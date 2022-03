–

De parte de SAS Madrid March 27, 2022

“Ni se van a construir residencias p煤blicas, ni se aumenta la oferta de plazas concertadas. El d茅ficit lo cubrir谩 la iniciativa privada”, advierten.

La Asociaci贸n Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (Pladigmare) ha denunciado el traslado forzoso al que se est谩 sometiendo a diversos residentes con plaza concertada en residencias privadas. Concretamente, sucede en 17 geri谩tricos privadas de la Comunidad de Madrid y afecta a un total de 700 ancianos.

Ante el Nuevo Acuerdo Marco, 17 residencias privadas que ten铆an plazas concertadas con la administraci贸n madrile帽a han decidido no ofrecer plazas concertadas. Tal como denuncia la asociaci贸n, es porque no les interesa o porque no cumplen los requisitos establecidos. Por ello, los residentes afectados tienen que elegir otra residencia con plazas concertadas libres antes del 28 de marzo indicando un total de cuatro por orden de preferencia y el traslado se realizar铆a en junio o julio.

Los residentes que no quieran o no puedan acceder a otro geri谩trico se les ofrece la alternativa de cheque vinculado al servicio, para que contin煤en en la residencia en la que est谩n, pero esto conllevar铆a un copago considerable, que muchas familias no pueden asumir. Esta situaci贸n se producir谩 cada cuatro a帽os, al finalizar cada Acuerdo Marco.

92% de las residencias son privadas

Pladigmare lleva tiempo denunciando la privatizaci贸n de un derecho que debe tener todo ciudadano. En la Comunidad de Madrid, casi el 92% de las residencias est谩n en manos privadas, siendo muy poca la oferta de residencias y plazas p煤blicas. 鈥淎 las residencias privadas no les interesan las plazas concertadas, pues las plazas privadas est谩n mejor retribuidas, la demanda de plaza es y ser谩 muy superior a la oferta, y ante la espera de una plaza p煤blica muchas familias, aunque sea con gran perjuicio econ贸mico, optar谩n por una plaza privada鈥, explica la asociaci贸n en un comunicado.

Adem谩s, remarcan: 鈥淣o deber铆a haber residentes ni familias renunciando al derecho a una plaza concertada por no haber querido la empresa concursar a ser adjudicataria en el Acuerdo Marco, sinti茅ndose obligadas a elegir la modalidad del cheque servicio. Estas empresas renuncian expresamente a mejorar las condiciones de vida de los residentes, pues el nuevo Acuerdo Marco exige mayor n煤mero de trabajadores de atenci贸n directa para dar una atenci贸n debida鈥. 鈥淓l nuevo acuerdo no puede significar una p茅rdida de derechos para los que ya estaban acogidos al anterior, sino una extensi贸n de los mismos鈥, a帽aden.

Asimismo, Pladigmare critica que la Comunidad de Madrid no haya incrementado el n煤mero de plazas concertadas en relaci贸n a las que hab铆a hace cuatro a帽os. Es decir, al incremento de la poblaci贸n mayor de 65 a帽os no le va a corresponder un incremento proporcional del n煤mero de plazas con cobertura p煤blica. 鈥淣i se van a construir residencias p煤blicas, ni se aumenta la oferta de plazas concertadas. El d茅ficit lo cubrir谩 la iniciativa privada鈥, sentencian.

