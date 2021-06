–

El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educaci贸n Fueguina (SUTEF) public贸 un nuevo relevamiento, elaborado con informaci贸n de gremios docentes y medios de comunicaci贸n locales, que arroja que hubo 135 fallecimientos por Covid-19 de trabajadores y trabajadoras de la educaci贸n en todo el pa铆s desde la vuelta de la presencialidad en el pa铆s. 芦Desde el comienzo de las clases presenciales en las escuelas este a帽o, los contagios de covid-19 en la comunidad educativa han crecido de forma exponencial y, lamentablemente, al d铆a de hoy, 31 de mayo, han fallecido 135 trabajadoras y trabajadores de la educaci贸n en todo el pa铆s. Hacemos responsable de estas muertes evitables al Estado, que deber铆a priorizar y proteger la vida de quienes integramos las comunidades educativas禄, remarc贸 el gremio docente. Por ANRed.

La cifra surge del 煤ltimo relevamiento que el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educaci贸n Fueguina (SUTEF) public贸 en su sitio, elaborado con informaci贸n de gremios docentes y medios de comunicaci贸n locales, cuyo mapa interactivo puede verse aqu铆.

En la misma l铆nea, agreg贸: 芦desde el SUTEF queremos adherir al luto por nuestros y nuestras compa帽eros y compa帽eras docentes y no docentes que han fallecido por COVID-19 durante la vuelta a las clases presenciales禄.

Ya a principios de mayo el gremio hab铆a publicado un informe similar, indicando que ya eran 85 las y los docentes y auxiliares fallecidas desde la vuelta de las clases presenciales en todo el pa铆s. En ese momento, el gremio remarcaba: 芦no queremos ser un n煤mero m谩s en las estad铆sticas, no queremos que se naturalicen diariamente muertes que son evitables禄.

En este marco, en cuanto a la realidad que vive la provincia de Tierra del Fuego en particular, en su habitual informe radial el SUTEF se帽al贸: 芦tomamos conocimiento del regreso a las clases presenciales a partir del 31 de mayo a trav茅s de las declaraciones del gobernador Gustavo Adri谩n Melella en los medios de comunicaci贸n. Reiteramos, tal como lo venimos sosteniendo, que no estan dadas las condiciones sanitarias y edilicias para garantizar una presencialidad cuidada禄.

As铆 mismo, agreg贸: 芦esta vez no s贸lo no consultaron, sino que ni siquiera notificaron o informaron la decisi贸n tomada al sindicato. Lamentamos que el gobierno deje a la docencia por fuera de esta decisi贸n, siendo que es la docencia la principal implicada en esta vuelta a la presencialidad. El gobierno nunca tuvo en cuenta la propuesta que realiz贸 el sindicato al inicio del ciclo lectivo, que consiste en la conformaci贸n de comit茅s mixtos entre el Ministerio de Educaci贸n, la docencia y el Ministerio de Salud para dar seguimiento a un proceso de retorno gradual a la presencialidad que garantice no exponer a un riesgo de contagio a la comunidad educativa芦, subray贸 el gremio docente fueguino.