En julio de 2019 le desahuciaron de la vivienda donde resid铆a con su madre en la calle Cuchiller铆a de la capital alavesa por impago del cr茅dito hipotecario. El fallecido denunci贸 en mayo que Osakidetza le requer铆a un entorno 鈥渁decuado鈥 para pasar el postoperatorio de un cambio de v谩lvula card铆aca.

Koldo Arribillaga falleci贸 de una parada card铆aca el 8 de septiembre de 2021 a la edad de 55 a帽os en el Hospital Txagorritxu de Gasteiz. Trece meses antes, el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) se neg贸 a operarle la estenosis a贸rtica diagnosticada al carecer de una vivienda 鈥渁decuada鈥 para pasar el postoperatorio de la intervenci贸n a coraz贸n abierto que le pautaron, denunci贸 en mayo el propio Arribillaga en la rueda de prensa que ofreci贸 junto con el colectivo Iniciativa por el Derecho a Techo y la plataforma Argilan-ESK.

En julio de 2019 le desahuciaron de la vivienda donde resid铆a con su madre en la calle Cuchiller铆a de la capital alavesa por impago del cr茅dito hipotecario. La mujer fue derivada a una residencia de ancianos. Arribillaga ten铆a dos posibilidades: quedarse en la calle o vivir en un local de su propiedad, que antes hab铆a sido un bar. Opt贸 por lo segundo.

Seis meses despu茅s, en enero de 2020, al ver la luz en el interior del local, agentes de la Polic铆a Municipal le identificaron e inspeccionaron el alojamiento provisional. Al cabo de unas semanas, Arribillaga recibi贸 una carta del Servicio de Edificaciones del Ayuntamiento de Gasteiz en la que se le ordenaba 鈥渆l cese definitivo del uso vividero del local鈥, o le impondr铆an mensualmente 鈥渟ucesivas multas coercitivas鈥 por importe de 600 euros.

Los Servicios Sociales de Gasteiz atendieron a Arribillaga. Sin embargo, no recibi贸 una soluci贸n habitacional urgente, tampoco la operaci贸n. Sigui贸 viviendo en el bar con su perro y caminando lentamente. A primeros de septiembre ingres贸 muy enfermo en el hospital, donde falleci贸 pocos d铆as despu茅s debido a un infarto, derivaci贸n habitual en la estenosis a贸rtica por la que no fue tratado, indican fuentes sanitarias a El Salto. Desde el 20 de julio de 2020 hasta el 8 de septiembre de 2021 no le cambiaron la v谩lvula que permite recuperar el tr谩nsito arterial -el ox铆geno en sangre-. Tras conocer su muerte, I帽aki Uribarri, de la plataforma contra la exclusi贸n social Argilan-ESK, asegur贸 en una entrevista concedida a Hala Bedi Irratia que, en los a帽os que lleva en el colectivo no hab铆a visto un caso tan grave como este. Lo defini贸 como la 鈥渢ormenta perfecta de inhumanidad institucional鈥 por las sucesivas desatenciones y requerimientos burocr谩ticos.

A帽adi贸 que Koldo Arribillaga era una de las 2.668 personas que recibieron una reclamaci贸n del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) por una supuesta deuda entre febrero de 2013 y enero de 2016. Le solicitaron que devolviera 9.006 euros por supuestos cobros indebidos de ayudas sociales. Argilan-ESK apel贸 por 茅l e interpuso una demanda contra Lanbide por prevaricaci贸n, que ha sido aceptada judicialmente a instancias de la fiscal铆a, al considerar que el director de Lanbide podr铆a ser consciente de que esa supuesta deuda contra铆da por 2.668 personas estaba prescrita en el momento en el que se les reclam贸. Argilan-ESK tambi茅n intercedieron por Arribillaga cuando el Ayuntamiento de Gasteiz amenaz贸 con multarle por dormir en su local, en vez de en la calle o en un albergue para personas sin techo.

El informe de Servicios Sociales

Osakidetza no ha contestado a las preguntas de El Salto. El Servicio Vasco de Vivienda, Etxebide, que se ocupa del parque p煤blico de viviendas, ha hecho hincapi茅 en que sin una petici贸n formal de asignaci贸n habitacional directa, bien desde los Servicios Sociales municipales, bien judicialmente, Etxebide no puede adjudicar una vivienda de forma urgente.

La concejala de EH Bildu, Roc铆o Vitero, que ha trabajado durante doce a帽os en el albergue municipal como trabajadora social, insiste en que hay situaciones en las que hay que intervenir urgentemente, 鈥渂uscando incluso la excepci贸n a la norma si es necesario鈥. Considera que el Ayuntamiento 鈥渃arece de respuestas鈥 y que la ciudad ha llegado a una situaci贸n desconocida, 鈥渃on gente durmiendo en colchones en la calle鈥. El 脕rea de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gasteiz la dirige el PSE, al igual que el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco. Osakidetza es responsabilidad del PNV. Koldo Arbillaga particip贸 en el pleno municipal de pol铆ticas sociales explicando su caso y dando voz a una realidad que habitualmente carece de rostro.

Javier S谩enz, miembro de Iniciativa de Derecho a Techo denunci贸 ayer que 鈥渓as personas que viven en exclusi贸n o en riesgo de exclusi贸n no reciben la misma atenci贸n que el resto de ciudadanos. Es muy triste y es responsabilidad de los poderes p煤blicos鈥.

