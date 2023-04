–

De parte de ANRed April 17, 2023 123 puntos de vista

El pianista y compositor de jazz falleci贸 ayer a los 92 a帽os debido a un c谩ncer de pr贸stata, seg煤n inform贸 su hija Sumayah Jamal al New York Times. Jamal fue uno de los m煤sicos m谩s influyentes del jazz de la segunda mitad del siglo XX, siendo uno de los artistas m谩s admirados por Miles Davis y John Coltrane. Incluso varios artistas conocidos de Hip Hop samplearon fragmentos de su m煤sica. Por Ramiro Giganti (ANRed).

Frederick Russell Jones naci贸 en Pittsburgh el 2 de julio de 1930. En 1950 cambiar铆a su nombre por Ahmad Jamal al convertirse al Islam 鈥測o no adopt茅 un nombre. Es parte de mi entorno ancestral. Re establec铆 mi nombre original, regres茅 a mi propia enredadera y 谩rbol de higos鈥, declar贸 explicando el proceso. Fue predecesor de otros afrodescendientes que abandonaron su nombre de nacimiento consider谩ndolo 鈥渉erencia de esclavitud鈥.

Jamal comenz贸 a tocar el piano a los tres a帽os, empez贸 su formaci贸n a los siete y a los once ya tocaba profesionalmente. Sus primeras influencias musicales fueron Erroll Garner, Art Tatum, Teddy Wilson, Count Basie y Nat King Cole entre otros. En 7 d茅cadas de m煤sica atraves贸 diversos estilos musicales combinando m煤sica cl谩sica, jazz tradicional, blues, minimalismo, modernismo, y hasta g茅neros posteriores cercanos al pop como el funk y el jazz fusi贸n. Fue pionero junto a Miles Davis en el cool jazz, siendo uno de sus m煤sicos predilectos. 鈥淭oda mi inspiraci贸n viene de Ahmad Jamal鈥, habr铆a escrito Miles Davis en sus memorias y agreg贸 鈥渕e noque贸 con sus conceptos de espacio, su toque luminoso, y la manera en que frasea notas acordes y pasajes鈥.

En concreto Miles fue fuertemente influido por la manera modal de improvisar (utilizando escalas modales sobre cada acorde o progresiones breves) que Jamal hab铆a experimentado y que luego Miles la dio a conocer ante el mundo.

Pero tambi茅n la influencia de Ahmad en Miles est谩 en su 谩lbum mas exitoso y recordado Kind of Blue. Su influencia fue tan importante, que durante la grabaci贸n de la canci贸n Freddie Freeloader en el m铆tico 谩lbum Miles Davis pidi贸 al famoso pianista Wynton Kelly un sonido 芦m谩s como Ahmad Jamal禄.

Jamal atraves贸 casi todas las tendencias musicales afroamericanas siendo un actor importante en ellas. Desde su toque magistral en el piano, y su inventiva siempre conectada con las nuevas tendencias. Consideraba al jazz como 鈥渓a m煤sica cl谩sica de Estados Unidos鈥.

鈥淐reo en la improvisaci贸n. Todos los m煤sicos improvisan; incluso Bach, Mozart y Beethoven improvisaron. Improvisaci贸n y libertad son sin贸nimos. El objetivo de todo m煤sico es ser libre, pero la libertad es rara鈥, declar贸 Jamal.

En los a帽os 50 dirigi贸 varios tr铆os y cuartetos hasta asentarse con Israel Crosby en bajo y Venel Fournier en Bater铆a con quienes grab贸 At the pershing but not for me considerada una de las obras m谩s influyentes del jazz. En los a帽os 60 donde se destacan Standard Eyes (1967) y Cry Young (1968) y sobre todo The Awakening (1970). Es tambi茅n recordado el tema de la serie antibelicista M.A.S.H que tambi茅n es de su autor铆a, a principios de los a帽os 70 y originalmente llamado Suicide Is Painless.

Durante los a帽os siguientes continu贸 presentando grabaciones y tocando en los principales clubes nocturnos de Estados Unidos y festivales de jazz en Europa. Grab贸 mas de 60 discos.

Recibi贸 numerosos premios como el Grammy a la trayectoria en 2017, o ser nombrado como 鈥渕aestro del jazz鈥 por el Fondo Nacional de las artes. Pero tambi茅n atraves贸 momentos muy duros como la muerte de su hija mayor en 1979.