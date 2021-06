–

Este domingo falleci贸 debido al COVID-19 el m茅dico y militante Abel Bohoslavsky. Activista clasista, particip贸 del Cordobazo y posteriormente se integr贸 al PRT. En el exilio continu贸 militando en M茅xico y en la Nicaragua sandinista. Tras su retorno al pa铆s sigui贸 su actividad pol铆tica y sindical, actualmente se desempe帽aba en la Direcci贸n de Sanidad del Departamento Judicial de Lomas de Zamora e integraba la Asociaci贸n Judicial Bonaerense (AJB).

Compartimos a continuaci贸n textos de compa帽eras y compa帽eros que lo recuerdan desde el dolor y el afecto.

Abel Bohoslavsky, un revolucionario de punta a punta.

Por Daniel De Santis.

Abel muri贸 a las 7:30, tres horas despu茅s recib铆 el mensaje de su amigo y compa帽ero Ra煤l Nudel:

鈥 Muri贸 Abel.

鈥 Uhhhh!!! la puta madre que lo pari贸.

Qu茅 golpe, qu茅 Golpe.

Un fuerte abrazo Ra煤l!!

Tard茅 en reponerme del golpe. Abel un compa帽ero, un amigo. Tard茅 a帽os en asumir que era m茅dico, para m铆 era un militante. Muchas veces ante alguna dolencia no sab铆a a qui茅n consultar hasta que alguien me dec铆a, consultalo a Abel, y ah铆 ca铆a que Abel era m茅dico, para mi era militante. Si me preguntaban si era alto o bajo, flaco a gordo no sabr铆a contestar, Abel para m铆 era un militante del PRT.

Despu茅s de a帽os, al asumir que tambi茅n era m茅dico lo llamaba ante cualquier dolencia, en particular cuando hace un a帽o tuve una hemorragia g谩strica y Abel estuvo presente dando sus consejos, llamando a la ambulancia, recomendando sanatorios ya que no sobraban las camas.

Las primeras referencias que tenemos de su militancia socialista se van hasta 1966 en la Facultad de Medicina de C贸rdoba, en la que era compa帽ero de estudios y amigo del Gringo Menna, de qui茅n escribi贸 una amplia biograf铆a. Contaba sus an茅cdotas en la agrupaci贸n Felipe Vallese (o Santiago Pampill贸n) con Ren茅 Salamanca y con las hermanas Lesgart.

Fue un activo militante universitario incorporado al PRT. Leyendo la Revista 鈥淟os 70鈥 lo describ铆an como uno de los cinco grandes oradores de la Universidad de C贸rdoba de aquellos a帽os del Cordobazo y el Viborazo. Sus relatos del Cordobazo eran muy sustanciosos y cada vez los enriquec铆a con su mirada profunda.

M茅dico en el Sindicato de Perkins y en las postas sanitarias en varias tomas de cuarteles.

En 1976 estaba en la lista o fue a trabajar a Angola. Internacionalista en Nicaragua, redactor del diario Barricada del FSLN.

Lo conoc铆 al regreso del exilio, pero ten铆a su nombre de la 茅poca de Nicaragua como 鈥渆l tuerto Abel鈥 o 鈥渆l trosco Le贸n鈥 mal informado por el sector del PRT en el que yo hab铆a quedado. Pero al poco tiempo de conocernos establecimos una s贸lida y perdurable relaci贸n. En ella tuvimos una larga colaboraci贸n de la que sobresalen tres: un ralato sobre la militancia de Santucho escrito por Abel y con aportes m铆os y m谩s adelante otros agregados que le hice. El, cuando lo publicaba, pon铆a primero mi nombre pero el escrito base era de 茅l. Las otras dos fueron las conceptualizaciones que logramos de El Cordobazo y de la Rebeli贸n de 2001. Algunos han querido ver una disputa que nunca la hubo, s铆 una colaboraci贸n no s贸lo te贸rica sino en muchos sentidos, como en la C谩tedra Che Guevara y en el movimiento sindical.

Entre los muchos de sus escritos destaca el libro 鈥淟os Cheguevaristas. La Estrella Roja, del Cordobazo a la Revoluci贸n Sandinista鈥 del cual el fue uno de los protagonistas destacados.

Y esa colaboraci贸n la hac铆amos pese a tener algunas visiones diferentes que nos llevaban a discultir, algunas, no muchas, acaloradamente. Pero siempre en el marco de la l铆nea del PRT.

En los momentos m谩s 谩lgidos de la calumnia (2017), de los luego devenidos en buches de la polic铆a, se reuni贸 con uno de ellos y Abel ante la andanada de infundios le pregunt贸 鈥渃u谩les son las diferencias pol铆ticas鈥 como la letan铆a segu铆a y segu铆a Abel reiter贸 la pregunta cinco veces sin obtener respuestas. Son en esos momentos de la vida en los que se consolidan relaciones de a帽os como la que ten铆amos.

Le detectaron Covid estando al pie del ca帽贸n en la atenci贸n de enfermos. Nos informaba de su evoluci贸n. La primera vez que lo llevaron al Hospital Mu帽iz pidi贸 y le negaron el tratamiento con plasma de covaleciente del que 茅l era uno de los promotores.

Durante un mes estuvimos haciendo fuerza por su salud. No alcanz贸, se nos fue Abel. Un vac铆o en el alma y en la militancia.

Porque Abel Bohoslavsky fue un revolucionario guevarista y santuchista de punta a punta.

隆隆隆Hasta la victoria del socialismo compa帽ero Abel!!!

Abel Bohoslavsky, un militante de los imprescindibles

Por Facundo Burtone, Contrahegemon铆a Web.

Hace tan solo unas horas falleci贸 Abel Bohoslavsky, un militante de los imprescindibles que transito las luchas revolucionarias del cordobazo hasta el presente. Desde contrahegemoniaweb queremos recordarlo con estas sentidas palabras de homenaje de un cumpa que comparti贸 distintos espacios con Abel.

Esta mierda de Covid acaba de llevarse a Abel, otro querido amiviejo. M茅dico, activista sindical, escritor, pero ante todo militante, proletario y socialista como gustaba definirse.

Egresado de la Facultad de medicina en la UN C贸rdoba, activo participante del Cordobazo, fue m茅dico del sindicato clasista de Perkins y desde all铆 de las coordinadoras de Gremios en Lucha. Su militancia en el PRT le vali贸 la salida al exilo a M茅xico en 1977, desde d贸nde migrar铆a a la Nicaragua revolucionaria para ser un destacado constructor del 贸rgano oficial del Sandinismo 鈥淏arricada鈥. Desde su retorno en 1983 particip贸 de cuanto intento de reconstrucci贸n hubo de su espacio pol铆tico, aportando desde lo que mejor sab铆a hacer: la propaganda y agitaci贸n.

Cascarrabias, pero a la vez humilde y generoso. Se trataba de permitirse conocerlo para entender su particular forma de querer. Y s铆, a su modo era muy afectuoso. Y s铆 se hac铆a querer.

Hasta el final su obsesi贸n era juntar a todas las tribus que 茅l mismo buscaba apadrinar. Desde su lugar, sin pretensiones de protagonismo.

Sus reivindicaciones arrancaban con el Viejo Pedro y el Mingo Mena, y desembocaban invariablemente en el Gringo Tosco y el Che. Fue el m谩s Trosco de los guevaristas. Muy agudo a la hora de repasar su recorrido militante, en un sentido autocr铆tico de profundo contenido pol铆tico.

En su libro Los Cheguevaristas (Imago Mundi) Abel nos deja como legado su testimonio personal y un an谩lisis de la historia del PRT-ERP. Tambi茅n sus cr贸nicas sobre el Cordobazo y tantas biograf铆as de antiguos camaradas que quedaron en el camino.

Se me agolpan miles de im谩genes y pensamientos. Su olor a tabaco cubano, los caf茅s de Rosa en esas reuniones interminables en su departamento de Caballito. Las reuniones en lo de Margarita Todesca, donde no paraba de hablar hasta que Marga lo retaba. Su entusiasmo con el Argentinazo de 2001. Sus filosas intervenciones en el Movimiento Intersindical Clasista. Las largas jornadas de discusi贸n en torno al peri贸dico sindical El Mortero. Sus cursos y capacidad oratoria. Pero tambi茅n aquellas visitas repentinas de domingo para 鈥渧isitar a Felipe鈥.

Leonel Urbano, el Tuerto, o simplemente el Abel. Te vamos a extra帽ar mucho. Se va un imprescindible. Y tambi茅n un pedazo de mi historia.

Te dejo el abrazo proletario y socialista con el que siempre nos desped铆amos.

Convencido de que tus banderas seguir谩n ondeando bien alto, hasta la victoria siempre鈥

Facundo Burtone (El Tano)

Comunicado de la Asociaci贸n Judicial Bonaerense Departamental Lomas de Zamora:

Con inmenso dolor tenemos que comunicar el fallecimiento de nuestro compa帽ero, delegado de la Direccion de Sanidad del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, Dr. ABEL BOHOSLAVSKY.

Simplemente Abel para los miles de trabajadores y trabajadoras de Lomas. Una persona muy querida por todos nosotros que dejara un vacio enorme en nuestra departamental. Por sus conocimientos, su calidad profesional, su compa帽erismo y su compromiso siempre con la proteccion de la salud de cada uno de los judiciales.

Parrafo aparte y enormemente destacable ha sido su compromiso gremial. Abel, ademas de haber sido desde los a帽os 60 y 70 un destacado militante comprometido con las luchas de la clase trabajadora, desde el primer dia fue afiliado a la AJB, militante, congresal en dos oportunidades, un compa帽ero siempre involucrado y comprometido en las luchas gremiales por el mejoramiento de las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras Judiciales.

ABEL, estamos conmocionados, tristes, con bronca, como cuando nos toca despedir a un compa帽ero, a un ser querido.

#HastaSiempreCompa帽ero

Estaras presente por siempre en el recuerdo y en las luchas de los Judiciales Lomenses.

COMISI脫N DIRECTIVA DEPARTAMENTAL

#AjbLomas

Junta Promotora

#AjbAvellanedaLanus

隆Hasta la victoria siempre Abel!

Declaraci贸n de la Lista Roja del Neum谩tico.

Con enorme tristeza, en horas de la ma帽ana, nos enteramos de la muerte de Abel Boholasky, victima del Covid.

El compa帽ero Abel era medico, comprometido con la clase obrera. De esa manera brindo todo su conocimiento para ayudar a que los obreros del neum谩tico puedan pelear por mejorar sus condiciones de trabajo.

En los a帽os 70 milito en el PRT-ERP, participo en el cordobazo, fue medico en el clasista sindicato SITRAC-SITRAM de Cordoba, brindo sus esfuerzos en la revoluci贸n Nicarag眉ense鈥

Hasta el 煤ltimo momento atendi贸 a sus pacientes en el gremio de judiciales. Su 煤ltima militancia la desarrollo en la corriente pol铆tico/sindical 鈥淩ompiendo Cadenas鈥.

Se nos fue un compa帽ero, no solo por sus aporte como medico desde una mirada de los trabajadores, sino que tambi茅n por sus aportes en la mirada sindical/pol铆tica clasista.

隆El mejor homenaje es levantar sus banderas y seguir peleando por ellas!

隆Hasta la victoria siempre querido Abel!

Lista Roja ( obreros del neum谩tico)

隆Hasta siempre Abel, tu legado y ejemplo son banderas de victoria!

Por Corriente Pol铆tico Sindical Rompiendo Cadenas.

En la ma帽ana de hoy, con enorme conmoci贸n, recibimos la noticia que sab铆amos que pod铆a ser pero que nos neg谩bamos a considerarla como opci贸n inminente en nuestros pensamientos. Nuestro compa帽ero Abel Bohoslavsky, m茅dico, militante perretista de toda la vida, internacionalista en Nicaragua y revolucionario incansable, nos dejaba f铆sicamente luego de haber contra铆do COVID, semanas atr谩s.

Egresado de la Facultad de medicina en la Universidad de C贸rdoba, Abel particip贸 del Cordobazo, fue m茅dico del sindicato clasista de Perkins y desde all铆 integr贸 las coordinadoras de Gremios en Lucha. Debi贸 exiliarse a M茅xico en 1977, en su condici贸n de militante del PRT-ERP, y desde all铆 partir铆a a la Nicaragua revolucionaria que llev贸 en su coraz贸n hasta el final (junto con la terrible rabia que le suscitaba la triste degradaci贸n de ese proceso pol铆tico).

Abel fue un notable propagandista, con una memoria prodigiosa, pluma aguda y precisa. De estilo cascarrabias tambi茅n fue un polemista nato, en茅rgico, pasional y meticuloso hasta el extremo. Redactor de innumerables materiales de agitaci贸n y propaganda pol铆tica, art铆culos period铆sticos e hist贸ricos, deja como principal legado escrito su libro 鈥淟os Cheguevaristas鈥 donde realiza una recuperaci贸n integral de su experiencia militante como parte de una generaci贸n que fue a fondo en la lucha por la revoluci贸n socialista en nuestro continente.

A Abel se lo llev贸 la pandemia que lo obsesion贸 hasta el final de sus d铆as. En su militancia en nuestra corriente sindical multiplic贸 esfuerzos y propuestas para llamar la atenci贸n y explicar la profunda gravedad de la crisis sanitaria que sufren nuestros pueblos. No era casualidad porque su especializaci贸n en las problem谩ticas de salud laboral de nuestra clase lo llev贸 a colaborar, desde su conocimiento cient铆fico y mirada pol铆tica, con numerosos sindicatos y agrupaciones de base a lo largo de los a帽os.

Sin duda Abel fue el militante de nuestra corriente que con m谩s tenacidad e insistencia batall贸 por concientizar sobre la importancia de los cuidados colectivos ante la pandemia, de la necesidad de cumplir con las distancias f铆sicas sin aislarnos socialmente. Tambi茅n en emprender la denuncia de la voracidad de las patronales y la desidia de los gobiernos que ofrendan la salud y la vida de millones de laburantes en el altar de las ganancias empresariales.

Se fue Abel, mierda, y lo hizo peleando hasta sus 煤ltimos d铆as contra el sistema capitalista del que fue enemigo irreconciliable, sembrando como alternativa la semilla de la solidaridad y el socialismo como 煤nica salida verdaderamente humana ante este sistema social decadente.

A Abel le gustaba enviar y recibir 鈥渟aludos proletarios y socialistas鈥, parafraseando al Gringo Tosco.

Con l谩grimas en los ojos y los pu帽os en alto, hoy lo despedimos de ese modo y hasta la victoria final:

Compa帽ero Abel Bohoslavsky, proletario, socialista y cheguevarista: 隆hasta la victoria siempre!

Corriente Pol铆tico Sindical Rompiendo Cadenas