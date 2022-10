–

El pasado 25 de octubre falleci贸 el escritor, soci贸logo, historiador y activista estadounidense, Mike Davis, a la edad de 76 a帽os, por un c谩ncer de es贸fago. Davis estuvo especializado en urbanismo, problemas territoriales y revueltas sociales y es autor de varios libros, entre ellos El desierto que viene: La ecolog铆a de Kropotkin, Control urbano: La ecolog铆a del miedo, Ciudades muertas: Ecolog铆a, cat谩strofe y revuelta y Ciudad de cuarzo, una profunda y cr铆tica mirada a su ciudad natal de Los 脕ngeles.

En agosto de 2022, con solo dos meses de vida por delante, Mike Davis le dijo al peri贸dico The Guardian: 鈥Lo que nos hace seguir adelante, en 煤ltima instancia, es el amor que sentimos el uno por el otro y el negarnos a inclinar la cabeza para aceptar el veredicto, sin importar cu谩n poderoso parezca ser. Es lo que la gente com煤n tiene que hacer. Tenemos que amarnos unos a otros. Tenemos que defendernos unos a otros. Tenemos que luchar鈥. En esta entrevista, por cierto, se pronunci贸 sobre el activismo en un mundo que se muere: 芦La desesperaci贸n es in煤til芦.

Es m谩s conocido por su libro de 1990 sobre Los 脕ngeles, Ciudad de Cuarzo. Este libro comienza con la descripci贸n de una visita a las ruinas de la ciudad socialista de Llano del R铆o, fundada en 1914 en el desierto al norte de Los 脕ngeles. All铆, el Primero de Mayo de 1990, encuentra acampados a dos obreros de la construcci贸n, veintea帽eros de El Salvador, con la esperanza de encontrar trabajo en la cercana Palmdale. 芦Cuando les indiqu茅 que estaban instalados en las ruinas de una ciudad socialista, uno de ellos pregunt贸 si los ricos hab铆an venido con aviones y los hab铆an bombardeado芦. Le preguntaron qu茅 hac铆a all铆 y qu茅 pensaba de Los 脕ngeles. Marshall Berman, al rese帽ar su libro para The Nation, dijo que combinaba 芦al radical que quiere captar la totalidad de la vida de su ciudad, y al guerrillero urbano que ans铆a que todo el maldito asunto estalle芦. Y el asunto estall贸, dos a帽os despu茅s de la publicaci贸n del libro, con los disturbios tras la paliza de la polic铆a a Rodney King en Los 脕ngeles en 1992. Los blancos asustados corrieron a casa, cerraron las puertas y encendieron las noticias de la televisi贸n. Mike, sin embargo, conduc铆a en direcci贸n contraria, con su viejo amigo Ron Schneck a su lado. Aparcaron, salieron y empezaron a hablar con la gente de la calle sobre lo que estaba pasando. Luego se fue a casa y escribi贸 sobre ello.

Mike odiaba que le llamaran 芦agorero禄. S铆, Los 脕ngeles explot贸 dos a帽os despu茅s de la publicaci贸n de Ciudad de Cuarzo (editado por Lengua de Trapo); los incendios y las inundaciones se intensificaron despu茅s de Control Urbano, la ecolog铆a del miedo: m谩s all谩 de Blade Runner (editado por Virus Editorial) y, por supuesto, una pandemia mundial sigui贸 a El Monstruo llama a nuestra puerta (editado por Capit谩n Swing). Pero cuando escrib铆a sobre el cambio clim谩tico o las pandemias v铆ricas, no ofrec铆a una profec铆a; informaba sobre las 煤ltimas investigaciones.

Dijo que escrib铆a sobre las cosas que m谩s le asustaban. Control Urbano, ecolog铆a del miedo (1998) trataba de terremotos, incendios forestales, inundaciones y sequ铆as a lo largo de un siglo. Un cap铆tulo, 芦Razones para dejar que arda Malib煤禄, se convirti贸 en un cl谩sico, al argumentar que los presupuestos para incendios se gastar铆an mejor protegiendo los abarrotados barrios del centro de la ciudad, en lugar de proteger de incendios las megamansiones construidas en remotas laderas. Esto provoc贸 su propia tormenta de fuego. Sus cr铆ticos, encabezados por un agente inmobiliario de Malib煤, no pudieron refutar su argumento, as铆 que se centraron en sus notas a pie de p谩gina, y tanto Los Angeles Times como The New York Times publicaron art铆culos sobre la controversia. Pero la controversia se desvaneci贸 y el argumento se hizo m谩s fuerte. 芦Durante la temporada de incendios芦, escribi贸 el columnista del LA Times Gustavo Arellano en 2018, cuando los incendios rodeaban Los 脕ngeles y el cielo estaba lleno de humo durante semanas, 芦siempre pienso en鈥 Razones para dejar que arda Malib煤芦.

Os dejamos a continuaci贸n con un obituario de Mike Davis publicado por Jos茅 Mansilla en El Salto. Se titula 芦Mike Davis, un soci贸logo inusual (1046-2022)芦

Mike Davis no fue un soci贸logo al uso. Antes de dedicarse de lleno a la carrera acad茅mica, hab铆a sido obrero metal煤rgico y conductor de camiones y autobuses. Como 茅l mismo cont贸 en alguna ocasi贸n, su retorno a los estudios estuvo influenciado, entre otras cuestiones, por la necesidad de construir pensamiento pol铆tico cr铆tico y alejar a militantes, activistas y sindicalistas de aquellas respuestas r谩pidas y contundentes, muchas veces violentas, que tantas veces surg铆an autom谩ticamente durante los conflictos sociales que presenci贸. Las clases populares no deb铆an, por tanto, centrarse en soluciones inmediatas, sino pensar a largo plazo en cambios estructurales. Davis, por tanto, no era un profesor al uso, era un trabajador, un obrero devenido en soci贸logo, un intelectual que se interes贸 por la cuesti贸n urbana, con base en las ciudades de su estado de origen, California, pero que tambi茅n se acerc贸 a la pol铆tica internacional, al papel del imperialismo o a la cr铆tica a la forma en que estaba desarroll谩ndose la globalizaci贸n capitalista. Tambi茅n escribi贸 ficci贸n, as铆 como un sinf铆n de art铆culos, rese帽as y breves notas militantes.

Su an谩lisis sobre las posibilidades de aparici贸n de una pandemia de alcance mundial, con la publicaci贸n del libro The Monster at Out Door: The Global Threat of Avian Flu en 2005, anticip贸 15 a帽os lo que supuso, con posterioridad, la llegada del covid-19 (de hecho, public贸 una actualizaci贸n de este libro con motivo de las novedades aportadas por el coronavirus, el cual tuvo traducci贸n al castellano por Capitan Swing bajo el t铆tulo Llega el monstruo: covid-19, gripe aviar y las plagas del capitalismo). En este texto ofreci贸, a aquellos interesados, un marco de razonamiento de la situaci贸n desde las ciencias sociales, en un momento en que las respuestas ofrecidas por los poderes p煤blicos de todo el globo estaban centradas en el desarrollo de las vacunas, el control sanitario y el aislamiento. El dedo de Mike Davis, se帽alando las pol铆ticas de recortes p煤blicos y repliegue nacionalista de Donald Trump que impidieron controlar, por ejemplo, este tipo de casos all铆 donde surgieran, o el acento puesto en el desarrollo capitalista global bajo el que opera la industria agroalimentaria, resultaron de enorme inter茅s para desmontar t贸picos, bulos y aproximaciones superficiales a aquella realidad.

La gran obra de Mike Davis, La ciudad de cuarzo. Arqueolog铆a del futuro de Los 脕ngeles, de 1990, advert铆a tambi茅n del desarrollo ac茅falo de las ciudades guiadas por la l贸gica del beneficio. Partiendo del caso de la gran urbe californiana, Davis retrat贸 en su libro un espejo deforme de lo que deber铆a ser la realidad urbana, advirtiendo, adem谩s, que los movimientos sociales que en ella se desarrollan, tantas veces proyectados como vanguardia de pol铆ticas progresistas, pueden albergar sentimientos y propuestas altamente reaccionarias. Algo que, hoy d铆a, no puede sorprendernos.

Planeta de ciudades miseria, de 2006, otro de sus grandes libros, fue tambi茅n una llamada de atenci贸n a la proliferaci贸n de un mundo urbano, esta vez perif茅rico f铆sico y simb贸licamente (por primera vez era mayor el porcentaje de poblaci贸n que viv铆a en ciudades que en el medio rural, a nivel global), que ve铆a alejarse la posibilidad de instituir pol铆ticas democr谩ticas que evitaran el desarrollo desigual y la explotaci贸n, algo que Davis mostr贸, no como efectos colaterales inesperados, sino como la constituci贸n misma de su ADN.

En definitiva, se ha ido Mike Davis, alguien que con su labor activista y con sus obras se mostr贸 como un trabajador, un intelectual radical lejano a las pol铆ticas reformistas m谩s propias de la pol铆tica actual, un soci贸logo inusual.