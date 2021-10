Las tres redes sociales de Mark Zuckerberg -Instagram, WhatsApp y Facebook- fueron las primeras en sufrir problemas, que en un efecto bola de nieve arrastraron a otras tecnol贸gicas. Se derrumban las acciones de la empresa que ya ven铆a expuesta por la difusi贸n de 鈥淭he Facebook Files鈥, la filtraci贸n de documentos que revelan algunas de sus peores pr谩cticas.

Con informaci贸n de RT, Agencia Reuters, Agencia T茅lam, Gizmodo y Xataka.



Las principales redes sociales sufrieron este lunes una ca铆da global que se propag贸 como una bola de nieve.

Primero, llegaron reportes de problemas de funcionamiento de Instagram, WhatsApp y Facebook, pero m谩s tarde se dio a conocer que Telegram empez贸 a funcionar m谩s lentamente, seguido por la ca铆da de TikTok. Mientras tanto, Reuters se帽al贸 que adem谩s Twitter, Google y servicios web de Amazon sufrieron fallos.

驴Cu谩n extenso es el problema?

De acuerdo con los datos del portal DownDetector, los problemas se registraron en pa铆ses europeos, asi谩ticos, latinoamericanos, as铆 como en Estados Unidos, Canad谩 y Australia.

Entre las quejas reportadas, se encuentran la imposibilidad de abrir las aplicaciones, acceder al sitio, conectarse con el servidor y enviar mensajes.

驴Qu茅 dicen las plataformas?

Las distintas redes de Facebook se vieron obligadas a comunicar desde sus cuentas de Twitter.

Desde Instagram pidieron a sus usuarios que tengan paciencia y destacaron que est谩n trabajando para subsanar los problemas.

鈥淓stamos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a la aplicaci贸n de Facebook. Estamos trabajando para hacer que las cosas vuelvan a la normalidad lo antes posible y nos disculpamos por cualquier inconveniencia鈥, afirmaron desde Facebook.

We鈥檙e aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We鈥檙e working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible.

Thanks for your patience!

鈥 WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021