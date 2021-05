–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga May 24, 2021 87 puntos de vista

madrid

EFE

El compositor cl谩sico y director de orquesta espa帽ol Crist贸bal Halffter ha fallecido hoy a los 91 a帽os de edad, han informado a Efe fuentes familiares.

Seg煤n un portavoz de la familia, el fallecimiento se ha producido este domingo en Villafranca del Bierzo (Le贸n) despu茅s de recibir los Santos Sacramentos. Halffter deja tres hijos, Pedro, Alonso y Mar铆a.

Nacido en Madrid el 24 de marzo de 1930, ha sido una de las figuras claves de la m煤sica espa帽ola del siglo XX. Sus m谩s de 100 composiciones abarcan desde la m煤sica coral, de c谩mara y electr贸nica hasta la escritura para gran formaci贸n sinf贸nica.

A lo largo de su carrera Halffter ha dirigido importantes orquestas europeas y americanas como la Filarm贸nica de Berl铆n, Orquesta de la Radio de Baden-Baden, Tonhalle de Z煤rich, Nacional de Francia, Sinf贸nica de Londres, Suisse Romand, Festival de Lucerna, Sinf贸nica de Londres, Nacional de Espa帽a, Bamberg, Hamburg, entre otras.

Acad茅mico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid (1983), de la Academias Europea de las Ciencias, las Artes y las Letras de Par铆s y de la Akademie der K眉nste de Berl铆n (1985), Crist贸bal Halffter contaba con numerosos galardones y reconocimientos.

En 1981 recibi贸 del rey Juan Carlos I la Medalla de Oro al M茅rito de las Bellas Artes.

En 1985 fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Le贸n, y en 2010 fue ganador del Premio Fundaci贸n BBVA Fronteras del Conocimiento, por contribuir “a la idea de una m煤sica contempor谩nea europea” a trav茅s de su “coherencia y la continuidad de su compromiso”.

Hace dos a帽os, en 2019 recibi贸 Culturas, el Premio Museo Liceo Egipcio de la M煤sica 2019 por ser “uno de los m谩s grandes compositores y directores de orquesta en activo”.

Entre sus composiciones m谩s relevantes figuran Eleg铆as a la muerte de tres poetas espa帽oles (1974-1975), dedicada a Antonio Machado, Miguel Hern谩ndez y Garc铆a Lorca; Tres poemas de la l铆rica espa帽ola para bar铆tono y orquesta (1986); o Mural sonante (1993), que muestran constantes referencias a la cultura espa帽ola.

Entre los numerosos galardones que recibi贸 destacan los dos Premios Nacionales de M煤sica (en 1953 y en 1988); el de Composici贸n de la UNESCO por “Dos movimientos para timbal y orquesta de cuerda” (1956); el Montaigne de la fundaci贸n Friedrich von Schiller de Hamburgo (1994); en de la M煤sica Espa帽ola de la Fundaci贸n Jacinto e Inocencio Guerrero (1994); el reconocimiento al Compositor Europeo del A帽o de la Fundaci贸n Fordergemeinschaft dar Europeischen Wirtachaft (1994) o el Internacional a las Artes Esc茅nicas de la Fundaci贸n Crist贸bal Gabarr贸n (2003).

Gaudium et Spes – Beunza (Coro Universitario de Le贸n, 1985)

M煤sica insumisa: Gaudium et Spes (Beunza)

Por Jos茅 Miguel Lorenzo Arribas

Crist贸bal Halffter (1930), el compositor espa帽ol vivo con mayor reconocimiento internacional, firm贸 una cantata en 1972, para coro y cinta magn茅tica, cuyo estreno se celebr贸 en Colonia un a帽o despu茅s. Esta obra tiene un t铆tulo un tanto enigm谩tico, que hay que desentra帽ar: Gaudium et Spes (Beunza).

Las treinta y dos voces que empleaba la masa coral exigida, evidente met谩fora de la solidaridad, interpretaban un texto que inclu铆a frases que Pepe Be煤nza hab铆a le铆do en el consejo de guerra al que fue sometido por negarse a realizar el servicio militar. A pesar de la carga religiosa que el compositor quiso imprimir a la obra para facilitar su estreno en Espa帽a, intenci贸n f谩cilmente advertible desde el propio t铆tulo (hom贸nimo de la 芦Constituci贸n pastoral sobre la Iglesia en el mundo禄, firmada en diciembre 1965 por el papa Pablo VI), dicho estreno no llegar铆a hasta la Semana Santa de 1977, muerto Franco, en el soberbio marco de la Semana de M煤sica Religiosa de Cuenca. Ese a帽o, Be煤nza ya hab铆a cumplido la condena impuesta por el tribunal militar, que le destin贸 a un batall贸n disciplinario en el S谩hara, entonces todav铆a colonia espa帽ola. Cuentan las cr贸nicas que las audiciones en dicho ciclo, por aquel entonces, no se aplaud铆an, costumbre impulsada por el respeto necesario al espacio sacro, las iglesias, donde se interpretaban. No obstante, la significaci贸n del Gaudium et Spes (Beunza), la tensi贸n contenida durante la audici贸n, y la emoci贸n por fin liberada tras su escucha provocaron una intensa ovaci贸n.

No era la primera vez que la sensibilidad de Crist贸bal Halffter se hab铆a hecho expl铆cita en su cat谩logo musical. Tampoco ser谩 la 煤ltima. Malos a帽os fueron los inmediatamente previos a la muerte del dictador. En 1971 ya hab铆a compuesto su R茅quiem por la libertad imaginada, o las no menos expresivas, desde el propio r贸tulo, Pinturas negras.

Lo mejor de todo esto puede venir en forma de ep铆logo. La toma de postura de Pepe Be煤nza no s贸lo produjo el 芦beneficio colateral禄 de la p谩gina musical halffteriana. Consolid贸 tambi茅n la objeci贸n de conciencia en Espa帽a en unas 茅pocas muy duras, actitud que ser铆a la semilla de la campa帽a de insumisi贸n que recorri贸 Espa帽a, y sus c谩rceles, la d茅cada de los ochenta y de los noventa, un movimiento de desobediencia civil sin parang贸n en Europa. Dicho sea de paso, Pepe Be煤nza, dedicatario de la partitura, todav铆a hoy contin煤a, desde su domicilio enclavado en un peque帽o pueblo catal谩n, apostando y defendiendo los mismos principios que hace treinta a帽os le llevaron a la c谩rcel. Todo un ejemplo.

鈥楢legr铆a y esperanza鈥 (gaudium et spes), un buen programa para tiempos duros, y una meta inalcanzable para la mayor parte de la humanidad. Que al menos haya m煤sica para aliviarnos, para seguir. Y otro ejemplo m谩s de m煤sica no reductible a una torre de marfil. Esta partitura es, una vez m谩s, testigo de su momento, frente a quienes s贸lo quieren ver en la m煤sica, desde un formalismo dogm谩tico, exclusivamente intervalos, proporciones, modulaciones y explicaciones autosuficientes desde el propio discurso musical.

Fuente: https://cvc.cervantes.es/el_rincone…

La 鈥橝legr铆a y esperanza鈥 de la libertad

Enrique Franco

Concierto de Amnist铆a Internacional.Obras de Crist贸bal Halffter, Bach, Monteverdi, Victoria, Gesualdo, Rota y Del Enzina.

Palacio de Congresos y Exposiciones, 4 de diciembre.

Crist贸bal Halffter estren贸 en 1973, en Colonia, la obra que la radio de dicha ciudad alemana le hab铆a encargado el a帽o anterior: Gaudium et Spes-Beunza, que hasta ahora no se hab铆a dado en versi贸n directa en Madrid, aun cuando Cuenca la hab铆a incluido en sus Semanas de M煤sica Religiosa de 1977. Se conoc铆a a trav茅s de la RNE y, desde hace algo m谩s de un a帽o, gracias a un disco patrocinado por el Centro de Estudios y Difusi贸n de los Derechos Humanos de la Cruz Roja Espa帽ola.Esta obra tiene diversos aspectos de inter茅s y no es el menor, como siempre sucede en Halffter, su valor musical. Precisamente, adquiere m谩s m茅rito al tomar como punto de partida no ya una idea -inserta en el pensamiento general del compositor puesta al servicio de la libertad-, sino de la declaraci贸n de Jos茅 Luis Beunza ante el tribunal que le juzg贸 por objeci贸n de conciencia.

De la palabra de Beunza, de su contenido y de su sonoridad, y hasta de su misma entonaci贸n, nace el tr铆ptico de Crist贸bal Halffter, en el que juegan el coro, dividido en dos grupos, y la cinta magn茅tica previamente grabada.

Hay en Gaudium et Spes, junto a rasgos comunes con otras p谩ginas testimoniales europeas, un impulso, una forma de expresi贸n, un car谩cter radicalmente espa帽oles, sin necesidad de utilizar citas tradicionales ni logotipos nacionales. El humanismo de Halffter fue perfectamente entendido por el Coro Universitario de Le贸n, que dirigi贸 Samuel Rubio.

* Este art铆culo apareci贸 en la edici贸n impresa del jueves, 06 de diciembre de 1984.

El Pa铆s