImage que es un archivo ejecutor portable, sin necesidad de instalaci贸n en la Pc)

://ungoogled-software.github.io/ungoogled-chromium-binaries/

Falkon

(Es m谩s recomendable para el uso de Jitsi, ya que tiene una opci贸n en sus ajustes para poder navegar usando la red Tor, algo que Ungoogled chromium no posee o para lograrlo se tiene que usar los servicios de google)

://www.falkon.org/download/

Brave Browser

(Aunque ha sido publicitada como segura por su complemento para una navegaci贸n 鈥減rivada鈥 que en realidad es lo mismo que hacer el ajuste para el uso de la red Tor, se ha conocido informes sobre la vulnerabilidad del navegador)

://brave.com/

P谩ginas que muestran IP y servidor de DNS, y adem谩s testean filtraciones

mullvad

(Es un servidor de VPN de paga, pero en su p谩gina puede visualizarse desde d贸nde se est谩 conectando tu navegador -para comprobar si en caso tienes habilitado la navegaci贸n por la red Tor- y tambi茅n verifica si hay o no filtraciones -leaks- del DNS, WebRTC y saber si tu IP est谩 en la lista negra.)

://mullvad.net/en/

DNS leak test

(Al entrar a su p谩gina te muestra la IP de donde te conectas, y luego si le das click a Standar Test o Extended Test podr谩s ver si tu operador de servicio de internet est谩 filtrando tu DNS, por lo tanto podr谩s encriptarlo luego si deseas una mayor privacidad)

://dnsleaktest.com/

Servidores de VPN

Proton VPN

://protonvpn.com/

RiseUp VPN

://riseup.net/en/vpn

OpenVPN

://openvpn.net/community-downloads/

UltraSurf



://ultrasurf.us/

TunnelBear

://www.tunnelbear.com/

Psiphon 鈥 Proxy

://www.psiphon3.com/en/index.html

M谩s Soberan铆a Digital: VPN NoGAFAM para hospedar tus propios servicios f谩cilmente

://blog.nogafam.es/blog/vpn-nogafam-para-tus-servicios

Herramientas para m贸viles con Sistema Operativo Android

F-Droid

(Es una plataforma para descargar aplicaciones APPs desde la comunidad del Software Libre. Luego de descargar la App, actualizar y luego agregar el repositorio de The Guardian Project para poder instalar ORBOT , TOR y dem谩s apps de la comunidad del software libre)

://f-droid.org/

Lineage OS

(sistema operativo de gnu-linux pa moviles. Ir a la WIKI pa ver la lista de moviles soportados pa instalacion -Get LineageOS! -list of devices)

://lineageos.org/

Correos m谩s seguros

Tutanota

://tutanota.com/

Protonmail

://protonmail.com/

Disroot

://disroot.org/en

Herramientas para la Privacidad



Libre Translate

(Plataforma alternativa a Google translate)

://translate.fedilab.app/

Hablemos de Jitsi

://fediverse.tv/videos/watch/cf1c48a3-5d0e-4d3b-bd94-451c63e91155

Jitsi meet



(Plataforma para hacer video conferencias usando el servidor de Disroot)

://calls.disroot.org/

Jitsi meet en Autistici

://vc.autistici.org/

Nitter

(Plataforma para ver publicaciones de twitter. Nitter.net es solo 1 instancia (nodo) de muchas que hay en esa plataforma)

://nitter.net

Invidious

(Plataforma para ver videos de youtube evitando el rastreo y comerciales 鈥 yewtu.be es solo 1 instancia de las muchas que hay)

://yewtu.be

Bibliogram

(Plataforma para visualizar publicaciones en Instagram sin tener cuenta ah铆 鈥 bibliogram.art es s贸lo un nodo de las varias que hay ah铆 鈥 Para poder visualizar las cuentas se debe saber la direcci贸n exacta del alias)

://bibliogram.art/

Picuki

(Plataforma para visualizar publicaciones en Intagram sin tener cuenta ah铆 鈥 S贸lo basta abrir el enlace y buscar por nombre -o similar- y saldr谩n opciones de b煤squeda)

://www.picuki.com/

Yotter

(Plataforma para ver videos de youtube y 煤blicaciones de Twitter, haci茅ndose una cuenta en ese nodo, con la posibilidad de seguir cuentas reales de youtube y twitter para estar informadx de las nuevas publicaciones)

://yotter.kavin.rocks/login?next=%2F

Sutty

(Plataforma de y para bloggers disidentxs)

://panel.sutty.nl/usuaries/sign_up

Plataformas de Descargas OnLine de Videos

Para Twitter

://www.savetweetvid.com/es

Para facebook

://fbdown.net/

Para Vimeo

://es.savefrom.net/10/

Para Youtube

://y2mate.is/

Otra para descargar videos de Youtube

://mp4-youtu.be/es/

Tutoriales

Te ense帽o a usar Inkscape en 15 minutos (dibujo vectorial) es la alternativa a corel draw

://yewtu.be/watch?v=TKpchk09Rqg

How to use DNSCrypt proxy to encrypt DNS traffic on Linux

://yewtu.be/watch?v=U-vCtMb-2yE

Gu铆a R谩pida de Mensajer铆a Instant谩nea libre con XMPP/Jabber 鈥 Toma Tu Ordenador (y no al rev茅s)

://www.tomatuordenador.net/2016/05/02/guia-rapida-de-mensajeria-instantanea-libre-con-xmppjabber/

Jabber/XMPP

://comunicatelibremente.wordpress.com/jabberxmpp/

XMPP para principiantes

://write.privacytools.io/c3po/xmpp-para-principiantes

Clientes para mensajer铆a XMPP

://xmpp.org/software/clients.html

OTR

(Protocolo de encriptado Off The Record para APP pidgin)

://otr.cypherpunks.ca/help/4.0.2/authenticate.php?lang=es

qTox: A New Kind of Instant Messaging

://qtox.github.io/

Eliminar ruido en Audacity

(Sombrear una porci贸n del audio que ser谩 la l铆nea m谩s delgada que es la del ruido, ir a efecto -reduccion de ruido 鈥 obtener perfil de ruido. Luego sombrear todo el audio e ir a efecto 鈥 reduccion de ruido, y en reduccion de ruido (dB) colocar el numero 20 o 23. espera a que carge el audio y compruebas. Finalmente exportas el audio como mp3 para guardar el audio ya sin ruido.)

://yewtu.be/watch?v=axyTe_IZ6kQ

-驴C贸mo cambiar el tono de tu voz? MODIFICAR TU PROPIA VOZ [Audacity]

(Sombrear todo el audio, ir a efectos 鈥 cambio de tono- y en porcentaje de audio colocar el numero -23 para darle efecto mas parecido a voz de robot. Y si deseas adelgazar tu voz ponle el numero 23. si le das un numero menor como 10 cambia poco tu voz.)

://yewtu.be/watch?v=uQkD33OGuG0

Minitutoriales y pruebas pa realizar videos

://fediverse.tv/accounts/skrlet13/videos

How to live stream from your Linux desktop

://www.techradar.com/how-to/how-to-live-stream-from-your-linux-desktop

Transmitir, grabar, y mucho m谩s con OBS studio

://blog.codigosur.org/transmitir-grabar-y-mucho-mas-con-obs