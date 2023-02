–

February 24, 2023

Un grupo empresarial de C贸rdoba anunci贸 la construcci贸n del inmenso parque Infinito Open, en la zona donde testigos se帽alan que podr铆a estar Facundo Rivera Alegre. A 11 a帽os de su desaparici贸n, su familia y organizaciones sociales reclaman que se detenga la obra y se reanude la b煤squeda. Por La tinta.

鈥淒urante todo este tiempo, el Estado -a trav茅s del poder pol铆tico, judicial y policial- ha hecho de todo para que no conozcamos la verdad de lo sucedido con nuestro Facu. 驴El objetivo? Imposibilitarnos de toda justicia y generar impunidad perpetua para un crimen de lesa humanidad en 鈥楧emocracia鈥欌, expresaron familiares y amistades de Facundo Rivera Alegre, el Rubio del Pasaje, desaparecido hace 11 a帽os.

El s谩bado 19 de febrero de 2012, fue con sus amigos al baile de Dami谩n C贸rdoba, en el Estadio del Centro, desde su casa de barrio Juniors. Lo que pas贸 esa noche son solo un pu帽ado de pistas. Los testimonios involucran el hostigamiento y abuso policial, la compra y venta de drogas, el narco de barrio Maldonado y la industria del cuarteto. En agosto de 2015, la C谩mara 11 del Crimen conden贸 a dos personas por homicidio, aunque nunca se hall贸 el cuerpo. Seg煤n la hip贸tesis judicial, Facundo habr铆a muerto por un disparo en medio de un incidente por compra de drogas en barrio Maldonado. La querella absolvi贸 a los acusados, entendiendo que eran el eslab贸n m谩s d茅bil de una vasta cadena de responsables. 鈥淓l juicio fue un circo para tapar al poder pol铆tico, policial, judicial y narco porque todos est谩n involucrados, tambi茅n el cuarteto. Hab铆a que limpiar de alguna manera鈥, relata Viviana Rivera Alegre, mam谩 de Facundo, en conversaci贸n con La tinta.

El juicio 鈥渘o solo que no arroj贸 conclusi贸n alguna acerca de qu茅 fue lo que sucedi贸, d贸nde est谩 Facundo, sino que legitim贸 judicialmente una desaparici贸n forzada y eximi贸 de culpas a sus verdaderos responsables鈥, explican familiares y amistades del Rubio. Tras 7 a帽os de intensa lucha, en noviembre de 2022, lograron volver a constituirse como querellantes para que la Justicia reinicie la b煤squeda. Uno de los lugares donde podr铆a encontrarse el cuerpo de Facundo, seg煤n lo se帽alado por testigos, es en las lagunas cercanas al Cementerio de San Vicente.

Un parque en lugar de una b煤squeda

A comienzos de este a帽o, se difundi贸 que un grupo privado comenzar铆a con la construcci贸n de un gigantesco parque tur铆stico, el Infinito Open, en la parte externa de circunvalaci贸n, en la costa sur del r铆o Suqu铆a, a metros de la autopista Rosario-C贸rdoba. Es decir, en la zona de las lagunas aleda帽as al cementerio. Cristian Mart铆n, uno de los empresarios involucrados, expres贸 en medios locales que el proyecto ocupar谩 unas 45 hect谩reas e incluir谩 un parque acu谩tico (Infinito Water Park), un centro comercial con hotel, un estadio cubierto con capacidad para 15 mil personas, un espacio exterior para shows con capacidad para 40 mil espectadores, un parque tem谩tico y otro de deportes extremos.

Si bien el proyecto no pas贸 todav铆a por el Concejo Deliberante de la ciudad de C贸rdoba, en el predio ya se ve movimiento de tierra y camiones, y los empresarios prometen presentarlo en marzo o abril de este a帽o. Adem谩s de los reclamos de la familia del Rubio, la construcci贸n de un parque acu谩tico de 9 hect谩reas genera preocupaci贸n en un contexto de deforestaci贸n, calores extremos y falta de agua. La empresa constructora refiere que renovar谩n la forestaci贸n, pero en las im谩genes del proyecto se ven palmeras y otros 谩rboles que no hacen parte de la flora nativa, por lo que el proyecto alerta a la comunidad.

鈥淣os sorprendi贸 la noticia -se帽ala Viviana-. Nosotros no nos oponemos al progreso, me parece excelente si esto da trabajo, m谩s en la seccional 5掳, que sabemos c贸mo est谩 el tema del narco y c贸mo usan a los pibes, pero no es ahora mientras dure la investigaci贸n鈥. El 1 de febrero, la querella present贸 una medida de 鈥渘o innovar鈥 dirigida a la Fiscal铆a Distrito 1 Turno 5, a cargo de Celeste Blasco, para que la Municipalidad suspenda, durante el proceso de investigaci贸n, cualquier obra que modifique la zona, pero no hicieron lugar al pedido.

鈥淒esde que me vine a estudiar a C贸rdoba, que reg铆a el C贸digo de Faltas, se sabe que el comisario de la seccional 5掳 dejaba pibes en esas lagunas y se dice que va a parar la mano de obra de los narcos. No sabemos si Facundo est谩 ah铆. En el a帽o 2014, fueron buzos, pero fue una b煤squeda r谩pida. En ese momento, el fiscal sugiri贸 traer bombas hidr谩ulicas para drenar el agua, pero qued贸 en la nada -cuenta Viviana-. Siempre se dijo que en esas lagunas hab铆a cuerpos, la verdad es que esas lagunas a ellos les queman y mucho鈥, sigue Viviana.

El proyecto del parque, apenas dos meses despu茅s de reanudar la b煤squeda, parece una broma de mal gusto. 鈥淭engo bronca, estoy muy cansada, son 11 a帽os y, despu茅s de la pandemia, me replanteo c贸mo seguir. No quiero dejar porque es una cuesti贸n de respeto por mi hijo y mi nieta tambi茅n -explica-. Nos contactamos con Amnist铆a Internacional, con el CELS, con la Comisi贸n de Derecho, 脡tica, Salud y Derechos Humanos, con la abogada de la ONU en Argentina, porque a esto hay que frenarlo鈥.

鈥淭e queremos aparecido鈥

En el marco de un nuevo aniversario de la desaparici贸n de Facundo, sus familiares y amistades invitan este jueves 23 de febrero a un festival desde las 18:30 h en la plaza Aguilera, en calle Rep煤blica Dominicana y Larrea de barrio Juniors, con la consigna: 鈥淭e queremos aparecido鈥. Participar谩n les artistas Juli Rivarola, Gonchi Mamonde, Jos茅 Luis Aguirre, Sonia Lescano y se presentar谩 el espect谩culo para infancias 鈥淐abeza de Aire鈥. Instalar谩n, adem谩s, un nuevo memorial realizado por su familia junto a les artistas Elia Bisaro y Andr茅s Torregiani. 鈥淒esde la Municipalidad, iban a restaurar todas las se帽alizaciones, pero, en la gesti贸n de Llaryora, no tiene ni oficina la Secretar铆a de Derechos Humanos. Estos artistas presentaron la propuesta a la Municipalidad y durante 10 meses los tuvieron dando vueltas, as铆 que lo hicimos a pulm贸n鈥, explica Viviana.

鈥淓ste a帽o, como cuando 茅l desapareci贸, el 19 cay贸 domingo de un fin de semana largo de carnaval鈥, recuerda y concluye: 鈥淨ueremos que nos acompa帽en porque no s茅 si llegaremos a la justicia, pero, al menos, a la verdad, a encontrarlo y saber qu茅 pas贸鈥.

Imagen de portada: Ana Medero para La tinta.

