– En la mitad inferior una magnífica portada de la tarcoteca en la que escribe:

<<Blog, Nov. 2011>> la cual es real. OK

– Sobre la derecha de la portada destacada la foto del “francotirador”, de la que sale una flecha a un detalle de la foto sobre la que escribe: <<Fake>>. X

– Sobre la cual a su vez coloca otra imagen de búsqueda que remite a la página que supuestamente aloja la misma foto que tomó el ministro.

Se alojaba en una página de facebook con dirección

Como comentario en la página se lee

<<¡¡¡MONTAJE (FAKE)!!!: MINISTRO RODRÍGUEZ TORRES MOSTRÓ ARMAS LARGAS USADAS EN MANIFESTACIONES VIOLENTAS, 09 de abr de 2014

(Caracas, 09 de abril. Noticias24).- El ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres mostró este martes imágenes de lo que calificó como las armas largas usadas en las supuestas manifestaciones “pacíficas”.

Junto a las imágenes, Rodríguez Torres presentó un balance sobre las últimas detenciones realizadas en el país y nuevas investigaciones, detalla la cuenta de Twitter de la Misión A Toda Vida Venezuela.>>

El gusanero Walter afirmaba en su post que el ministro de Interior venezolano estaba haciendo un montaje de repercusión mundial para inculpar a las guarimbas de Leopoldo López de estar armadas y ser falsamente violentas, mostrando una fotografía que no era real, sino de la tarcoteca de hacía 3 años antes. Vamos que el ministro se la estaba inventando todo

Se supone que el ministro tomó una fotografía de referencia de Mariategui.blogspot, un brillante blog con información sobre activismo social en Venezuela y toda nuestramérica que también estaría mintiendo, ya que según el gusano éste la tomó de la tarcoteca. ¿Y de dónde la sacamos nosotros?

La foto del francotirador de capucha blanca

Adjudicada a la tarcoteca de 2011. Jamás hemos publicado tal foto; ni si quiera la hemos borrado. Esto se comprueba fácilmente rebuscando en el archivo de internet. No os esforcéis, podéis mirar cualquier año y no la encontrareis. Y para quien no lo crea ahí el link: https://web.archive.org/web/*/https://tarcoteca.blogspot.com/ , escoger cualquier punto de restauración, y chequear que en noviembre de 2011 no se realizó la publicación ni la foto.