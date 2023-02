–

Miembros de la Plataforma estatal de organizaciones de familiares y usuarios de residencias, Marea de residencias y la Federaci├│n galega de usuari@s y familiares (REDE) se reunir├ín este mi├ęrcoles con el fiscal general del Estado, ├ülvaro Ortiz.

– Har├ín entrega de 209.000 firmas recogidas por Manuel Rico y Fernando Flores en Change.org y por Amnist├şa Internacional para pedir “investigaciones exhaustivas que garanticen justicia y reparaci├│n a las v├şctimas y sus familiares”.

– El encuentro se producir├í tras tres escritos de las organizaciones a la Fiscal├şa General del Estado, que ha dado respuesta ocho meses despu├ęs de recibir la primera carta.

Tras pedirlo en tres ocasiones y esperar ocho meses, familiares de mayores usuarios de residencias se reunir├ín este mi├ęrcoles con la Fiscal├şa General del Estado. Seg├║n han informado en una nota de prensa conjunta la Plataforma estatal de organizaciones de familiares y usuarios de residencias, Marea de residencias y la Federaci├│n galega de usuari@s e familiares (REDE), el encuentro tendr├í lugar a las 10 horas y en ├ęl estar├ín presentes siete representantes de las organizaciones y el fiscal general, ├ülvaro Ortiz, al que entregar├ín 209.000 firmas en favor de realizar “investigaciones exhaustivas que garanticen justicia y reparaci├│n a las v├şctimas y sus familiares”.

Todos esos apoyos tienen su origen en dos iniciativas distintas. La primera, que se public├│ en Change.org, la emprendieron el periodista de investigaci├│n de infoLibre Manuel Rico y el abogado y profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de Val├Ęncia Fernando Flores y ha conseguido, a 31 de enero, m├ís de 135.600 apoyos. La segunda fue iniciada poco despu├ęs por Amnist├şa Internacional, que bajo el lema “Las personas mayores muertas en residencias merecen justicia. ┬íAct├║a!”, ha conseguido m├ís de 73.200.

Con todas ellas, los familiares solicitaron una primera reuni├│n con la Fiscal├şa el pasado 3 de junio, cuando todav├şa estaba al frente Dolores Delgado. Ante la ausencia de respuesta, volvieron a intentarlo el 22 de julio, ya con Ortiz al frente de la instituci├│n que, lejos de variar el trato a los familiares, tampoco respondi├│. La ├║ltima petici├│n fue en noviembre y ahora, dos meses despu├ęs, ha llegado la contestaci├│n. “En las tres misivas se hac├şa hincapi├ę en la intenci├│n de las organizaciones de familiares y usuarios de entregar al fiscal la totalidad de las firmas recabadas en Change.org y en el portal de Amnist├şa Internacional, adem├ís de solicitar una reuni├│n con la cabeza visible del Ministerio P├║blico ‘para que conozca de primera mano lo que pensamos las usuarias de las residencias y sus familiares’ sobre la (no) acci├│n de la justicia y de la fiscal├şa para esclarecer y dar luz a la tragedia acontecida“, resaltan en su nota de prensa.

“Las familias tenemos una decepci├│n absoluta con la (no) intervenci├│n de la Fiscal├şa (y de la justicia en general). Nos hemos sentido absolutamente abandonados, hemos sentido que no se ha investigado lo suficiente“, lamenta Paulino Campos, presidente de Rede, que recuerda que fueron las asociaciones de Galicia y Catalu├▒a las que presentaron las primeras denuncias masivas contra residencias. “En Galicia contra 52 centros donde se ten├şa constancia de la existencia de covid y en Catalu├▒a contra 31 residencias con datos y testimonios muy concretos conforme se negaba la posibilidad de trasladar a residentes infectados a los hospitales”, denuncia.

Seg├║n los datos de Rico, all├ş murieron 2.797 ancianos sin ser derivados. Pero ocurri├│ en m├ís comunidades: en Madrid fueron 7.291; en Castilla y Le├│n, 2.338 (el 70% sin ser trasladados); en Castilla-La Mancha, 2.170 (de los cuales el Gobierno de Emiliano Garc├şa-Page se niega a aclarar cu├íntos no tuvieron la oportunidad de ser trasladados a un hospital). “Resulta pr├ícticamente imposible, sin la informaci├│n adecuada, saber qui├ęnes hab├şan denegado el acceso a la sanidad, a los hospitales. Solo una investigaci├│n a fondo, equitativa, garantista, puede sortear la opacidad y el ocultamiento de la verdad, pero esa voluntad investigadora no existi├│ nunca en los juzgados y en las fiscal├şas, salvo honrosas excepciones. No se investig├│, que era lo m├şnimo que se espera de la Justicia ante hechos tan graves como la hecatombe ocurrida en las residencias espa├▒olas, con 35.000 personas fallecidas”, lamenta Campos, que confiesa que se les hace “dif├şcil creer en los gestos” de la Fiscal├şa.

Aun as├ş, conf├şan en que el encuentro de este mi├ęrcoles pueda ser un punto de inflexi├│n. “Yo creo que deber├şa cambiar algo. Una sociedad y un Estado que se hace llamar ‘de derecho’ no puede pasar p├ígina y cerrar un cap├ştulo tan negro sin investigar en profundidad y ofrecer justicia. Las familias no van a poder pasar p├ígina si no se hace justicia”, afirma Mar├şa Jos├ę Carcel├ęn, portavoz de La Plataforma y presidenta de la Coordinadora de Familiars de Resid├Ęncies 5+1. “Si ante una situaci├│n de vulneraci├│n de derechos fundamentales como esta, todo queda impune, si trasladamos a la sociedad que la gente mayor puede sufrir exclusi├│n sanitaria, estamos condenados a repetir lo que pas├│ en la pr├│xima pandemia”, a├▒ade.

Mar├şa Jes├║s Valero, de Marea de Residencias, tambi├ęn confiesa estar “esperanzada”. “Siempre decimos que la esperanza es lo ├║ltimo que vamos a perder, y a la reuni├│n vamos con ganas”, dice. Al igual que Campos y Carcel├ęn, acudir├í a la Fiscal├şa “en representaci├│n de todos los familiares”, para que por fin puedan ser “escuchados”. “Nos han vulnerado el derecho a defendernos, a declarar, y a cerrar el luto despu├ęs de tres a├▒os. Ya no solo luchamos por saber las razones por las que murieron tantos ancianos, sino por comenzar una investigaci├│n”, a├▒ade.

Orden a los fiscales para rendir cuentas

El pasado mes de octubre, el Ministerio P├║blico dio orden a los fiscales superiores para que rindan cuentas sobre las actuaciones llevadas a cabo en relaci├│n con el fallecimiento de personas en estos centros sociosanitarios y, sobre todo, para escuchar a las familias, un movimiento que les dio esperanzas para que, al fin, se esclarezca lo ocurrido. Sin embargo, no era la primera vez que se daba ese paso. Ya en febrero, Delgado anunci├│ lo mismo despu├ęs de que Amnist├şa Internacional denunciase la “deficiente” investigaci├│n sobre las muertes de residentes durante los momentos m├ís negros de la pandemia.

Poco despu├ęs, en marzo, la misma organizaci├│n emiti├│ un demoledor informe en el que aseguraba que que, durante la primera ola del covid, se cometi├│ una “violaci├│n del derecho a la salud” de los mayores. De hecho, la suya fue “la mayor violaci├│n de derechos humanos de la pandemia”. No fue la ├║nica. Seg├║n un informe de M├ędicos Sin Fronteras publicado en agosto de 2020, muchos de los ancianos que fallecieron en centros de mayores durante las primeras semanas de la pandemia lo hicieron solos, “deshidratados, en agon├şa y sin cuidados paliativos”. Y en miles de casos, adem├ís, sin posibilidad de ser derivados a hospitales que les atendieran.

Por eso las familias exigir├ín este mi├ęrcoles, “por en├ęsima vez”, que la justicia y los parlamentos “entren en las residencias para construir ese relato imprescindible que posibilite un cambio de rumbo para dejar atr├ís de una vez por todas la situaci├│n inmunda que soportan y sufren las personas mayores y las personas con discapacidad en las residencias”, sentencia Campos. “Estamos preparados”, a├▒ade Valero.

