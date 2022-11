–

A cinco meses de la muerte de la joven en una comisar铆a de Laprida, la familia marcha en La Plata por justicia. En di谩logo con este diario, la madre, el padre y la hermana convierten su dolor en denuncia contra los polic铆as bonaerenses, el Poder Judicial c贸mplice y el encubrimiento de Sergio Berni y el gobierno de Kicillof. 鈥淓lla no se suicid贸, la mataron鈥, afirman con pruebas en la mano. Por Daniel Satur y Valeria Jasper (La Izquierda Diario).

El s谩bado se cumplieron cinco meses de la muerte de Daiana Abreg煤 en una celda de la Estaci贸n de Polic铆a Comunal de Laprida, un pueblo de menos de diez mil habitantes ubicado en el centro-sur de la provincia de Buenos Aires. Este lunes 7 de noviembre la familia de la joven de 26 a帽os volvi贸 a marchar en La Plata para exigir justicia y denunciar las m煤ltiples irregularidades de la causa.

Pese a los costosos esfuerzos por encubrir y garantizar impunidad, el caso puede convertirse en un serio problema para el gobierno de Axel Kicillof. Dos autopsias (una realizada en Azul y otra en La Plata) que se contradicen. Un informe pericial de la Polic铆a Federal (ya impugnado por los querellantes) direccionado en favor de la Bonaerense, en el que no faltaron violaciones al C贸digo Procesal Penal. Relatos contradictorios de los principales sospechosos. Enga帽os, persecuci贸n y aprietes a la familia de la v铆ctima.

Hasta el propio ministro de Seguridad Sergio Berni se meti贸 personalmente en el caso para defender lo indefendible. Puso abogados del Ministerio a defender a los acusados. Envi贸 (sin 茅xito) a un funcionario suyo a hacerle el 鈥渁brazo del oso鈥 a la familia, buscando evitar que denuncien. Y sigue insistiendo ante los medios, sin pruebas, que 鈥渜ued贸 demostrado que fue un suicidio鈥 y que los polic铆as acusados deber 鈥渟er preservados鈥.

En la entrevista que se presenta a continuaci贸n, la familia de Daiana acusa sin dudar a la Polic铆a Bonaerense, al Gobierno provincial y a sus aliados. Mar铆a Laura Abreg煤 (su madre), Roberto Arias (su padre) y Antonella Abreg煤 (su hermana) explican el rol de Berni en el encubrimiento, el hostigamiento a familiares y vecinos y la bronca ante tanta impunidad. Pero transforman su dolor en denuncia: 鈥渜ue paguen todos los responsables鈥.

Daiana Abreg煤: causa compleja sin reconstrucci贸n de los hechos

Son cinco los bonaerenses m谩s comprometidos en el caso. Se trata de Vanesa N煤帽ez, Juliana Zelaya, Pamela di Bin, Adri谩n Nu帽ez y Leandro Fuhr, quienes estuvieron menos de dos meses detenidos y hoy caminan por Laprida 鈥渟acando pecho鈥. Se los acusa nada menos que de 鈥渉omicidio doblemente agravado por su comisi贸n con el concurso premeditado de dos o m谩s personas y por tratarse de miembros de las fuerzas de seguridad policial鈥. El expediente se tramita en el Juzgado de Garant铆as de Olavarr铆a y la investigaci贸n est谩 a cargo del cuestionado fiscal Juan Ignacio Calonje, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia Institucional de Azul.

Adem谩s de la familia de Daiana, en el caso act煤a como querellante institucional la Comisi贸n Provincial por la Memoria (CPM). Y Amnist铆a Internacional acaba de incorporar el caso en su lista de reclamos internacionales por graves violaciones a derechos humanos. Ambos organismos denuncian el accionar del Estado, contrario a la b煤squeda de verdad y justicia.

Noelia Garone, directora de Protecci贸n y Promoci贸n de Derechos Humanos de Amnist铆a Internacional Argentina, sostiene ante este diario que 鈥渄ebe avanzarse de manera urgente en una investigaci贸n judicial que d茅 cuenta de lo que pas贸 y de las posibles responsabilidades del caso鈥. Para ella, 鈥渟e han demorado pruebas sumamente relevantes y se han priorizado algunas sobre otras sin ninguna fundamentaci贸n, lo cual desemboc贸 en la libertad de todos los imputados鈥.

Adem谩s 鈥se denegaron pericias importantes para saber qu茅 pas贸 con Daiana. Las autoridades tienen la obligaci贸n de llevar adelante una investigaci贸n diligente, urgente y efectiva y estamos acompa帽ando a la familia Abreg煤 para exigir que cumplan con esa obligaci贸n鈥, agrega Garone.

Por su parte la CPM exige que cuanto antes se haga una nueva pericia que coteje todos los informes que hay en la causa. En ese marco, fuentes del organismo dijeron a este medio que 鈥減ara disolver las contradicciones entre pericias ser铆a importante que intervenga el cuerpo de peritos de la Corte Suprema nacional鈥. As铆 se lo pidieron hace tiempo al fiscal Calonje, quien a煤n no respondi贸 favorablemente.

Un dato alarmante es que a煤n no se hizo una reconstrucci贸n de los hechos. Dada la complejidad del caso, donde la Polic铆a manipul贸 a discreci贸n el cuerpo de Daiana, destruy贸 evidencias, plant贸 pruebas falsas y cre贸 un relato plagado de fisuras; una recreaci贸n de lo acontecido en la comisar铆a, con todos los actores presentes, con los elementos necesarios para representar la escena y con las querellas pudiendo sacarse hasta la 煤ltima duda, es indispensable.

Seg煤n fuentes del caso, en un futuro no tan lejano el fiscal Calonje podr铆a ser recusado por las querellas. Correr a quien, teniendo la causa en sus manos, no hizo m谩s que avanzar en favor de los polic铆as, tambi茅n se convierte en una necesidad. El funcionario que lo reemplace, si no quiere terminar en la misma bolsa de basura, deber谩 dar lugar a todas las medidas de prueba que vienen pidiendo la familia y la CPM y les son rechazadas.

En primera persona

Como aquel 5 de junio, cuando recibieron la llamada de la Polic铆a inform谩ndoles del fallecimiento de Daiana; Mar铆a Laura, Roberto y Antonella siguen sin poder entender c贸mo pudo pasar que una joven de 26 a帽os, a un d铆a de mudarse con su peque帽o hijo a La Plata, aparezca muerta en un calabozo de la comisar铆a de Laprida e intenten pasar el hecho como un suicidio.

Un equipo de La Izquierda Diario se encontr贸 con ellos en La Plata, a donde viajaron Mar铆a Laura y Roberto para reclamar verdad y justicia. En esta conversaci贸n expresan todo lo que sienten, cuentan todo lo que est谩n viviendo desde hace cinco meses y dicen con nombres y apellidos qui茅nes son los responsables.

驴C贸mo llegan a estos cinco meses y c贸mo est谩 la causa?

ML- Hoy estamos m谩s destrozados que el d铆a que pas贸 esto. Cada d铆a es peor. Sabemos que vamos a vivir con esto siempre. Con mi nieto el d铆a a d铆a tambi茅n es muy duro, cuando aparece con sus cosas, sus preguntas. M谩s que llorar se acuerda de la madre. Quiero que se haga justicia por mi hija. Dije desde un principio que Daiana no se mat贸 y no lo voy a dejar de decir nunca. Porque yo s茅 qui茅n era mi hija, s茅 lo que hac铆a y lo que no hac铆a. Quiero que los polic铆as est茅n presos, que paguen lo que le hicieron. Le hicieron de todo ah铆 adentro. Ella no ten铆a que entrar caminando y salir en un caj贸n.

驴El pueblo de Laprida tambi茅n cree que Daiana no se mat贸?

ML- La mayor铆a del pueblo est谩 con eso. En s铆 te acompa帽an por Facebook, por mensajes. Est谩n continuamente acompa帽ando. Gente que uno nunca conoci贸, de todos lados se comunican y dicen que est谩n siguiendo el caso. Pero en Laprida nadie da la cara.

驴Por qu茅 creen que pasa eso?

A- Es que all谩 son todos trabajadores municipales. En Laprida hay una plan de casas que te da el Municipio seg煤n una cantidad de puntos, no s茅 como es bien eso. Hablando con una chica, le hab铆an quitado puntos por haber ido a las marchas. Ellos tienen c谩maras por todos lados y a la chica no saben decirle por qu茅 le sacaron los puntos. Por eso no puede recibir la casa. Justo a ella, que es una de las que nos acompa帽a, incluso publica cosas contra Pablo (Torres, intendente del Frente de Todos)

驴El intendente se acerc贸 a ustedes, tuvo alg煤n gesto?

R- El d铆a 7 (de junio), cuando enterramos a mi hija, despu茅s nunca m谩s apareci贸 en mi casa. Nos dej贸 tirados como a un perro. 脡l nunca sabe nada鈥

ML- Estuvimos hablando con Torres el d铆a que detuvieron a los cinco polic铆as. A las siete de la ma帽ana del otro d铆a nos cit贸 en la oficina y nos dijo que no sab铆a nada. Y la noche anterior nosotros hab铆amos estado en la plaza exigiendo justicia. Yo no le cre铆, vos no pod茅s no estar enterado que van a venir y se van a llevar a cinco polic铆as del pueblo de 茅l y no se va enterar.

R- Hospital, comisar铆a, Fiscal铆a, Municipalidad es todo uno y quien manda es 茅l. Ac谩 tienen culpa el intendente, los comisarios, la polic铆a, Berni. Tienen que pagar todos.

En estos meses tambi茅n sufrieron aprietes, los siguieron. 驴Estas situaciones siguen?

R- S铆. Pasan autos por la puerta de mi casa. A mis hijos los siguen a todos lados. A la gente que nos ha acompa帽ado en las marchas tambi茅n los han seguido.

ML- Hace un mes Roberto sali贸 a la calle con uno de los amigos de mi hija y atr谩s estaba un polic铆a con un patrullero, se baj贸 y les sacaba fotos. A m铆 no, soy la 煤nica a la que no siguen, ni siquiera me miran desde los patrulleros. Yo me propuse no saludar a ning煤n polic铆a. Sabemos que todo el mundo sabe y se me hace como que se me r铆en en la cara si me saludan.

驴Qu茅 sintieron cuando dejaron libres a los polic铆as implicados en la muerte de Daiana?

R- Bronca, odio.

ML- Yo estaba en La Plata, Roberto me llam贸 y lloraba. Pero yo le dije que tengo mucha fe. Yo s茅 que ellos tienen la culpa. M谩s bien que es cierto que la mayor铆a se sale con la suya pero en este caso no se van a salir con la suya. Tarde o temprano se va a hacer justicia. Nosotros vamos a seguir marchando aunque seamos nosotros.

Desde hace cinco meses luchan contra algo m谩s que un grupo de polic铆as鈥

R- El intendente municipal, (Daniel) Bayon茅s (secretario de Seguridad local, NdR) y Berni. Los cinco polic铆as. Y tambi茅n los comisarios (Marcelo) Amaya y (Cristian) Barrios. Todos ellos tienen que hablar y decir lo que saben.

ML- Tambi茅n (Fernando) Andreatta, el director del hospital. El enfermero, el camillero que manejaba la ambulancia. (Omar) Baquini, que es el m茅dico que la atendi贸. Ellos tienen que largar la lengua. Nosotros escuchamos en el pueblo que Adri谩n N煤帽ez (uno de los polic铆as involucrados) se est谩 como volviendo loco. Debe ser de pensar 鈥溌縫or qu茅 tap茅鈥欌. Seguro lo est谩n apretando. Tambi茅n dicen que el padre de Juliana Zelaya (otra de las polic铆as) le dijo que si la vuelven a meter adentro, 鈥渓arg谩 la lengua鈥. 驴Por qu茅 le dice eso el padre? Entonces hay algo. Una conocida dijo que Vanesa Nu帽ez (otra acusada) le dijo que 鈥渆sta loca鈥, por mi hija, 鈥渕e cag贸 a patadas, mir谩 como tengo las piernas鈥. Nadie revis贸 a los polic铆as en ese momento. Todos est谩n con carpeta m茅dica. Hoy en Laprida hay cinco, seis polic铆as que est谩n trabajando, los dem谩s est谩n con carpeta y un mont贸n renunciaron.

驴En este tiempo alguien del gobierno provincial se acerc贸, les dio alguna respuesta?

A- Julio Giribaldi (director provincial de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad bonaerense, NdR) lleg贸 los primeros d铆as, prometi贸 que los polic铆as no iban a volver a trabajar, iban a quedar desafectados y despu茅s desapareci贸. Le mand茅 mensajes pregunt谩ndole por qu茅 estaban defendiendo con abogados del Estado a los polic铆as y que los hab铆an liberado. Por qu茅 el fiscal se opon铆a a la segunda autopsia. Por qu茅 nunca preservaron el cuerpo como hab铆amos pedido. Nunca me contest贸. Yo le hab铆a pedido ver las c谩maras. Yo vi que, en muchos casos, se muestran a la persona antes de que la maten, c贸mo estaba vestida, c贸mo iba andando. Mi mam谩 se hubiera dado cuenta si estaba drogada como ellos dec铆an. Y nunca las mostraron, all谩 hay c谩maras en cada esquina. De hecho pusieron c谩maras donde no hab铆a para controlar qui茅n iba a las marchas. Hasta ahora no vimos im谩genes de mi hermana, qui茅n la agarr贸, qui茅n la llev贸 presa, qui茅n la llev贸 y la sac贸 del hospital. Y Giribaldi s铆 las vio porque me dijo c贸mo estaba mi hermana y a d贸nde la llevaron.

驴Ustedes creen que hay una intenci贸n deliberada del Estado de encubrir?

A- S铆, obvio. Yo creo que Berni es el principal, yo creo que 茅l es el 煤ltimo que quiere tener una muerte m谩s bajo su custodia.

R- Ya tiene bastante muertes, una m谩s鈥

ML- El otro d铆a en un acto Berni dijo que los polic铆as ya pod铆an volver a trabajar, nada m谩s que no lo pod铆an hacer ah铆. Entonces qu茅 quiere decir, 驴que los van a mandar a otro pueblo a trabajar?

驴Qu茅 le dir铆an, con la experiencia que est谩n pasando, a la sociedad, a quienes a煤n no conocen el caso?

A- Nadie quiere estar en este lugar. Quiz谩s antes no prest谩bamos atenci贸n a los casos de gatillo f谩cil, porque uno nunca pens贸 pasar por eso. Yo he le铆do un mont贸n de comentarios sobre mi hermana. Te das cuenta que muchas veces justifican el accionar de la Polic铆a. Ellos est谩n para cuidarte, no para matarte. Como siempre dije, yo no s茅 si la finalidad de ellos era matarla, para nosotros se les fue la mano, m谩s que nada a las polic铆as. Le ten铆an pica, la conoc铆an.

R- Queremos una respuesta. Berni tiene mi tel茅fono, que me llame. Yo me cans茅 de llamarlo y nunca me atendi贸.

