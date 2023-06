–

17 de junio de 2023

17 de junio de 2023.- Anoche, a las doce y cuarto de la noche, recib铆 una llamada telef贸nica de M茅xico con una noticia que me afect贸 profundamente. Me dijeron que mi viejo amigo y camarada Esteban Volkov hab铆a fallecido. Aunque no puedo decir que esta noticia fuera totalmente inesperada, ya que Esteban hab铆a alcanzado la avanzada edad de 97 a帽os en marzo, sin embargo me llen贸 de una profunda sensaci贸n de p茅rdida irreversible, no s贸lo de un amigo muy querido, sino de la p茅rdida del 煤ltimo v铆nculo f铆sico que quedaba con la persona de uno de los m谩s grandes revolucionarios de todos los tiempos, Le贸n Trotsky.

Debo dejar claro desde el principio que no soy un sentimental, ni creo en los iconos, ni religiosos ni pol铆ticos. Dicho esto, hay que aceptar como un hecho que los s铆mbolos desempe帽an un papel importante en la vida en general, y tambi茅n en la pol铆tica.

Esteban Volkov fue un importante s铆mbolo viviente – el s铆mbolo de toda una 茅poca revolucionaria, un per铆odo heroico de convulsiones y tensi贸n lleno de triunfos y tragedias, que afect贸 a la vida de millones de personas y, por tanto, de individuos. Y quiz谩s en ninguna parte sea este hecho m谩s evidente que en la familia de Le贸n Trotsky y de Esteban Volkov.

Conozco a Esteban desde hace aproximadamente 34 a帽os. Nuestro primer encuentro real fue en el a帽o 1989 en la Ciudad de M茅xico, y marc贸 el inicio de lo que se convirti贸 en una amistad profunda y duradera, basada no s贸lo en afinidades personales sino sobre todo en una solidaridad pol铆tica fundamental.

Image: Museo Casa de Le贸n Trotsky

Mi primera impresi贸n de Esteban como persona fue de un car谩cter muy amistoso, amable y afable. Siempre estaba dispuesto con un chiste, siempre sonriendo y riendo. Pero desde el principio not茅 algo que me impresion贸 profundamente. Ten铆a los ojos azules, lo que me pareci贸 un rasgo muy ruso. Pero me pareci贸 que detr谩s de esos ojos sonrientes se escond铆a un profundo sentimiento de melancol铆a y un intenso sufrimiento, que eran evidentes aunque 茅l nunca tuviera la intenci贸n de mostrarlos.

Pronto me di cuenta de la raz贸n. Cuando ten铆a unos 60 a帽os me dijo: “Soy el miembro de mi familia que m谩s ha vivido”, y me lo repiti贸 muchas veces posteriormente. Estas palabras eran muy ciertas. Pero antes de abordar esta cuesti贸n (algo que s贸lo puedo hacer muy esquem谩ticamente debido a limitaciones f铆sicas, que explicar茅 m谩s adelante) debo contar el motivo por el que se llama Volkov y no Bronstein o Trotsky.

Esteban no llevaba el nombre de su ilustre abuelo. De todas formas, el propio nombre de Trotsky ten铆a un car谩cter totalmente accidental, ya que fue tomado de uno de los carceleros de Trotsky en la 茅poca zarista y utilizado en el trabajo clandestino como seud贸nimo.

Trotsky se cas贸 dos veces; el primer matrimonio fue en Siberia, donde estuvo exiliado los primeros a帽os. De este matrimonio nacieron dos hijas, una de las cuales, Zinaida, fue la madre de Volkov. Su padre, Plat贸n Volkov, hab铆a sido un activo revolucionario bolchevique que fue detenido por Stalin por su participaci贸n en la Oposici贸n de Izquierda de Trotsky en la d茅cada de 1920. Desapareci贸 en el gulag de Stalin, donde m谩s tarde fue asesinado.

Supe por Esteban (cuyo verdadero nombre era Vsievolod, o Sieva Volkov) que no recordaba en absoluto a su padre. S贸lo muchos a帽os despu茅s vi una vieja fotograf铆a borrosa de Plat贸n Volkov que alguien hab铆a enviado al Museo Trotsky de M茅xico. Por lo que yo s茅, esta fotograf铆a borrosa era la 煤ltima prueba que quedaba de su existencia.

Image: Museo Casa de Le贸n Trotsky

En 1927, Stalin hizo expulsar a Trotsky del Partido Comunista Ruso y lo exili贸, primero a Almaty, en Kazajst谩n, y luego a Turqu铆a, donde fij贸 su residencia en la isla de Prinkipo. Cuando Zinaida, la madre de Esteban, pidi贸 permiso para visitar a Trotsky en Prinkipo, se lo concedieron, pero Stalin s贸lo le permiti贸 llevar consigo a su hijo peque帽o Sieva, dejando atr谩s a su hijita que a煤n era un beb茅, mientras su marido permanec铆a en prisi贸n. Pero en cuanto Zinaida abandon贸 el pa铆s, Stalin orden贸 que se cancelara su ciudadan铆a sovi茅tica. Fue un golpe devastador para una persona que ya sufr铆a graves traumas mentales y sell贸 su destino.

Trotsky la envi贸 a Berl铆n para que recibiera tratamiento de un m茅dico que ejerc铆a en el nuevo campo del psicoan谩lisis. Pero ya era demasiado tarde. Sucumbi贸 a la depresi贸n y se suicid贸 metiendo la cabeza en un horno de gas. Sieva se qued贸 as铆 sin padres, en un pa铆s extranjero, que adem谩s estaba ahora sumido en la marea parda del nazismo. Una perspectiva aterradora para cualquier ni帽o.

Trotsky tuvo dos hijos de su segundo matrimonio con Natalia Sedova. El m谩s joven era Sergei, que eligi贸 permanecer en la Uni贸n Sovi茅tica y, al no ser pol铆ticamente activo, se pens贸 que estaba a salvo. Fue un gran error. La s谩dica sed de venganza de Stalin se saciaba no s贸lo con sus enemigos inmediatos, sino en sus familias enteras. Sergei fue arrestado y asesinado en un campo de concentraci贸n. Pero eso vino despu茅s.

Image: Museo Casa de Le贸n Trotsky

En la 茅poca de la muerte de Zinaida, Le贸n Sedov, el hijo mayor de Trotsky, participaba activamente en la direcci贸n de la Oposici贸n de Izquierda Internacional en Berl铆n. Tras la victoria de Hitler, se traslad贸 a Par铆s para establecer un centro de la Internacional en esa ciudad, llevando consigo a Sieva.

Lo que m谩s me impresion贸 de Esteban Volkov fue la naturaleza irreprimible de su car谩cter. Las pruebas y tribulaciones de su joven vida habr铆an sido m谩s que suficientes para destruir psicol贸gicamente a cualquier ni帽o. Pero no era el caso de Esteban Volkov. A menudo me relataba con gran placer los recuerdos de su estancia en Par铆s, donde vagaba libremente explorando aventuras a orillas del Sena. Pero estos placeres no iban a durar mucho tiempo. El largo brazo de la GPU se extend铆a hasta Par铆s y mucho m谩s all谩. Leon Sedov fue asesinado mientras se recuperaba de una operaci贸n en el hospital. Una vez m谩s, Esteban Volkov qued贸 hu茅rfano.

Otro trauma comenz贸 cuando la compa帽era de Le贸n Sedov, una persona muy desequilibrada, reclam贸 la custodia del ni帽o y se opuso en茅rgicamente a los intentos de su abuelo de llevarlo a M茅xico, el 煤nico pa铆s que hab铆a permitido a Trotsky el exilio pol铆tico. Al final, Trotsky gan贸 su caso y Sieva Volkov pudo irse a reunirse con su abuelo en Coyoac谩n, en las afueras de Ciudad de M茅xico.

Por cierto, hay una carta muy conmovedora que Trotsky escribi贸 a Sieva en aquella 茅poca en la que le imploraba que no olvidara la lengua rusa. Su abuelo argumentaba que Sieva ten铆a una hermanita en Rusia y que tarde o temprano podr铆a reencontrarse con ella, por lo que deb铆a poder comunicarse con ella. De hecho, la madre de Zinaida, Aleksandra Sokolovskaya, hab铆a sido detenida por Stalin y enviada a un gulag donde muri贸. La hermana peque帽a de Esteban desapareci贸 y durante mucho tiempo se la dio por muerta. Sin embargo, muchos a帽os despu茅s, gracias a las investigaciones del trotskista franc茅s Pierre Brou茅, fue encontrada viva en Mosc煤, y en los a帽os de Gorbachov Esteban pudo visitarla. Pero se trata de un encuentro tr谩gico, por dos razones. En primer lugar, como Trotsky hab铆a predicho, fueron incapaces de comunicarse entre s铆 en un idioma que ambos pudieran entender. Adem谩s, ella estaba en la fase final de un c谩ncer, y muri贸 poco despu茅s.

Durante un tiempo en Coyoac谩n, Sieva descubri贸 por primera vez las alegr铆as de una vida familiar. “Era como una peque帽a familia”, dec铆a. Su abuelo lo trat贸 con todo el cuidado, atenci贸n y amor que le hab铆an faltado. Su relato de la bondad y el amor de Trotsky desmiente la calumnia tan repetida de que Trotsky era un tirano cruel y de coraz贸n duro. No dir茅 m谩s sobre el tema ahora, ya que lo he tratado anteriormente y sin duda lo volver茅 a tratar.

Este per铆odo id铆lico en Coyoac谩n fue como un puerto tranquilo entre dos tormentas terribles. Y la m谩s terrible estaba por llegar. La GPU atac贸 dos veces la casa de los Trotsky. En el primero Esteban fue herido en el pie por una bala perdida. Pero el ataque fracas贸 en su objetivo, que solo logr贸 unos meses m谩s tarde, en agosto de 1940. Esteban ten铆a s贸lo 14 a帽os.

No repetir茅 lo que se ha dicho sobre este sangriento suceso. Esteban Volkov lo ha contado muchas veces, pero me di cuenta de una cosa: cada vez que Esteban repet铆a esta historia, parec铆a estar reviviendo los acontecimientos de aquel terrible d铆a, como si hubiera ocurrido ayer mismo.

Image: Museo Casa de Le贸n Trotsky

No me cabe duda de que cuando Stalin se enter贸 de que el asesinato hab铆a sido un 茅xito, se alegr贸 mucho. Habr铆a concluido “misi贸n cumplida”. Sin embargo, se equivoc贸. No es dif铆cil acabar con la vida de un hombre o una mujer. Somos animales muy d茅biles y cualquier cosa puede matarnos: un cuchillo, una bala o un picahielos. Pero es imposible matar una idea a la que le ha llegado su hora.

La lucha que Trotsky inici贸 para defender la herencia de Lenin y la revoluci贸n de Octubre no termin贸 con el asesinato de Trotsky. Ha continuado y contin煤a hasta el d铆a de hoy. Y un papel muy importante en esa lucha ha sido el de Esteban Volkov, que dedic贸 toda su vida a defender las ideas de Trotsky y lo que 茅l llamaba “la memoria hist贸rica”. La expresi贸n m谩s clara de ello fue su incansable labor para fundar y defender la Casa Museo Trotsky en Coyoac谩n que es un importante punto de referencia de nuestro movimiento a nivel internacional.

Su labor en el Museo la contin煤a lealmente la licenciada Gabriela Noriega, la persona que m谩s que nadie ha cuidado de Esteban Volkov y velado por su salud y bienestar durante los 煤ltimos a帽os de su vida, cosa que nadie m谩s ha hecho.

La muerte de Esteban Volkov significa la desaparici贸n del 煤ltimo v铆nculo f铆sico que quedaba con Le贸n Trotsky. Pero de ninguna manera significa el fin de la lucha que Trotsky comenz贸 y que 茅l contribuy贸 de manera nada despreciable a continuar. La Tendencia Marxista Internacional nos enorgullecemos de ser los continuadores de esta gran tradici贸n revolucionaria, y nos comprometemos ante la tumba de Esteban Volkov a continuar esta lucha hasta el final.

Image: Museo Casa de Le贸n Trotsky

Es una l谩stima que esta triste noticia me haya llegado mientras estoy de vacaciones en una casa de un pueblecito del sur de Espa帽a donde carezco de los medios m谩s elementales para escribir algo serio. No tengo a mi disposici贸n ni un ordenador ni mis notas sobre la vida y obra de Esteban Volkov que permanecen en un caj贸n de mi despacho en Londres. Agradezco la ayuda de un camarada que ha tenido la paciencia y la devoci贸n de copiar mis palabras dictadas por tel茅fono. Pero prometo que en cuanto regrese a Londres escribir茅 algo que haga justicia a la memoria de mi querido amigo y camarada Sieva Volkov.

Mientras tanto, finalmente, dejo la 煤ltima palabra a un poeta griego que expresa mis sentimientos en este triste momento, mucho m谩s eficazmente que cualquier cosa que yo pudiera escribir:

Me dijeron, Her谩clito, me dijeron que estabas muerto .

Me hicieron escuchar amargas noticias y verter amargas l谩grimas .

Llor茅 al recordar cu谩ntas veces t煤 y yo

hab铆amos cansado al Sol hablando y lo hab铆amos

hundido en el cielo.

Y ahora que descansas, mi querido y viejo hu茅sped cario,

pu帽ado de grises cenizas, en paz desde hace mucho, mucho tiempo,

est谩n a煤n tus agradables voces, tus ruise帽ores, despiertos;

pues la muerte se lo lleva todo, pero con aquello no puede.