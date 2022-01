–

Ayer por la noche murió Leonardo Pérez, un bebé de la comunidad wichí La Puntana de apenas nueve meses. Falleció en el Hospital Materno Infantil luego de haber sido derivado primero desde Santa Victoria del Este a Tartagal, pero como estaba muy mal se lo volvió a derivar desde allí a Salta capital en vuelo sanitario ayer al mediodía. El bebé padeció durante dos días un cuadro de deshidratación y sepsis. Sin embargo al ser atendido en el Materno infantil diagnosticaron que el test COVID dio positivo y posteriormente el su madre también. Delma Solís, la mamá, fue aislada en una sala del hospital por lo que no pudo ver a su hijito en la terapia. Asimismo el martes falleció otra bebé de 11 meses, quien había estado internada en el Hospital de Tartagal al que fue trasladada por diarrea, vómito y un cuadro de deshidratación. «Una víctima más de desidia del sistema sanitario de la Provincia de Salta. Estamos frente a un genocidio sobre un pueblo ancestral, la muerte de este bebé y la de otro más la semana pasada son consecuencia de las políticas clasistas, racistas, patriarcales». Por ANRed

Ayer por la noche murió Leonardo Pérez, un bebé de la comunidad wichí La Puntana de apenas nueve meses. Falleció en el Hospital Materno Infantil luego de haber sido derivado primero desde Santa Victoria del Este a Tartagal, pero como estaba muy mal se lo volvió a derivar desde allí a Salta capital en un vuelo sanitario ayer al mediodía. El bebé padeció durante dos días un cuadro de deshidratación y sepsis. Sin embargo al ser atendido en el Materno infantil diagnosticaron que el test COVID dio positivo y posteriormente el su madre también.

En diálogo con Página 12 el niyat (cacique) Pablo Solís de la comunidad La Puntana y abuelo del bebé fallecido cuestionó la atención médica de los centros de salud y denunció los malos tratos hacia su hija de 22 años a quien «le hicieron ver cuando desconectaban los cables del cuerpo de su hijo y que el niño murió delante de ella». Para él, este fue un acto que no correspondía.

“No nos explicaron qué le han puesto” dijo y cuando el bebé comenzó a empeorar fue derivado de nuevo desde el centro sanitario de su comunidad al Hospital de Santa Victoria Este. Desde allí lo derivaron al Hospital de Tartagal y ayer los trasladaron en vuelo sanitario al Materno Infantil, donde finalmente falleció.

Además Delma Solís (madre del bebé) había sido aislada en una sala del hospital, por lo que no pudo ver a su hijito en la terapia. La familia que pertenece a una comunidad wichí de Santa Victoria, distante cientos de kilómetros de la capital salteña. Por tal motivo denuncia Pablo Solís que no se ha podido trasladar el cuerpo de Leonardo ni a su madre y ahora además no puede hablar con su familia, porque está en la sala de COVID y no tiene medio de comunicación.

Pablo exige ayuda e intentó comunicarse con distintos organismos, entre ellos el Ministerio de Salud y el IPPIS, que es la institución que está encargada de pueblos originarios en la provincia, para lograr el traslado de su hija hasta Santa Victoria Este.

«Siguen muriendo los chicos de La Puntana«, afirmó Solís al referirse también a la muerte de una bebé de 11 meses que había estado internada en el Hospital de Tartagal al que fue trasladada por diarrea, vómito y un cuadro de deshidratación.

«Una víctima más de desidia del sistema sanitario de la Provincia de Salta. Estamos frente a un genocidio sobre un pueblo ancestral, la muerte de este bebé y la de otro más la semana pasada son consecuencia de las políticas clasistas, racistas, patriarcales» expresaron desde la Fundación Gema en sus redes sociales.

Hace dos dias ingresó a Hospital Materno Infantil de la Provincia de Salta Leonardo Pérez un bebé perteneciente a la comunidad wichi en completa desnutrición , fue derivado desde Santa Victoria a Tartagal pero debido a su cuadro clínico se decidió traerlo a Salta . pic.twitter.com/Jz3yy3byLK — Fundacion Gema Género y Masculinidades (@GemaFundacion) January 20, 2022