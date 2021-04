La Izquierda diario Venezuela



Se cuentan por miles los desplazados a ra铆z de los enfrentamientos desde el fin de semana pasado entre los grupos armados que act煤an en la zona fronteriza (presumiblemente los llamados 鈥渄isidentes de las FARC鈥) y las fuerzas gubernamentales. La actuaci贸n militar y de las FAES se ha ensa帽ado contra la poblaci贸n, seg煤n denuncias de allanamientos por doquier, detenciones arbitrarias, saqueos a casas y peque帽os comercios, bombardeos en comunidades e incluso la ejecuci贸n de una familia entera, mostrados luego como 鈥渕iembros de grupos irregulares鈥.

El jueves 25 de marzo, una familia fue sacada de su casa en el barrio 5 de Julio, sector La Victoria de la parroquia Urdaneta del estado Apure, siendo encontrados luego muertos en El Ripial, otro sector de la misma parroquia fronteriza, presentados como miembros de un 鈥済rupo armado irregular鈥 que se habr铆an enfrentado a las fuerzas militares y policiales que est谩n actuando en la zona. Diversos familiares desmienten que se tratasen de miembros de ning煤n grupo armado y, mucho menos, que se hayan enfrentando con los militares y funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Polic铆a Nacional Bolivariana.

Cientos de familias enteras en la 煤ltima semana han tenido que huir de la zona, cruzando el caudaloso r铆o Arauca hacia el municipio colombiano de Arauquita. Seg煤n las autoridades de la zona, se han dispuesto 8 albergues para recibir a los desplazados, que de acuerdo con un corte de la Defensor铆a del Pueblo de este 25 de marzo, llegaban a 2.653 venezolanos y 521 colombianos. Aproximadamente 3 mil desplazados en menos de una semana que iniciaron los enfrentamientos entre lo que pareciera ser uno de los llamados 鈥済rupos disidentes鈥 de las FARC, y el ej茅rcito venezolano, apoyado en los 煤ltimos d铆as por las FAES.

Las v铆ctimas de estas ejecuciones que se denuncian son Luz Dey Remolina, su esposo Emilio Ram铆rez, y dos j贸venes, Jeferson Uriel Ram铆rez, hijo de ambos, y Ehiner Anzola Villamizar, cu帽ado de Luz Dey. En las im谩genes mostradas por funcionarios del Estado, estas personas aparecen con algunas prendas de vestir como las que usan los grupos armados, as铆 como con armas y granadas al lado de los cuerpos. Seg煤n relatos de varios habitantes de la zona, las FAES y los militares estaban haciendo allanamientos a discreci贸n en las casas, sacando a las familias, haciendo algunas detenciones, y por lo general el grupo familiar regresaba a sus hogares. Sin embargo, la familia de Luz Dey Remolina y Emilio Ram铆rez nunca volvi贸, sino que los encontraron luego muertos en El Ripial, aun cuando las fuerzas de seguridad los hab铆an sacado vivos de sus casas, como al resto.

Adem谩s de los testimonios de familiares y habitantes de la zona, sencillos an谩lisis de las fotograf铆as hechos por usuarios de la red social Twitter, denotan que hay evidentes elementos de montajes en las im谩genes presentadas. Cada muerto aparece con un arma o una granada justo cerca de la mano derecha, en la misma posici贸n en todas las im谩genes; en el caso de a quien muestran con botas de caucho (como las que usan los grupos armados) y pantal贸n militar, las botas est谩n limpias y sin rastros de uso, as铆 como tambi茅n el pantal贸n militar, que luce limpio y planchado; el amarre del pantal贸n est谩 improvisado con una cabuya y evidencia que no era la talla de la persona; el cuerpo de Emilio Ram铆rez muestra signos claros de fracturas y fuertes contusiones en uno de los brazos.

Lo que denuncian los familiares

Raiza Isabel Remolina, sobrina de Luz Dey Remolina, mediante un video que ha circulado ampliamente el d铆a de hoy, se帽ala: 鈥渕i t铆a, mi primo, el esposo de ella [y] Ehiner Villamizar, fueron asesinados vilmente鈥 fueron sacados mis familiares por los grupos del FAES, del Gobierno Nacional, este grupo estaba revisando todas las casas del sector, supuestamente estaban buscando guerrilleros, y a mis familiares se los llevaron y aparecieron en El Ripial, aparecieron tirados en el campo, uniformados con lo que usan los grupos irregulares鈥 a mi primo le amarraron un pantal贸n, le pusieron botas, un arma a su lado, a mi t铆a le colocaron unas botas de guerrillera鈥 gente inocente que no ten铆a nada que ver con grupos irregulares, gente que se dedicaba al trabajo del campo鈥 entraron a su casa y se los han llevado鈥.

abiola 脕lvarez, pareja del 煤nico hijo de la familia que queda, declara en un audio lo siguiente: 鈥渃laramente lo que ellos hicieron es una masacre, un falso positivo, porque jam谩s y nunca mis suegros fueron guerrilleros鈥 mi suegro era trabajador del campo, mi cu帽ado era un ni帽o, que a煤n con 20 a帽os 茅l no sal铆a a las calles de su barrio鈥 mi suegra una se帽ora de casa鈥 quiero justicia para ellos, quiero que esto pare, quiero que se respeten nuestros derechos humanos鈥.

Es la misma petici贸n de Raiza Isabel: 鈥淗oy solamente me queda pedir justicia por mi familia鈥 eran gente trabajadora y luchadora. Solamente le pido al pueblo de Venezuela, al que vea este video, que lo haga viral, para que se haga justicia鈥 todo lo que est谩 pasando en el estado Apure y no se ha informado, nadie sabe nada, no muestran todo lo que ha pasado y que ha sucedido all谩 en La Victoria鈥 todas las familias que han tenido que refugiarse en el pa铆s vecino de Colombia, dejando sus casas, sus bienes, todo, tirado. En el caso de mis familiares, por no haberlo hecho, por no haberse ido, lamentablemente quedaron tirados por all谩鈥.

Seg煤n un reportaje de Associated Press, quienes huyen dicen temer tanto a los artefactos explosivos (minas antipersonales que han sido colocadas en la zona por los grupos armados que act煤an) y enfrentamientos armados, como a los abusos y atropellos de las fuerzas armadas venezolanas. 鈥淗ay mucho gobierno venezolano y le tenemos miedo, porque a veces maltrata demasiado fuerte al civil鈥 Las fuerzas a茅reas est谩n bombardeando las veredas鈥, habr铆a afirmado uno de los desplazados. Otra persona, una mujer de 38 a帽os, se帽al贸 que las fuerzas de seguridad estaban saqueando las casas: 鈥淓l que se est谩 metiendo es el gobierno. Est谩 saqueando y golpeando a la gente… Est谩 todo eso junto: la guardia, toda esa gente… primera vez en la vida que estamos as铆 huyendo de nuestra propia casa, dejando nuestras cosas鈥.

El nefasto retorno de 鈥淓l Amparo鈥

Como muestran los datos de la realidad, la descomposici贸n del chavismo gobernante ha llegado a tal punto, que las pr谩cticas asesinas de los organismos militares y policiales reeditan el mismo modus operandi del ej茅rcito colombiano contra la poblaci贸n civil, y como las que ocurrieron en nuestros pa铆s bajo el puntofijismo, r茅gimen contra el cual se levant贸 el chavismo y al que tanto cuestion贸. Mientras en Colombia la realidad de los falsos positivos se expandi贸 coma un pr谩ctica nefasta contra la poblaci贸n, ejecut谩ndose a cientos y miles, acusados falsamente de ser guerrilleros y de enfrentarse a las fuerzas armadas; aqu铆 tuvimos masacres con un procedimiento similar, como la de El Amparo y los 鈥渁mparitos鈥 (ejecuciones similares, aunque de menor magnitud num茅rica), precisamente en Apure, donde se asesinaron pescadores present谩ndolos luego como guerrilleros.

El Fiscal General impuesto por la ya disuelta 鈥淐onstituyente鈥, Tarek William Saab, anunci贸 la tarde del viernes que design贸 fiscales para investigar lo sucedido en La Victoria – El Ripial, sin embargo, en el mismo anuncio afirma que la investigaci贸n ser谩 鈥渆n coordinaci贸n con el Comandante Estrat茅gico Operacional de la FANB, Remigio Ceballos鈥, es decir, con el jefe de uno de los organismos militares denunciados por los desmanes contra la poblaci贸n. No es dif铆cil prever el nivel de nula independencia y rigurosidad que tendr谩 la investigaci贸n, subordinada, como tantas esferas del Estado hoy, al poder discrecional de los militares.

Lo que, lamentablemente, no es de extra帽ar, viniendo de quien ante la muerte bajo custodia militar de un dirigente pol铆tico (el concejal Fernando Alb谩n), se apresur贸 a afirmar de inmediato, sin mediar ning煤n tipo de investigaci贸n, que la causa hab铆a sido la declarada por el organismo que lo ten铆a preso (鈥渟uicidio鈥).

