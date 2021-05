–

De parte de Kurdistan America Latina May 13, 2021

La 煤ltima vez que el l铆der del Partido de los Trabajadores del Kurdist谩n (PKK), Abdullah 脰calan, habl贸 con su familia fue en una llamada telef贸nica el 24 de marzo pasado, despu茅s de que circularan en las redes sociales rumores preocupantes sobre su estado de salud y seguridad.

Durante la llamada telef贸nica, Abdullah 脰calan le dijo a su hermano Mehmet: 鈥淨uiero que mis abogados vengan aqu铆 y me vean en persona鈥. La llamada dur贸 solo de cuatro a cinco minutos y, desde entonces, no ha habido contacto externo con el l铆der kurdo del PKK, encarcelado en la isla-prisi贸n de Imrali, en Turqu铆a, desde 1999.

Mehmet 脰calan es la persona que visita a su hermano en nombre de la familia siempre que el Estado no lo proh铆be. La familia exigi贸 el derecho a reunirse con 脰calan para el Ramad谩n Bairam (Eid al-Fitr), que normalmente es un 鈥渄erecho鈥 concedido a todos los prisioneros en Turqu铆a.

El Ministerio de Justicia turco anunci贸 que, si bien los presos pudieron reunirse durante las vacaciones de los a帽os anteriores, este a帽o se realizar谩 una videollamada en el marco del proyecto 鈥渆-vision鈥 debido a la pandemia de coronavirus. Pero la familia de 脰calan no ha recibido ninguna informaci贸n sobre su derecho a comunicarse con 茅l de esta manera.

Han pasado 48 d铆as desde la llamada telef贸nica con el l铆der kurdo, pero la familia y los abogados de 脰calan no han recibido ninguna respuesta positiva o negativa a la solicitud que hicieron a la Fiscal铆a General de Bursa para verlo. Mehmet 脰calan habl贸 con la agencia MA sobre esta situaci贸n.

鈥淪e mantuvieron reuniones privadas con los detenidos durante las vacaciones, pero no hemos sido informados hasta ahora 鈥搃ndic贸-. Cada semana, nosotros y los abogados presentamos una solicitud para 鈥榬eunirnos de inmediato鈥, pero nunca obtenemos una respuesta positiva o negativa. Esta actitud es inaceptable. Dar el derecho a hablar por tel茅fono durante 3 o 4 minutos cuando y donde quieran, es simplemente burlarse de nosotros. Tenemos derechos legales y democr谩ticos. Nuestros derechos deben cumplirse legalmente鈥.

Mehmet 脰calan se帽al贸 que 鈥渘o exigimos ning煤n derecho m谩s que los de otros presos. Cualquiera que sea nuestro derecho, el Estado debe cumplirlo. Nuestro pedido es encontrarnos cara a cara con 茅l, no por tel茅fono. No existe ninguna ley en la isla de Imrali. Nos llaman si quieren. Toda persona tiene derechos democr谩ticos. Nuestra solicitud es reunirnos cara a cara lo antes posible. Condeno a quienes no otorgan este derecho. No hay nada m谩s que decir鈥.

Desde el 25 de enero pasado, activistas kurdos mantienen una sentada frente a la Oficina de la ONU en la ciudad de Ginebra para exigir la libertad de 脰calan. Adem谩s, los presos y las presas pol铆ticas en Turqu铆a llevan adelante huelgas de hambre desde hace casi 200 d铆as en demanda de la libertad del l铆der kurdo y para denunciar las graves violaciones de derechos en las c谩rceles turcas.

FUENTE: Medya News / ANF / Traducci贸n y edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

