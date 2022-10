–

A los 76 a帽os de edad falleci贸 el escritor, ambientalista, economista y docente Antonio Elio Brailovsky que gracias a sus textos e intervenciones se posicion贸 como un referente del ecologismo argentino y latinoamericano. Viv铆a junto a su esposa en Pehuaj贸. Por Mario Hern谩ndez

Antonio Elio Brailovsky era Licenciado en Econom铆a Pol铆tica, especialista en Medio Ambiente y docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad de Belgrano.

Tambi茅n se desempe帽贸 como Profesor Invitado en las Universidades de Salta, La Plata, La Matanza, R铆o IV, Mar del Plata, San Mart铆n y San Andr茅s en Argentina; en las Universidades Ezequiel Zamora, Jos茅 Antonio P谩ez y Pedag贸gica de Maracay en Venezuela, y en las Universidades: Nacional Sedes Medell铆n y Maracay, Central de Bogot谩 y Surcolombiana de Colombia.

Brailovsky fue Convencional Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires, rol desde el cual escribi贸 los textos b谩sicos para el cap铆tulo ambiental de esa Constituci贸n. Como Defensor Adjunto, estuvo a cargo de la primera Defensor铆a del Pueblo Ambiental del mundo en la Ciudad de Buenos Aires.

Autor de decenas de obras de investigaci贸n en temas ambientales y de narrativa. Algunos de sus libros son: Memoria Verde: Historia ecol贸gica de la Argentina; Historia ecol贸gica de Iberoam茅rica; Buenos Aires, ciudad inundable; Historia Ecol贸gica de la Ciudad de Buenos Aires; 脡sta, nuestra 煤nica Tierra; La ecolog铆a en la Biblia; Mariano Moreno, tiempo de opresi贸n.

Brailovsky padec铆a c谩ncer. Al momento de su muerte se encontraba con su esposa en su vivienda ubicada en la localidad bonaerense de Pehuaj贸.

Durante varios a帽os tuve el privilegio de contarlo como columnista en temas ambientales y de ecolog铆a en el programa 芦Metr贸polis禄 que se emite los martes de 21:00 a 22:00 por FM La Boca (90.1). Aqu铆 reproduzco una de las 煤ltimas entrevistas que hicimos en el D铆a Mundial del Medio Ambiente

El mundo est谩 avanzando en las peores decisiones energ茅ticas

-Doctor, he le铆do por ah铆 algo que lo toca de cerca, que avanza la mega obra para reducir la contaminaci贸n del Riachuelo.

-No, no es reducir la contaminaci贸n del Riachuelo, es cambiar la contaminaci贸n de lugar, que no es exactamente lo mismo.

-Ya me parec铆a cuando vi ese t铆tulo.

-Es decir, la contaminaci贸n del Riachuelo es algo muy visible que est谩 ah铆 nom谩s. Lo que est谩n haciendo es un ca帽o muy grande para enviar las cloacas y las descargas industriales sin tratar, lejos, r铆o adentro. El problema es el cambio clim谩tico, es decir, el R铆o de la Plata es un estuario, esto significa que el agua vuelve con las mareas. Adem谩s, que con el cambio clim谩tico est谩 ascendiendo el nivel del mar, est谩 ascendiendo el nivel del r铆o, por lo que va a volver mucho m谩s frecuentemente. Vamos a tener m谩s sudestada y durante cada vez m谩s tiempo la contaminaci贸n del Riachuelo va a apuntar hacia las tomas de agua. De modo que es bastante peor que escupir para arriba.

-驴Por qu茅 hacen esto? Parece irracional como lo plantea usted.

-Depende para qui茅n. El problema es que en la medida en que los funcionarios no son demasiado id贸neos y no hay demasiado control las obras p煤blicas las terminan decidiendo los contratistas. Al contratista lo que le interesa es un inmenso consumo de cemento y una obra inmensa, cuanto m谩s grande mejor. M谩s all谩 de que sea 煤til el problema es la falta de control de lo que se va a hacer, de evaluaciones de impacto ambiental y dem谩s.

-Yo no s茅 si sigue integrando usted esta suerte de comisi贸n asesora que se hab铆a conformado en alg煤n momento. Pero si deciden hacer una obra de esta naturaleza, una inversi贸n important铆sima, 驴los que se supone que son expertos en el tema son consultados?

-Definitivamente no. Aparecen los proyectos y uno supone que los hacen los contratistas, los que van a ganar las licitaciones. No me pregunte c贸mo saben que van a ganar una licitaci贸n antes de ganarla, porque eso ya hace al folclore de la picaresca criolla.

-Bien, quiero que conversemos un poco acerca de la aprobaci贸n del trigo HB4, porque eso ha generado numerosos debates. Uno de los aspectos que genera discusi贸n es su resistencia al glufosinato de amonio, herbicida que es m谩s t贸xico que el glifosato, pero los que est谩n a favor de la aprobaci贸n del trigo HB4, lo consideran un punto menor. Sin embargo, la empresa Bioceres en las presentaciones de sus productos dice lo contrario. 驴Cu谩l es su evaluaci贸n respecto de este tema?

-Argentina ten铆a y tiene muy buen mercado del trigo tradicional, no necesita trigo transg茅nico. Han dicho que le ponen resistencia a las sequ铆as y dem谩s, pero lo importante es que tiene resistencia a un herbicida que se supone matar谩 al resto de las malezas. Herbicida vendido por empresas asociadas, entonces la cosa es vender las semillas y el herbicida.

El problema es que cuando uno entra en la hoja de seguridad del herbicida, del glufosinato de amonio, que lo fabrica la empresa BASF, una qu铆mica internacional, uno empieza a mirar toxicidad en ecosistemas no se sabe, toxicidad a largo plazo no se sabe, capacidad para producir c谩ncer no se sabe, capacidad para nacimientos deformes no se sabe. Se sabe en aquellos aspectos que se sabe, ya sea toxicidad pura, cu谩nto hace falta para matar a alguien, eso est谩 investigado. Efectos a largo plazo, si provoca c谩ncer, si provoca nacimientos deformes no se sabe.

Ahora el nivel de irresponsabilidad que significa aprobar que algo se tire masivamente en los campos, no que se haga en un laboratorio, sino que se tire a campo abierto en cientos de miles de hect谩reas, algo cuyas consecuencias no se saben, encima una de las pocas cosas que s铆 se sabe es que es muy peligroso para la vida acu谩tica. En ning煤n lugar dicen a qu茅 distancia de los cursos de agua hay que fumigar.

Los funcionarios y los empresarios est谩n desesperados porque haya d贸lares, les han dicho que esto trae d贸lares y no han preguntado m谩s. A la poblaci贸n se le vende publicidad entonces la gente cree saber algo porque le entregan la publicidad de la empresa. Por supuesto un canal de televisi贸n donde avisan las empresas que invierten en esto dir谩n que esto es una maravilla, llamar谩n a un supuesto especialista que lo defienda. Pero a m铆 me parece realmente muy peligroso, por un lado, aplicar masivamente un herbicida cuyas consecuencias sobre el medio ambiente y sobre la salud p煤blica no se conocen.

-驴Qu茅 significa que es un herbicida m谩s t贸xico que el glufosinato?

-Que cantidades m谩s peque帽as provocan m谩s da帽o. La toxicidad de un producto se mide por la cantidad que puede hacer da帽o. El glifosato se necesita m谩s para da帽ar. Esto para producir el mismo da帽o lo hace con menos cantidad.

-Pero digamos, 驴ya conocemos cu谩les son las consecuencias de la aplicaci贸n del glufosinato?

-S铆, absolutamente.

-Eso est谩 estudiado.

-El glufosinato de amonio, hay un mont贸n de precauciones extremas que hay que tomar cuando se aplica. Esa parte es la que est谩 estudiada, la que se sabe que llaman los m茅dicos intoxicaci贸n aguda. El problema es la intoxicaci贸n a largo plazo, es decir, con cu谩ntos poquitos a lo largo de cu谩nto tiempo la gente va a desarrollar c谩ncer. Esa cantidad de poquitos y de tiempos no se sabe. Tal vez no haya mucho inter茅s en investigarlo, claro.

-Lo quiero llevar a una problem谩tica ajena hasta cierto punto, porque se desarrolla en otra parte del mundo que es el conflicto en Ucrania. 驴C贸mo incide ese conflicto en la contaminaci贸n atmosf茅rica causada por combustibles f贸siles? Y, 驴en qu茅 medida afecta la preservaci贸n del planeta, por lo menos el objetivo de eliminar para el 2050 la totalidad de las emisiones de carbono originada por carb贸n, petr贸leo o gas?

-Por un lado, hay que tener en cuenta que los peores contaminantes existentes son los explosivos, es decir, no son solamente los gases de efecto invernadero como los ca帽os de escape de los autom贸viles, sino que cada explosivo que tiran son gases que afectan la atm贸sfera y el clima.

Por otro lado, esta guerra ha servido como pretexto para que se disparara una estampida de proyectos gas铆feros carboneros y petroleros en todas partes. Con la idea de 鈥榲amos a bloquear a los rusos鈥 y la 煤nica manera de bloquear a los rusos es producir m谩s all谩 y postergar todos los proyectos clim谩ticos.

-Un buen ejemplo de eso ser铆a Vaca Muerta.

-S铆. Y un p茅simo ejemplo ser铆an los proyectos de exploraci贸n y explotaci贸n de petr贸leo en el Mar argentino donde tambi茅n en ambos casos se incursionan en tecnolog铆as peligrosas. Una cosa es sacar petr贸leo a pocos metros del suelo, en el caso de Comodoro Rivadavia, o como se hac铆a hasta ahora en el mar, sacar petr贸leo a 200 metros de profundidad, y otra cosa es sacar petr贸leo o gas a 3.000 metros donde la empresa que lo haga no tiene ning煤n control con lo que est谩 pasando, y no tiene ninguna manera de reparar un accidente si ocurre. As铆 que lo que se est谩 haciendo es avanzar en las peores decisiones energ茅ticas.