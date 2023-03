–

De parte de ANRed March 2, 2023 239 puntos de vista

A los 89 a帽os parti贸 este legendario saxofonista nacido en Newark, Nueva Jersey, en 1933. En su trayectoria se encuentran todas las transiciones del g茅nero en las 煤ltimas d茅cadas: jazz-rock, post-bop, jazz modal y hasta funk y rock. Su saxof贸n acompa帽o a artistas como Miles Davis, Herbie Hancock, Joe Zawinul, Art Blakey, Carlos Santana, Esperanza Spalding y hasta los Rolling Stones entre otros. Por Ramiro Giganti (ANRed).

Su muerte fue confirmada por su publicista Alisse Kingsley desde el hospital, sin conocerse p煤blicamente a煤n los motivos seg煤n inform贸 el diario New York Times. 鈥淓l Sr. Shorter ten铆a un estilo astuto y confiado en el saxof贸n tenor, identificable al instante por su tono de bajo brillo y sentido el铆ptico de la frase. Su sonido fue m谩s brillante en el saxo soprano, instrumento en el que dej贸 una influencia incalculable. Pod铆a ser inquisitivo jocoso o elusivo, pero siempre con una entonaci贸n se帽alada y claridad en el ataque鈥, escribi贸 Nate Chinen, periodista del medio neoyorquino.

Heredero de John Coltrane, dej贸 un legado que influenci贸 a notables artistas que lo sucedieron como Branford Marsalis. En los a帽os 60 fue parte de los dos quintetos m谩s celebra dos de la historia del jazz: los Art Blakey鈥檚 Jazz Messengers (luego devenido en sexteto) y el quinteto de Miles Davis. Durante su etapa con Davis, que sigui贸 hasta 1970, Shorter se convirti贸 en el compositor m谩s prol铆fico del grupo, contribuyendo con temas como E.S.P., Footprints, Pinocchio, Nefertiti, Sanctuary, y Prince of Darkness, entre otras. Al producirse la transici贸n de Davis del jazz ac煤stico al el茅ctrico, Shorter toc贸 tambi茅n el saxo soprano en 1968, un instrumento que result贸 ser m谩s adecuado para los nuevos timbres electr贸nicos que el tenor. Adem谩s de haber grabado gran parte de sus 谩lbumes como solista entre 1959 y 1970.

Shorter expandi贸 su repertorio musical del hard bop a los mismos l铆mites de la vanguardia atonal, incluso con interesantes incursiones en el territorio de la fusi贸n con el rock a comienzos de los setenta cuando form贸 junto con Joe Zawinul y Miroslav Vitous el legendario grupo Weather Report donde permaneci贸 tocando tanto saxo soprano como tenor hasta 1985. En ese per铆odo grab贸 15 谩lbumes con la banda. El trabajo como solista de Shorter durante esta etapa estuvo muy limitado, produciendo un 煤nico disco, Native Dancer, una interesante aproximaci贸n a la fusi贸n con ritmos brasile帽os en colaboraci贸n con Milton Nascimento.

Para quienes no conocen a Weather Report, fue una de las mas trascendentes bandas de jazz/rock y fusi贸n de los a帽os 70, siendo una gran influencia de, por ejemplo, Ser煤 Gir谩n en Argentina.

Entre 1959 y 2014 grab贸 m谩s de 25 谩lbumes como solista y otras decenas junto a grandes artistas que incluyen a figuras de otros g茅neros como Joni Mitchel, Carlos Santana, la legendaria banda Steely Dan y hasta una colaboraci贸n con los Rolling Stones, donde toca el saxo soprano en el final de How Can I Stop, del 谩lbum Bridges to Babylon de 1997.

En 1998 recibi贸 un doctorado honorario en m煤sica del prestigioso Berklee College of Music. En su carrera recibi贸 10 premios Grammy, tanto como compositor, como instrumentista.鈥 En 2006, su cuarteto gan贸 el premio anual para peque帽os grupos de jazz, de la Asociaci贸n de Periodistas de Jazz norteamericana. En el 2007 recibi贸 el 芦Premio Donostiako Jazzaldia禄, entregado anualmente por el Festival de Jazz de San Sebasti谩n (Jazzaldia). En 2010 fue reconocido con otro doctorado honor铆fico de la Universidad de Nueva York.