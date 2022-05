–

De parte de ANRed May 11, 2022 272 puntos de vista

Ayer en una nueva jornada del juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa se acercó a los Tribunales de Cruz del Eje una delegación proveniente de Traslasierra conformada por familiares de mujeres desaparecidas de la zona. La iniciativa tuvo como objetivo acompañar a la familia de Cecilia ya que les une no solo el dolor por las pérdidas sino también la denuncia al Estado y del sistema judicial, ya que en todos los casos se repite el mismo camino: la falta de investigación, la indiferencia, la revictimización y la culpabilización de las víctimas, que junto a los innumerables errores, se traducen en falta de Justicia. “Yo todavía estoy esperando a mi hija, todavía no la encontramos y vamos a seguir con este reclamo. Siempre voy a seguir yo como papá. Todos los días estamos esperando a mi hija y todavía no podemos encontrarla” dijo Mario Gerónimo, papá Delia Gerónimo Polijo niña de 14 años desaparecida desde hace 3 años y medio cuando volvía de la escuela en el Paraje La Paz. Por ANRed

Continúa el juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa en los Tribunales de Cruz del Eje, Córdoba. En las afueras la familia es acompañada por personas allegadas y militantes feministas que exigen justicia.

Ayer, tras una iniciativa de la Mesa de Trabajo por los DDHH de Traslasierra permitieron que familiares de mujeres desaparecidas de la zona concurrieran para acompañar a la familia de Cecilia Basaldúa.

El encuentro materializa lo que une a estas familias: la búsqueda de sus hijas desaparecidas o el afán de justicia por sus hijas víctimas de femicidio. Son familias que han vivido de manera descarnada la indiferencia y la desidia del Estado y del sistema judicial cuando de la vida de las mujeres se trata.

Analía Prado es hermana de Silvia Gloria Gallardo, de 32 años, desaparecida en Yacanto, San Javier, en febrero de 2014. Conmocionada, comparte: “ahora nos encontramos en Cruz del eje acompañando la familia de Cecilia que ya está enfrentando un juicio. Nosotros todavía no estamos frente a un juicio pero es lo que esperamos para este año. Nuestra lucha lleva ya 8 años pero no hemos encontrado el cuerpo de mi hermana”.

Mario Gerónimo, por su parte, es papá Delia Gerónimo Polijo, la niña de 14 años desaparecida desde hace 3 años y medio cuando volvía de la escuela en el Paraje La Paz. Mario comenta que fue a Cruz del Eje para «acompañar a la familia Basaldúa en este proceso”. Y agregó: “yo todavía estoy esperando a mi hija, todavía no la encontramos y vamos a seguir con este reclamo. Siempre voy a seguir yo como papá. Todos los días estamos esperando a mi hija y todavía no podemos encontrarla”.

Traslasierra también se ha alzado exigiendo justicia por Marisol Rearte y Luz Morena Oliva, la joven de 18 años y su hija de 2 que desaparecieron en 2014 y cuyos restos -los de Marisol- fueron encontrados cuatro años después.

En cada uno de los casos, las familias denuncian el mismo modus operandi del Estado y la Justicia: la falta de investigación, la indiferencia, la revictimización y la culpabilización de las víctimas, que junto a los innumerables errores, son el común denominador que sufren víctimas que se traduce un una impunidad al no encontrar justicia.

«La reiteración de estos mecanismos, la crudeza de estas historias, es la que evidencia el profundo carácter patriarcal del sistema judicial. Hoy, los rostros de Delia y de Silvia, junto con la persistencia amorosa de sus familiares, abrazó también a Susana y Daniel, y miró de frente a los funcionarios de un sistema judicial que perpetúa la violencia machista y los femicidios garantizando la impunidad» manifestaron desde las organizaciones feministas que acompañan el caso .

Seguí la cobertura del juicio