De parte de ANRed February 2, 2023 244 puntos de vista

Tras ser detenido en El Bols贸n, Facundo Jones Huala contin煤a preso en R铆o Negro y su caso pas贸 a la Justicia de Bariloche. En este marco, el referente mapuche logr贸 que la Justicia Federal acepte su pedido de traslado a la Unidad Penitenciaria N掳 14 de Esquel, tras realizar una huelga l铆quida. Ahora, Chile cuenta con 30 d铆as para pedir su extradici贸n. Organizaciones mapuche exigen su 芦no extradici贸n, el cese de su persecuci贸n pol铆tica e inmediata libertad禄. El Observatorio Internacional de Prisi贸n Pol铆tica (OIPP), solicit贸 al Estado argentino que 芦sea rechazada por improcedente禄 su extradici贸n, dado que 芦los hechos y su situaci贸n procesal son de naturaleza eminentemente pol铆tica, derivados de la permanente reclamaci贸n p煤blica y notoria de los derechos de las comunidades mapuches preexistentes a los estados nacionales chileno y argentino禄. El dirigente social Juan Grabois expres贸: 芦con Jones Huala crearon de un joven sin ning煤n poder de da帽o el enemigo interno para poner una cortina de humo sobre el verdadero problema de la Patagonia: las multinacionales nos roban todo 鈥 tierras, agua, lagos, minerales 鈥 en il铆cita asociaci贸n con los pol铆ticos de turno禄. Por ANRed.



El referente mapuche Facundo Jones Huala fue detenido a las 4 de la madrugada del lunes 30 de enero en la localidad de El Bols贸n, departamento Bariloche, provincia de R铆o Negro. Desde ese momento, contin煤a preso en la Comisar铆a 36 de la Polic铆a de R铆o Negro y su caso fue derivado por el Ministerio P煤blico de R铆o Negro a la Justicia Federal de Bariloche.

Tras su captura, Interpol lanz贸 una alerta roja sobre 茅l y desde Chile ya iniciaron el proceso de extradici贸n para cumplir con el resto de una condena a nueve a帽os de prisi贸n. Ahora, ese pa铆s cuenta con 30 d铆as para realizar el pedido de extradici贸n, con la posibilidad de realizar una pr贸rroga por 10 d铆as corridos adicionales. En tanto, luego de iniciar una huelga l铆quida, el referente mapuche logr贸 en las 煤ltimas horas que la Justicia Federal le acepte su pedido de traslado a la Unidad Penitenciaria N掳 14 de Esquel.

En este marco, diversos sectores se expresaron en solidaridad con Jones Huala y en repudio a la detenci贸n y extradici贸n a Chile del referente y luchador mapuche.

芦Denunciamos p煤blicamente al Estado argentino y chileno por la persecuci贸n pol铆tica y jur铆dica al Lonko Facundo Jones Huala禄

En un comunicado p煤blico fechado el 31 de enero pasado, el Movimiento Aut贸nomo Mapuche del Puelmapu (MAP) y U.A.L de resistencia ancestral mapuche expresaron: 芦denunciamos p煤blicamente al Estado argentino y chileno por la persecuci贸n pol铆tica y jur铆dica al Lonko Facundo Jones Huala. Desde el a帽o 2011 en la causa Pisu Pisue en Chile. En el a帽o 2019, es condenado a nueve a帽os de prisi贸n efectiva en el C.C.P de la ciudad de Temuco. El 21 de enero del a帽o 2022, habiendo cumplido el tiempo correspondiente, se le otorga el beneficio de libertad condicional. Esta medida es revocada por la Corte Suprema de Chile el 11 de febrero ante la presi贸n de un Estado antimapuche. Es as铆 que se decide su digna clandestinidad. El d铆a 30 de enero del corriente a帽o es detenido en la ciudad de El Bols贸n Puelmapu禄, remarcan las organizaciones mapuche.

Por todo lo se帽alado es que exigen 芦su no extradici贸n, el cese de su persecuci贸n pol铆tica e inmediata libertad禄 de Jones Huala, y hacen 芦un llamado a la gente consciente, a pu weichafe, a las distintas expresiones de resistencia y a los movimientos auton贸mos de ambos lados de la cordillera, a acompa帽ar y solidarizarse en el desarrollo de esta movilizaci贸n ante los estados opresores, racistas y usurpadores de nuestro pueblo禄.

芦Los hechos y la situaci贸n procesal de Jones Huala son de naturaleza eminentemente pol铆tica禄

Por su parte, el Observatorio Internacional de Prisi贸n Pol铆tica (OIPP), con sede en Chile, solicit贸 芦con urgencia al Estado argentino, en particular a su Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Rep煤blica Argentina, Lic. Santiago Cafiero, y sus autoridades judiciales, que sea rechazado por improcedente el tr谩mite de extradici贸n pasiva realizado por las autoridades nacionales de Chile, informado por su Ministerio del Interior, del lonko Facundo Jones Huala, con la finalidad de que le sea entregado para cumplir una pena impuesta por autoridades Jurisdiccionales de Chile禄.

Dicha improcedencia, argumentan, se encuentra en el mismo Tratado de Extradici贸n, en sus art铆culos 3 y 4, donde indica que 芦no podr谩 concederse a extradici贸n por delitos pol铆ticos o por hechos que le sean conexos芦. En ese sentido, consideran que 芦los hechos y la situaci贸n procesal禄 de Jones Huala 芦son de naturaleza eminentemente pol铆ica, ya que los actos que se le reprochan han sido derivados de la permanente reclamaci贸n p煤blica y notoria de los derechos de las comunidades mapuches preexistentes a los estados nacionales chileno y argentinos, con lo cual se requiere, a su vez, hacer un an谩lisis necesariamente desde una perspectiva Intercultural e interjur铆dica禄.

Asimismo, instan 芦a las autoridades argentinas para que garanticen la integridad psicof铆sica de la persona del se帽or Jones Huala, mientras dure su situaci贸n procesal y requerimos el efectivo cumplimiento de las Reglas Minimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela)禄.

Finalmente, consideran que 芦estas reglas ya han sido en principio incumplidas con la difusi贸n de la informaci贸n sobre la aprehensi贸n del se帽or Jones Huala, en el tenor de las im谩genes difundidas por autoridades policiales y/o judiciales y especialmente en el sentido de las mismas encaminadas a la estigmatizaci贸n de la persona del se帽or Jones Huala y en 茅l, a la representatividad social e intercultural que manifiesta芦. Y advierten: 芦formulamos expresas reservas de actuar p煤blica y jurisdiccionalmente ante foros y autoridades judiciales internacionales禄.

芦Crearon de un joven sin ning煤n poder de da帽o el enemigo interno para poner una cortina de humo sobre el verdadero problema de la Patagonia: las multinacionales que nos roban todo禄

Por su parte, el dirigente social Juan Grabois, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de la Confederaci贸n de Trabajadores de la Econom铆a Popular (CTEP), tambi茅n sali贸 a defender al referente mapuche en su cuenta de Twitter: 芦con Jones Huala crearon de un joven sin ning煤n poder de da帽o el enemigo interno para poner una cortina de humo sobre el verdadero problema de la Patagonia: las multinacionales nos roban todo 鈥 tierras, agua, lagos, minerales 鈥 en il铆cita asociaci贸n con los pol铆ticos de turno芦, remarc贸.

En la misma l铆nea, apunt贸 contra la gesti贸n del presidente Alberto Fern谩ndez: 芦mientras tanto, el pueblo no puede acceder a un techo en la ciudad o vivir en el campo dignamente. No tiene gas aunque vive con los pies sobre el mayor yacimiento de gas del planeta; no tiene agua mientras un pirata ingl茅s se roba un lago entero芦, sentenci贸.