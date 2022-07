–

Un argumento habitual, y no solo en conversaciones vulgares, tambi茅n en art铆culos de opini贸n en ciertos medios, que deber铆an ser un poquito m谩s rigurosos, es que grandes pensadores y cient铆ficos ateos en la historia acabaron convirti茅ndose al estar a punto de espicharla. Desde que tengo uso de raz贸n, llevo escuchando esta cantinela atribuida especialmente a autores que dieron un golpe mortal a la creencia religiosa; es el caso, por citar a los m谩s conocidos, de Voltaire, Marx, Niezsche o Darwin (煤ltimamente, algo he o铆do tambi茅n de Sartre).

Recuerdo una entrevista a otro l煤cido ateo, Bertrand Russell en el que se le record贸 esa supuesta conversi贸n de tantos infieles; el fil贸sofo y cient铆fico torci贸 el gesto para, sencillamente, afirmar que era muy poco honesto por parte de los creyentes utilizar hechos que no eran ciertos. Por supuesto, la estad铆stica hace que, muy probablemente, haya habido alguna que otra conversi贸n de ateos ilustres, pero seguro que no entre los citados y seguro que no de una manera mayoritaria ni excesiva. En cualquier caso, si cualquiera de esos ateos, cuya obra es de una importancia extrema para la historia de la humanidad (y ah铆 est谩 el quid de la cuesti贸n, no en lo que pudiera pasar por su mente en sus 煤ltimos momentos), se hubiera convertido, pienso sinceramente que no significa nada. Y no significa nada para alguien, sea ateo o no, honesto y cultivado que no est谩 en una desesperada b煤squeda de confirmaci贸n de sus creencias.

Adem谩s de esta falta de honestidad utilizando falsos argumentos, por parte de algunos creyentes, creo que estas argucias en busca de supuestas conversiones ateas encierran algo m谩s. Se quiere demostrar con ello que la creencia religiosa (normalmente, el monote铆smo) es inherente al ser humano. Tambi茅n, que es 芦necesaria禄 o, en caso de que no exista supone un camino hacia la 芦perdici贸n禄 (ya se sabe, 芦salvaci贸n禄 es el t茅rmino contrario). Esto tambi茅n resulta bastante exasperante, ya que el argumento es que si no pienso como t煤 (o 芦creo禄 como t煤) acabar茅 en alguna suerte de destino infernal (y este t茅rmino, a pesar de que ya no lo usa ni el Papa, no siempre es una hip茅rbole o una met谩fora). Hay una frase, creo que es de G.K. Chesterton, algunas de cuyas novelas he podido disfrutar (todo sea dicho), que reza algo as铆 como que si el ser humano no cree en Dios acaba creyendo en cualquier otra cosa (y algunas de esas cosas, debe sostener el argumento de manera impl铆cita, terribles). La cuesti贸n creo que merece un poquito mayor de profundizaci贸n y rigurosidad. Desgraciadamente, esa hondura filos贸fica no siempre tiene cabida en esta controversia sobre si la creencia religiosa, bien entrado el siglo XXI, es o no necesaria (a m铆 me gusta m谩s emplear el apelativo, para iniciar el debate, de 芦si es o no perniciosa禄). Si a estas alturas los argumentos son falaces, como lo mencionado al comienzo del texto, o como ese tambi茅n habitual de que el ate铆smo es radical y agresivo. Radical, por supuesto que lo es, en el sentido de querer profundizar en la cuestiones. Lo segundo, las acusaciones de violencia y agresividad, no merecen atenci贸n, pero va unido seguramente a esa ausencia de moral que algunos creyentes le presuponen al ateo.

De nuevo, bebemos en fuentes cl谩sicas: 芦Si Dios no existe, todo est谩 permitido禄; no hay ya un juez trascendente que juzgue y castigue al hombre, por lo que ateng谩monos a las consecuencias. Yo dir铆a m谩s bien 芦鈥todo es posible禄 y la frase me parece lo m谩s l煤cida y libertaria. En cualquier caso, a estas alturas, no es posible sostener el argumento de que la moral va unida a la creencia religiosa, hace ya mucho tiempo que se ha demostrado que no es as铆. A pesar de ello, no se niega el papel importante que las religiones pueden haber tenido en la historia en ciertos 谩mbitos, pero estamos en el siglo XXI. Por lo tanto, para iniciar el debate, si es que se quiere hacerlo, habr铆a que desterrar en primer lugar argumentos falsos o pueriles. S铆, s茅 que tambi茅n se hace por parte de algunos ateos (al fin y al cabo, somos humanos). Si alguno dice: 芦mira, ese religioso, que se volvi贸 ateo antes de morir禄. Puede ser un hecho cierto o no, pero nada demuestra a priori y nada de valor para la pol茅mica filos贸fica y vital puede haber detr谩s. Como ocurre en el caso contrario, la intenci贸n seguramente ser谩 mostrar que se volvi贸 finalmente l煤cido como un argumento a favor, en este caso, de la no creencia. Por otra parte, si el ateo se limita a se帽alar a un creyente como alguien inmoral (o incluso amoral), el cabreo lo imagino may煤sculo por parte de la muy nutrida comunidad religiosa. Otra cuesti贸n muy diferente es si la creencia religiosa invita a algunas personas a hacer actos deleznables en nombre de su verdad sagrada. Como dijo otro cl谩sico, esta vez contempor谩neo y ateo: 芦Con o sin religi贸n habr铆a personas buenas y malas, pero solo la religi贸n hace que personas buenas hagan cosas malas禄. Bueno, cierta o no, la aseveraci贸n, tal vez excesiva o tal vez algo simplista, al menos es algo para profundizar y debatir. Espero que se haga y, sobre todo, de forma honesta.

Capi Vidal