Desde la FAGC vamos a hacer un poco de trabajo estrictamente te贸rico. No es lo que m谩s nos gusta, pero lo vemos necesario a causa de la enorme confusi贸n que hay sobre las corrientes anarquistas hist贸ricas, y tambi茅n a causa de los intentos de manipulaci贸n y absorci贸n espurios por parte de capitalistas, fascistas y gentuza similar.

Antes de entrar en materia vamos a clarificar algunos conceptos b谩sicos:

La anarqu铆a o acracia es el enclave, sistema o situaci贸n donde no existe una autoridad, poder o jerarqu铆a oficial, y donde la gesti贸n de los asuntos econ贸micos, sociales y pol铆ticos recaen directamente en las interesadas, sin intermediarios. Los medios de producci贸n y la riqueza social pertenecen a las obreras, a quienes la producen, y no al Estado, ni a una minor铆a privilegiada. Anarqu铆a conlleva, por tanto, autonom铆a, autogesti贸n y disoluci贸n de las relaciones de poder de cualquier tipo, desde las econ贸micas a las culturales. El anarquismo es el conjunto de ideas y pr谩cticas que conducen a la anarqu铆a, la explican y la hacen posible. Anarquista es la persona que promueve, defiende e intenta poner en pr谩ctica este sistema y este ideario, la persona que no quiere ser oprimida pero tampoco oprimir. Toda idea autoritaria, que conlleve sexismo, racismo, capitalismo, fascismo o chovinismo, es incompatible con el anarquismo. Toda corriente anarquista es socialista (defienden que los medios de producci贸n pertenecen a las productoras), e incluso los pensadores anarcoindividualistas que no se han sentidos c贸modos con este t茅rmino, han sido todos, sin excepci贸n, declaradamente anti-capitalistas.

La peque帽a exposici贸n que vamos a compartir no es necesariamente cronol贸gica. Si lo fuera el comunismo libertario o anarcocomunismo deber铆a ser la primera corriente en ser abordada, pues 茅ste era el sistema que preferiblemente desarrollaron los primeros fil贸sofos libertarios avant la lettre (antes de que se acu帽ara la palabra) y tambi茅n el que escog铆an en m煤ltiples ocasiones las masas en armas cuando se rebelaban a lo largo de la historia. En vez de eso, nos vamos a limitar a seguir la l铆nea temporal del siglo XIX. Inexacta, pero m谩s f谩cil de asimilar.

Mutualismo: Aunque no es la primera teor铆a econ贸mica anarquista, se suele considerar as铆 porque es la primera que desarroll贸 el primero en autodenominarse anarquista: Joseph Pierre Proudhon (1809-1865). El mutualismo considera que los bienes producidos por las trabajadoras tienen un valor objetivo, y que este valor depende del trabajo empleado en su producci贸n (creen en la Teor铆a Laboral del Valor del economista David Ricardo). Consideran que este valor deber铆a ser restituido 铆ntegramente a la trabajadora, y que al no ser as铆 (el concepto de plusval铆a fue desarrollado por Proudhon antes que por Marx) la obrera es robada y despose铆da. Aunque se ha considerado una teor铆a para 鈥渁rtesanos鈥 la realidad es que Proudhon defend铆a que el empresario no s贸lo no pagaba el trabajo individual producido, sino que tampoco retribu铆a el esfuerzo colectivo necesario para, por ejemplo, levantar un obelisco (鈥溌縌u茅 es la propiedad?鈥, 1840). El mutualismo considera que las relaciones sociales deben ser reciprocas, equitativas, simbi贸ticas (de ah铆 鈥渕utualismo鈥), y que los intercambios econ贸micos deben ser estrictamente exactos. El mutualismo defiende que el comercio debe ser al costo (pagando materiales, tiempo y trabajo, nada m谩s), que el cr茅dito debe ser a inter茅s 0 y que la renta del alquiler equivale a adquirir una parte porcentual de la propiedad, con lo que propone la abolici贸n de los alquileres. Considera que el lucro en el comercio, el inter茅s en el pr茅stamo, la renta en el arrendamiento y la plusval铆a en el trabajo son usura capitalista, robo, y que como tal deben desaparecer. El primer Proudhon propon铆a la abolici贸n de la propiedad y su sustituci贸n por el derecho de posesi贸n (derecho a tener s贸lo lo que se pueda ocupar y hacer producir por una misma, nada m谩s); el m谩s veterano se conformaba con sustituirla por la propiedad limitada, 鈥渟udada鈥, obtenida s贸lo del propio trabajo. El mutualismo conf铆a m谩s en un cambio paulatino en la sociedad que en una sacudida revolucionaria. Paralelamente a Proudhon, el anarcoindividualista Josiah Warren desarroll贸 ideas muy similares en EEUU. El disc铆pulo de Warren, Benjamin Tucker, defendi贸 un mutualismo en el que conflu铆an las ideas de Proudhon, Warren y, en lo filos贸fico, ciertos planteamientos de Stirner.

Anarcoindividualismo: El individualismo anarquista es una corriente m谩s bien filos贸fica. Est谩 presente en las primeras formulaciones libertarias complejas, como en 鈥淚nvestigaci贸n sobre la justicia pol铆tica鈥 (1793) de William Godwin (1756-1836). Como demuestra el propio Godwin, el individualismo hace un llamamiento a poner a las personas concretas, y no a las abstracciones, en el centro de los proyectos sociales. Godwin defiende un sistema de propiedad colectiva (la primera obra en la que se expone un pensamiento estructurado anarquista es tanto individualista como comunista) que rompa con las utop铆as gregarias (como la de Tom谩s Moro), con la uniformidad de costumbres, con la supuesta necesidad de que todas las personas hagan las mismas cosas y a la misma vez. Para Godwin no puede haber un cambio social sin interpelar primero al individuo para que desarrolle su propio discernimiento, su propio criterio. En 1844 aparece 鈥淓l 脷nico y su Propiedad鈥 de Max Stirner (1806-1856), de gran influencia en la teor铆a anarcoindividualista. Muchos pensadores posteriores consideran el legado de Stirner espurio, pero otros, como el historiador Max Nettlau, consideran que 鈥渟贸lo se pueden entender a Stirner en clave socialista libertaria鈥. Stirner cuestiona tanto al Estado como a la sociedad, tanto al capitalismo como a los incipientes partidos socialistas. El tema m谩s pol茅mico de Stirner es su defensa del 鈥渆go铆smo鈥. Para Stirner los Estados, reyes e iglesias han podido establecerse porque han obligado a las personas a renunciar a s铆 mismas y a sus propias necesidades e intereses. La apelaci贸n de Stirner al ego铆smo es en realidad un 鈥渓lamamiento a los proletarios鈥 (茅l mismo lo dice) para que dejen de centrarse en 鈥渇antasmas鈥 y derroten a quienes les piden que renuncien a su individualidad. La influencia de Stirner (silenciada durante mucho tiempo, pues incluso Nietzsche copiar铆a y tergiversar铆a gran parte de su obra sin reconocerlo nunca) se dejar铆a notar en el anarcoindividualismo posterior: tanto en el de ra铆z norteamericana, econ贸micamente mutualista; como en el europeo y sudamericano, mucho m谩s dado a explorar otras formas de vida y a desarrollar la acci贸n directa y la expropiaci贸n (desde la Banda Bonnot a Severino Di Giovanni). El anarcoindividualismo influy贸 tambi茅n en las metodolog铆as 鈥渁nti-organizadoras鈥, que se extendieron por algunos pa铆ses del sur de Europa, especialmente Italia. La idea de que 鈥渢oda organizaci贸n era de por s铆 autoritaria y una cortapisa por el individuo鈥 era contradicha en la pr谩ctica por los propios individualistas y sus grupos de afinidad. Hasta el mismo Stirner lleg贸 a proponer una 鈥渁sociaci贸n de ego铆stas鈥. Grupos individualistas hubieron en la misma fundaci贸n de la Federaci贸n Anarquista Ib茅rica.

Colectivismo: El anarcocolectivismo es la corriente libertaria que surge en la I Internacional (1864-1876), es un intento de superar las teor铆as etapistas de los proudhonianos y de integrar las ideas anarquistas dentro del movimiento obrero revolucionario. Su principal impulsor fue Mija铆l Bakunin (1814-1876) y las federaciones de la AIT de Suiza y Espa帽a. El colectivismo es una teor铆a esencialmente econ贸mica, como el mutualismo, pero a diferencia de 茅l no cree que el capitalismo pueda ser derrotado introduciendo poco a poco relaciones equitativas en la econom铆a; es una teor铆a inminentemente revolucionaria y cree que los grandes capitales s贸lo podr谩n ser expropiados a trav茅s de la acci贸n colectiva y armada de las masas proletarias. Defiende que los medios de producci贸n deben ser de propiedad colectiva, pero, como el mutualismo, cree en la TLV, por lo que no ponen en cuesti贸n la existencia del salario y propone que la retribuci贸n econ贸mica del trabajador corresponda a su capacidad productiva. Se fundamenta en una m谩xima: 鈥渄e cada cual seg煤n su capacidad y a cada cual seg煤n sus obras鈥 o 鈥渕茅ritos鈥. Aunque el colectivismo fue perdiendo terreno por mantener una instituci贸n como el salario, durante la Revoluci贸n espa帽ola (1936) el modelo se aplic贸, de forma mixta, en aquellas circunstancias en la que ciertos bienes escaseaban y no se encontraba mejor f贸rmula de retribuir el trabajo.

Comunismo libertario: El anarcocomunismo (que nada tiene que ver con las teor铆as marxistas o comunistas de Estado) ser铆a en realidad la primera teor铆a libertaria si atendi茅ramos exclusivamente a la cronolog铆a, pues es la primera teor铆a econ贸mica que defiende Godwin, la primera que usan los utopistas libertarios (de Rabelais a Faigny, de la Bretonne a Diderot) y, sobre todo, la primera que usa el pueblo en armas. Ya en la 茅poca de Proudhon exist铆an comunistas libertarios, como Joseph D茅jacque o Ernest Courderoy. Sin embargo, se considera que el comunismo libertario emerge como corriente mayoritaria dentro del anarquismo a partir de 1876, cuando muere Bakunin. Es una teor铆a desarrollada por Piotr Kropotkin (1842-1921) y tambi茅n por Fran莽ois Dumartheray, Georges Herzig y 脡lis茅e Reclus, a la que se sum贸 r谩pido gran parte del movimiento libertario. S贸lo en el Estado espa帽ol se produjo una pol茅mica duradera entre colectivistas y comunistas, que acabar铆a desapareciendo con la irrupci贸n del 鈥渁narquismo sin adjetivos鈥 (teor铆a desarrollada por Tarrida del M谩rmol y Federico Urales que propon铆a dejar los debates sobre modelos econ贸micos para el futuro y considerarse 鈥渟implemente anarquistas鈥) y con la posterior hegemon铆a del comunismo libertario. El anarcocomunismo no cree en la TLV, porque no considera que el trabajo de una productora se pueda evaluar de forma objetiva. Los primeros comunistas libertarios pon铆a un ejemplo similar a 茅ste: si Mar铆a, con personas dependientes a cargo, mayor y con achaques, produce una silla en 4 horas, y Juana, joven, fuerte y sin responsabilidades, produce dos sillas en las mismas 4 horas, 驴qui茅n dice que Mar铆a, que necesita m谩s, debe recibir menos que Juana? La m谩xima de los comunistas anarquistas era: 鈥渄e cada cual seg煤n sus posibilidades y a cada cual seg煤n sus necesidades鈥. El comunismo libertario, por tanto, no s贸lo cree en la propiedad colectiva de los medios de producci贸n, sino tambi茅n en la de los bienes de consumo (como las viviendas o los alimentos). Esto no quiere decir, en modo alguno, que se requisen objetos 铆ntimos y personales. Simplemente que en la distribuci贸n de la riqueza hay que tener en cuenta no s贸lo la capacidad productiva, sino tambi茅n las necesidades reales. El gran argumento con el que los comunistas libertarios prevalecieron sobre otras corrientes era 茅ste: 驴qu茅 pasar铆a en una sociedad basada en el m茅rito, por muy libertaria que se pretendiera, si las incapacitadas para producir, desde los menores a las enfermas o ancianas, no tuvieran garantizado su sustento? Esta teor铆a, fundamentada en el apoyo mutuo, penetr贸 en el resto de corrientes, haciendo que la asumieran tanto individualistas como anarcosindicalistas.

Anarcosindicalismo: El anarcosindicalismo no es una teor铆a filos贸fica y, m谩s que una teor铆a econ贸mica, puede considerarse una metodolog铆a libertaria. Surge como respuesta a un momento hist贸rico en el que en el anarquismo predominaban las acciones individuales y se extend铆a por determinados ambientes culturales que lo iban alejando de las masas obreras. Aunque ya Proudhon o Bakunin hablaron de sindicalismo y de la necesidad de la organizaci贸n gremial, se considera que la fecha fundacional del anarcosindicalismo moderno ocurre oficialmente con la Carta de Amiens en 1906. El anarcosindicalismo cont贸 con te贸ricos prominentes como Ferdinand Pelloutier (1867-1901) impulsor de las 鈥淏olsas de Trabajo鈥, que se fusionar铆an con la CGT francesa, dando origen al Congreso de Amiens. El anarcosindicalismo defiende que es imposible conseguir una sociedad sin clases si antes no se organiza al proletariado. Entiende que no es posible introducir ideas revolucionarias entre la clase trabajadora si antes no hay un conocimiento, un contacto, una estructura org谩nica com煤n. Apoya que la mejora parcial de las condiciones laborales y de vida de las proletarias predispone a 茅stas para conseguir objetivos m谩s amplios. Algunos anarcosindicalistas consideran al sindicato un medio para llegar al comunismo libertario; otros lo consideran un fin en s铆 mismo y piensan que la organizaci贸n sindical es la semilla de la nueva organizaci贸n social. Aunque algunos anarquistas, como en ocasiones Errico Malatesta (1853-1932), llegaron a advertir de los peligros reformistas que podr铆a producir fechitizar al sindicalismo, algunos de los mayores hitos revolucionarios del movimiento libertario, como el de la Revoluci贸n espa帽ola de 1936, vinieron de la mano de un fuerte movimiento anarcosindicalista.

