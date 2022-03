–

De parte de SAS Madrid March 14, 2022 15 puntos de vista

En unas semanas, el próximo 31 de marzo, miles de profesionales sanitarios contratados por la Comunidad de Madrid de refuerzo por el Covid-19 serán despedidos. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso prescindirá de más del 60% de estos trabajadores y trabajadoras, según denuncian los sindicatos. La sanidad madrileña no podrá contar con ellos, con la consiguiente merma en las plantillas. Así lo advierten médicos y enfermeras, que dejan claro que ya trabajan a destajo sin que se hayan producido estas ‘bajas’.

“Hay muchísima carga de trabajo y falta personal por todos los lados”. Esta es la situación que se vive en el Hospital de Móstoles, y que se puede extender a muchos otros de la región. La realidad es que, con las plantillas actuales, ya hay problemas para sacar el día a día. Por ello, cuando los contratos Covid no estén se teme que la atención se vea perjudicada.

Tal y como explica Laura, una enfermera de reanimación (REA) del mencionado hospital, a día de hoy “trabajamos con sobrecarga continuamente” y “con el fin de contratos Covid se va a quedar el servicio mal”. “No se va a poder atender bien ni dar los cuidados que los pacientes necesitan con el personal que se va a quedar”, asegura en declaraciones a EL BOLETIN. Ella va a tener la suerte de que seguirá. No será una de los miles de sanitarios de refuerzo de los que la Comunidad prescindirá.

Ante esto, Laura se muestra tajante: “Hace falta personal y que se renueve a la gente”. En su opinión, lo que hace el Gobierno de Ayuso “es un maquillaje, echas a la gente y vuelves a contratar, pero no aumentas las plantillas”. “No amplías nada”, lamenta esta enfermera ante este nuevo recorte que se avecina en la Sanidad madrileña.

La incertidumbre entre el personal sanitario es máxima. Por ejemplo, Patricia, médica de Urgencias del Hospital de Getafe, no sabe qué será de ella. Lleva cuatro años encadenando contratos eventuales. Todos en el mismo sitio. “Llevo en Urgencias desde junio de 2018”, destaca a este diario. Hizo la residencia y se quedó.

Con el fin de los contratos Covid tanto Patricia como los otros ocho profesionales de refuerzo de este nivel asistencial no tienen asegurado su futuro. Solo tres tendrían opción a la interinidad. Y no saben quiénes. “A día de hoy todavía no sabemos ni siquiera a 31 de marzo quién se va a quedar y quién no”, señala.

A la espera de que llegue ese momento, esta médica avisa de que “a pesar de que ha descendido la presión directamente relacionada con el Covid, ahora tenemos presión indirectamente relacionada con el Covid”. Y es que, tal y como recuerda, las Urgencias es la puerta a la que acude mucha gente cuando le pasa algo.

En esta situación, apunta, las plantillas “están claramente infradimensionadas para la asistencia que tienen que dar”. Y esto se debe a la precariedad que afecta a la Sanidad madrileña.

Años y años encadenando contratos

Según defiende esta médica, “si llevamos dos, tres o cuatro años encadenando contratos eventuales de forma ininterrumpida está clarísimo que formamos parte de una plantilla que debería ser ya estructural”.

Y remarca que “no es que haya tenido un contrato temporal durante cuatro meses y luego haya estado seis meses sin trabajar allí, sino que de forma ininterrumpida ha sido un contrato tras otro, llamándolo de diferente forma, pero haciendo el mismo trabajo”.

Irse a otra comunidad o, incluso, fuera de España

Patricia tiene claro que su futuro, de no seguir tras el 31 de marzo, pasa por dejar Madrid. “La idea es moverse de comunidad o, incluso, de país”, asegura, ya que “las condiciones que hay en la Comunidad de Madrid son malas”. La opción de trabajar en la sanidad privada no entra en sus planes. “Para mí la sanidad tiene que ser pública, universal, para todos y de calidad”. “Si me tengo que ir al extranjero, me iría”, concluye.

Enlace relacionado ElBoletin.com (12/03/2022).