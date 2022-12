–

De parte de ANRed December 11, 2022 177 puntos de vista

Se autoriza a una madre a residir en la vivienda junto a sus hijos, en contra del acuerdo homologado, el cual fijaba el plazo perentorio de un a帽o. Fallo: Atribuci贸n del Hogar en contexto de violencia. 鈥淕. F. J. C/ B. P. J. S/ EXCLUSION DEL HOGAR (ART. 237 BIS DEL CPCC)鈥 La Plata, 24 de agosto de 2021. Abogada interviniente Blanca Escurra. Por Erica P茅rez para Diario Femenino.

I.-Resumen de los hechos.

En la resoluci贸n dictada en 10 de mayo de 2021 se rechaza el planteo de nulidad presentado por la Sra. B., y se atribuye el uso de la vivienda familiar a favor de los ni帽os L., D. y L. hasta la mayor铆a de edad, con costas en el orden causado.

Apela P. J. B. el 13 de mayo del corriente manteniendo su recurso con el memorial glosado el 20 de mayo, el que es replicado por la contraria el 2 de junio, siempre del a帽o 2021 (arts. 242 y 246 del CPCC).

En la aludida pieza del 13 de mayo la recurrente se agravia de que se haya desestimado su planteo de nulidad del acta acuerdo de fecha 10 de octubre de 2019 -en tanto le atribuye el uso del inmueble situado en la calle xx n掳 xxx de Guernica por el plazo perentorio de un a帽o- sin tener en cuenta la violencia estructural que afectaba su voluntad, implicando tal decisi贸n discriminaci贸n contra la mujer, desechar la perspectiva de g茅nero que debe primar en la resoluci贸n de estos casos, y dejarla a ella y a sus hijos sin vivienda. Que el uso de la vivienda a favor de los menores se extienda hasta que 茅stos alcancen la edad de 21 a帽os, momento que coincidir铆a con el cese de la obligaci贸n alimentaria.

II.- Atribuci贸n de la Vivienda en la Uni贸n Convivencial. Convivientes adultos.

El C贸digo Civil y Comercial regula, entre los efectos del cese de la uni贸n convivencial, la atribuci贸n provisoria del uso del inmueble que fuera sede de dicha uni贸n al conviviente que tiene a su cargo el cuidado de hijos menores de edad, con capacidad restringida, o con discapacidad; o si acredita la extrema necesidad de una vivienda y la imposibilidad de procur谩rsela en forma inmediata.

En ambos supuestos lo que la ley contempla es su atribuci贸n a uno de los convivientes adultos, por un plazo a fijarse por el juez que no puede exceder de dos (2) a帽os a contarse desde el momento en que se produjo el cese de la convivencia (art. 526 del C贸d. Civil y Comercial).

La atribuci贸n se concede seg煤n ciertas pautas orientadoras, donde predominan el hecho de asumir el cuidado de hijos minusv谩lidos, la necesidad de su uso, la imposibilidad de procurarse otra vivienda y el resguardo de los intereses del grupo familiar.

III.- Acta de Acuerdo Homologado.

En autos, la atribuci贸n del inmueble de calle XX n掳 XXX de la localidad de Guernica fue concedida a la apelante P. J. B. mediante el acta acuerdo de fecha 10 de octubre de 2019, homologada el 10 de octubre del mismo a帽o, por el plazo perentorio de un a帽o, el cual comenz贸 a correr a partir de la fecha de su celebraci贸n y feneci贸 el 9 de octubre de 2020.

La compulsa del expediente tambi茅n muestra que son hechos probados documentalmente o no controvertidos por las partes, la existencia de la uni贸n convivencial, que de ella nacieron los menores L. J., D. C. y L. D. G., que la primera posee una discapacidad, y que conviven y son asistidos por su madre.

En punto a la pretendida nulidad esgrimida por P. J. B. respecto a lo acordado sobre el uso del inmueble en la aludida audiencia del 10 de octubre de 2019, para su resoluci贸n deben sopesarse dos l铆neas argumentales. Por un lado, la apreciaci贸n del Sr. Juez 芦a quo禄 acerca de que dicha audiencia las partes actuaron con el debido patrocinio letrado (art. 56 del CPCC), la Sra. Asesora de Incapaces en su dictamen del 6 de noviembre de 2019 estim贸 que pod铆a procederse a la homologaci贸n del acuerdo, y que no exist铆an a ese momento nuevas denuncias de episodios de violencia o restricciones sobre F. J. G. que permitieran vislumbrar la falta de discernimiento, intenci贸n y libertad, o de afectaci贸n de la voluntad por violencia estructural en la Sra. B. (arg. art. 260 del C贸d. Civil y Comercial), por lo que no correspond铆a aplicar los preceptos de los art铆culos 11 de la ley 12.569 y 28 de la ley 26.485.

Y por otro lado, las observaciones contenidas en el memorial del 20 de mayo de 2021, tendientes a demostrar que la violencia estructural ejercida por el incidentista sobre la apelante y los ni帽os, antes y despu茅s de la audiencia celebrada el 10 de octubre de 2019, habr铆an viciado su voluntad por un lapso que extender铆a m谩s all谩 del cese de las primeras medidas restrictivas decretadas en la causa 芦B., P. J. c/ G., F. J. s/ PCVF禄 en tr谩mite ante el Juzgado de Paz Letrado de Presidente Per贸n.

Frente a esos argumentos encontrados, este tribunal considera ajustado a derecho confirmar el rechazo del planteo de nulidad esgrimido por la Sra. B. el 20 de febrero de 2020, ya que el principio de trascendencia que impera en materia de nulidades procesales impone a la nulidicente, al momento de incoar el planteo, la ineludible carga de expresar el perjuicio sufrido y explicitar las defensas -en sentido lato- que se ha visto privada de oponer, dado que la apuntada carga procesal no se satisface con la mera y gen茅rica invocaci贸n de haber padecido un gen茅rico o, a煤n peor, inasible perjuicio [1]

En efecto, el art. 526 del Cod. Civil y Comercial al regular el uso de la vivienda familiar por uno de los convivientes adultos, dispone que el juez debe fijar un plazo de atribuci贸n que no puede exceder de dos a帽os contados desde el momento en que se produjo el cese de la convivencia, y como en el 芦sub lite禄 la accionada P. J. B. goza de esa atribuci贸n de uso al menos desde el 10 de octubre de 2.019 -lo que evidencia que dicho plazo hoy se encuentra vencido-, no es posible advertir que beneficio real y concreto puede reportarle la declaraci贸n de nulidad del acta acuerdo, puesto que rigiendo aquella limitaci贸n temporal la realizaci贸n de una nueva audiencia mal pueda mejorar su situaci贸n respecto de la vivienda.

IV.- Preceptos de la atribuci贸n de la vivienda, ni帽os/as menores de edad.

Al margen de lo hasta aqu铆 considerado, cabe advertir que el art. 526 del C贸d. Civil y Comercial regula 煤nicamente la atribuci贸n del uso de la vivienda familiar a alguno de los convivientes adultos, raz贸n por la que el fundamento jur铆dico de su atribuci贸n a los hijos menores surge de la armonizaci贸n de otros preceptos del mismo cuerpo legal, con los de leyes nacionales y supranacional que tutelan los derechos de los ni帽os y adolescentes (art. 75 incs. 22 y 23 de la Constituci贸n Nacional).

En esa tarea, no deben perderse de vista los lineamientos dados por el M谩ximo Tribunal Provincial sobre el principio 芦favor minoris禄, con expresa recepci贸n en los arts. 3 y 5 de la ley 26.061, cuando determinan qu茅 ante la posible colisi贸n o conflicto entre los derechos e intereses de los menores, en oposici贸n a otros derechos e intereses igualmente leg铆timos, han de prevalecer los primeros (en el mismo sentido, art. 4潞 de la ley 13.298).

La Convenci贸n sobre los Derechos del Ni帽o consagra la prioridad del inter茅s de los ni帽os y adolescentes (arts. 3.1 y 9.3), inter茅s al que no es ajena la protecci贸n de su centro de vida, entendido 茅ste como el lugar de residencia habitual donde ha construido una serie de v铆nculos de distinta naturaleza, m谩s all谩 del cobijo, afecto y contenci贸n que le proporcionan sus progenitores, el que debe preservarse para evitar cambios y esfuerzos de adaptaci贸n a nuevos entornos sociales y escolares (SCBA, C 91.622, sent. del 26-10-2010).

Volviendo a lo inherente a la atribuci贸n de la vivienda familiar, ella posee entre sus objetivos conservar el hogar familiar cuando hay hijos menores, como en el caso de autos donde los ni帽os se encuentran bajo el cuidado de su madre, quien por sus magros ingresos pecuniarios carece de la posibilidad de procurarse una vivienda distinta, su patrocinio por un defensor oficial, y monto de las cuotas alimentarias provistas por el progenitor que emergen de la compulsa telem谩tica del expediente 芦B., P. J. c/ G., F. J. s/ Ejercicio de la responsabilidad parental禄, en tr谩mite ante el Juzgado de Familia N掳 8).

Esta situaci贸n se encuentra prevista en la normativa animada por la solidaridad familiar, y al respecto la doctrina especializada tiene dicho que 芦La atribuci贸n de la vivienda cuando est谩n presentes los hijos menores, o con discapacidad o con capacidad restringida, reitera en sus fundamentos la idea que atraviesa el sistema familiar vigente, cual es el deber alimentario de ambos progenitores, y la tutela de la vivienda como derecho fundamental禄 [2]

Ello es as铆, porque la vivienda constituye un componente de m谩xima importancia del deber alimentario de los progenitores, y en el caso bajo examen debe protegerse a quien se encuentra con mayores limitaciones y en situaci贸n de vulnerabilidad, primordialmente los ni帽os nacidos de la uni贸n convivencial de las partes.

Como se viera, el plazo de duraci贸n de la atribuci贸n de la vivienda dispuesta por el art. 526 del C贸d. Civil y Comercial es de dos a帽os desde el cese de la convivencia, plazo que al momento de dictarse la resoluci贸n en crisis se encontraba holgadamente cumplido.

Empero, por sobre un plazo que -se reitera -s贸lo tiene en cuenta el inter茅s de los convivientes adultos, debe privilegiarse y anteponerse el inter茅s superior de los menores que habitan la vivienda con su madre, ya que la prioridad es propiciar su crecimiento y el desarrollo integral de sus tendencias operativas, cobij谩ndolos en un hogar libre de violencias.

En esa l铆nea de razonamiento, la jurisprudencia ha afirmado que 芦Habiendo ni帽os o ni帽as habitando la vivienda familiar, el plazo de atribuci贸n m谩ximo de dos a帽os que fija el art. 526 del C贸d. Civil y Comercial no rige para ellos, porque la vivienda tambi茅n es un rubro de los alimentos que debe cubrir el progenitor que no convive con ellos en ese momento禄 [3]

Por todo lo expuesto -aunque con especial 茅nfasis en lo antes considerado-, atendiendo a las condiciones personales y de vulnerabilidad de los menores L. J., D. C. y L. D. y en miras de respetar el pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social y cultural, como tambi茅n su centro de vida (cit. art. 3, incs. c), e) y f) de la ley 26.061), es que este tribunal entiende razonable y ajustada a derecho la decisi贸n del Sr. Juez de primera instancia de atribuirles el uso de la vivienda familiar ubicada en la calle XX n掳 XXX de la localidad de Guernica, siempre que se mantengan las circunstancias tenidas en cuenta al dictarse el resolutorio de fecha 10 de mayo de 2021, aunque extendi茅ndolo hasta que los menores alcancen la edad de veinti煤n a帽os por tratarse de una atribuci贸n de uso que integra la noci贸n jur铆dica de alimentos conforme a la preceptiva del art. 659 del C贸d. Civil y Comercial.

V.- La situaci贸n de la Progenitora respecto del Inmueble.

En el considerando IV del resolutorio apelado se reput贸 que 芦el inter茅s superior de L., D. y L. se ver铆a seriamente afectado en caso de que la Sra. B. tenga que restituir la vivienda al Sr. G.禄, juicio que esta alzada comparte plenamente, pero que inevitablemente conduce a evaluar, y definir, cu谩l ser谩 la situaci贸n de la progenitora respecto del inmueble, ya que acontece, y est谩 en el orden natural de las cosas, que por su corta edad ella es quien convive con los hijos, los asiste y conforma el grupo familiar cuya tutela se procura.

Y justamente, con el objeto de resguardar el grupo familiar, se entiende apropiado y aconsejable autorizar expresamente a P. J. B. a residir en la vivienda familiar hasta el momento en que los ni帽os arriben a la edad de 21 a帽os o cuando 茅stos dejen de convivir con ella, lo que antes suceda en el tiempo. Soluci贸n que mantiene el 芦status quo禄 en la relaci贸n materno-filiar, y coadyuva tambi茅n a resguardar a la incidentada de la violencia de g茅nero.[4]

POR ELLO, por las razones expuestas, se modifica la resoluci贸n apelada de fecha 10 de mayo de 2021 extendiendo la atribuci贸n del uso de la vivienda familiar a favor de los ni帽os L., D. y L. hasta que cumplan 21 a帽os, y autorizando a P. J. B. a residir en la vivienda familiar hasta el momento en que sus hijos lleguen a la edad antes indicada o cuando dejen de convivir con ella, lo que antes suceda en el tiempo, confirm谩ndola en lo dem谩s que decide. Las costas de alzada se imponen por su orden, atento los fundamentos y alcance del presente pronunciamiento (arg. arts. 68, 69 y 71 del CPCC). REG. NOT. Dev.

VI.- A modo de conclusi贸n:

La mujer que vive episodios de violencia, no puede mediar con el agresor. La discusi贸n no radica en si contin煤an o no esos episodios. Sino en su situaci贸n an铆mica, la cual se ve desmejorada a causa de permanecer inmersa en el c铆rculo o ciclo de violencia, con secuelas que trascienden como la baja autoestima o el temor. Que las medidas de protecci贸n no est茅n vigentes o que las mismas no sean renovadas, no es un factor para considerar la igualdad al momento de convenir.

Sino que se debe ponderar que, en el caso de v铆ctimas de violencia de g茅nero, el 芦tiempo禄 de reparaci贸n no es cronol贸gico, sino que resulta de los mecanismos personal铆simos con lo que se cuentan para lograr superar tanto desde lo emocional, motivacional y/o cognitivo las circunstancias que ocasionaron la situaci贸n. Es decir, no basta con tomar la decisi贸n de romper con el ciclo de la violencia sino que adem谩s implica desaprender conductas y lograr el empoderamiento necesario para defender otros intereses,鈥 [5]

Al respecto se ha dicho: 鈥(鈥) frente a conflictos entre particulares en los que haya antecedentes de conductas asimilables a violencia de g茅nero contra la mujer que es parte en el juicio los jueces deben duplicar la prudencia, poner sobre la lupa el principio de autonom铆a de la voluntad previsto en el C贸digo Civil, asegurar que el/la abogado/a de la mujer que padece la situaci贸n de violencia realice realmente una defensa 芦genuina禄 de los intereses de su asistida y tener en especial consideraci贸n al momento de resolver una perspectiva de g茅nero acorde a los principios que prev茅 la Ley de Protecci贸n Integral a las Mujeres N掳 26.485 鈥攄e orden p煤blico鈥, nuestra Constituci贸n Nacional y el ordenamiento internacional de derechos humanos.[6]

Para lograr juzgar con perspectiva de g茅nero se requiere reconocer que existen patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de g茅nero y que son necesarios conocer y aceptar su existencia al momento de decidir. [2]

(*) Abogada egresada de la UBA. https://blog-ericaperez.blogspot.com/

Referencias bibliogr谩ficas

[1] (arg. art. del 172 del CPCC; esta Sala I, causa n掳 211.892, reg. sent. 85/92 causa n掳 233.483, reg. int. 190/00, y causa n掳 258.412, reg. int. 104/13, entre muchas otras).

[2] (Convenci贸n sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, ley 27.044; art. 659 del C贸d. Civil y Comercial; Kemelmajer de Carlucci, A铆da 鈥 Herrera, Marisa 鈥 Lloveras, Nora, Tratado de Derecho de Familia, T. II, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2019, p谩g. 197).

[3] (conf. C谩mara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II, sent. del 16 de mayo de 2018 en autos 芦S. M. L. c/ R. M. A. s/ materia a categorizar禄).

[4] (conf. C谩m. Civil y Comercial de Jujuy, Sala 2掳, 芦S.,R.T. c. C.,S. s/ desalojo禄, sent. del 11/11/2015, Rubinzal Online RE J 818/16; 芦B., P. J. c/ G., F. J. s/ PCVF禄 en tr谩mite ante el Juzgado de Paz Letrado de Pte. Per贸n; art. 1 del Pacto de San Jos茅 de Costa Rica; ley 24.385)

[5]禄A., A. J. C/ T., G. M. S/ ORDINARIO (f)禄General Roca, 04 de Febrero de 2019.

[6] (鈥淎utonom铆a de la voluntad y violencia de g茅nero鈥, Yankielewicz, Daniela L. y Olmo, Juan Pablo, Publicado en: DFyP 2014 (septiembre), 84, Cita Online: AR/DOC/2795/2014).

[7] Medina, Graciela, 鈥淛uzgar con perspectiva de g茅nero: 驴por qu茅 juzgar con perspectiva de g茅nero鈥 y 鈥溌緾贸mo juzgar con perspectiva de g茅nero?, La Ley Online, AR/DOC/3460/2015).