FACUA-Consumidores en Acci贸n, Economistas Frente a la Crisis, Greenpeace, Transici贸n Verde y la Asociaci贸n para la Defensa Ecol贸xica de Galiza han iniciado este martes los tr谩mites para reclamar ante los tribunales la deuda pendiente de liquidar de las empresas el茅ctricas con los consumidores derivada de los Costes de Transici贸n a la Competencia (CTCs), que puede oscilar entre 1.500 y 2.800 millones de euros.

Se trata de un recurso ordinario sobre el Incidente de Ejecuci贸n de la Sentencia de 18 de julio de 2005 de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional -confirmada por sentencia del Tribunal Supremo de 8 de mayo de 2008- en cuanto al importe de las plusval铆as obtenidas por Endesa por la venta de Electra de Viesgo a ENEL. Este es el primer paso de este procedimiento jur铆dico, y se pide que se proceda a liquidar los CTCs tecnol贸gicos de las instalaciones referidas en dicha Sentencia.

El exceso de CTCs cobrados por las empresas el茅ctricas desde 1998 hasta 2006 puede cifrarse en un importe global que oscila entre los 1.500 y los 2.800 millones de euros. Para determinar la cantidad exacta es necesaria la ejecuci贸n de la Sentencia de la Audiencia Nacional ya mencionada. El recurso ha sido presentado por el despacho Gabeiras & Asociados en nombre de las cinco organizaciones.

Las entidades reclaman que este exceso de CTCs cobrados por las empresas el茅ctricas debe ser reintegrado al sistema el茅ctrico con el destino que determinen las autoridades reguladoras, restituyendo a los consumidores de manera directa o indirecta el exceso de costes pagados.

En 1997, el Gobierno de Aznar aprob贸 la Ley del Sector El茅ctrico, una profunda reforma para incorporarse al mercado europeo, abandonando el Marco Legal Estable e iniciando la senda de la liberalizaci贸n y de la competencia. Ante la posibilidad de que no se pudieran recuperar las inversiones realizadas debidas a las variaciones de la retribuci贸n con este nuevo sistema, se crearon los llamados Costes de Transici贸n a la Competencia (CTC).

El nuevo sistema de mercado hizo que no s贸lo no perdieran dinero, sino que ganaran m谩s de lo previsto y, adem谩s, que cobraran CTC en exceso. Ninguno de los distintos gobiernos ha exigido la devoluci贸n de estos pagos y, sin embargo, esto no ha prescrito y por tanto es plenamente exigible.

